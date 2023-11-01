f ABD SEC Kripto Paralar Yüzünden Yine Azarlandı › COINTURK

ABD SEC Kripto Paralar Yüzünden Yine Azarlandı

Özet

  • ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Kongre İnceleme Yasası'nı ihlal ettiğine hükmetti.
  • GAO, SEC'in bülteninin bankaları CRA Kongre incelemesi almadan müşteri kripto varlıklarını açıklamaya zorladığını söyledi.
  • SEC'in kripto konusunda keyfi hareketleri bir kez daha tescillendi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:35
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Spot Bitcoin ETF onaylarını geciktirmeye devam eden ABD SEC en son Temsilcilerden uyarı mektubu almıştı. Kripto paralara karşı negatif yaklaşımı nedeniyle eleştirilen kurum bu tutumun gelecekte açıklanamayacağı hususunda uyarıldı. Şimdiyse Menkul Kıymet düzenleyicisi farklı bir kanaldan uyarılıyor hatta azarlanıyor.

SEC ve Kripto Paralara Yaklaşımı

Gensler sektördeki kötü oyuncuların kripto endüstrisinin tamamını temsil ettiğine dair yanlış bir kanaate sahip. Bitcoin’in gelecekte adından daha fazla söz ettireceğine inansa da onun odaklandığı nokta sadece teknoloji. Fiyat spekülasyonları ve borsaların izinsin verdiği hizmetler konusunda katı tutumuyla tanınıyor.

ABD Hükümeti Denetleme Ofisi (GAO) kısa süre önce SEC’i yetkisini aştığı başka bir konuda uyardı. Kurum, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bankaları yasadışı bir şekilde müşterilerin kripto varlıklarını bilançolarına dahil etmeye yönlendirdiğini söyledi.

Ancak SEC’in Kongre İnceleme Yasası’nda (CRA) belirtildiği gibi yeni kurallar için gerekli süreci takip etmesi gerekiyor. SEC ise bu konuda GAO ile aynı fikirde değil.

SEC Kripto Konusunda Keyfi Davranıyor

Detayları bir kenara bırakırsak son olayda tartışılan konu SEC çalışanlarının görüşlerinin yasal prosedürlere uygun olmayan biçimde vatandaşlara dayatıldığını söylüyor. Bu da kurumun kripto konusunda negatif yaklaşımı nedeniyle keyfi hareket ettiğini doğrulayan başka bir kanıt sunuyor.

GAO, SEC bülteninin SEC’in halka açık web sitesinde yayınlandığı için bir kurum açıklaması olduğuna itiraz etmektedir. Bu da bültenin SEC çalışanlarının görüşlerini yansıttığı anlamına geliyor. Birçok yorumcu GAO’nun kararının SEC’in geçen yıl kripto endüstrisini çökertmeye çalışırken yasaları çiğnediğini kanıtladığını söyledi. SEC bülteni 31 Mart 2022’de, kripto boğa piyasasının zirveye ulaşmasından yaklaşık beş ay sonra yayınladı.

SEC Komiseri Hester Peirce geçen yıl yayınlanan bültenin “dağınık ve verimsiz” bir yaklaşım olduğunu söylemişti. Ripple, Coinbase gibi ABD merkezli şirketler kurumun keyfi yaklaşımının ortadan kaldırılması ve net rehberlik sunulması için çabalıyor.

Mevcut kuralların kripto endüstrisini de kapsadığını savunan Gensler ise kripto mağduru şirketlerin, iflas edenlerin neye dayanarak mahkemeye gittiğini soruyor. SEC Başkanı eğer mevcut yasalar kripto paraları kapsamıyorsa iflas ve dolandırıcılık olayları nedeniyle mahkemelerde neden düzinelerde dosya olduğunu sorgulamaya başladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Hazine Bakanı Şimşek’ten Kripto Para Açıklaması
Hazine Bakanı Şimşek’ten Kripto Para Açıklaması
LUNC’un Kaderini Değiştirecek Davada Son Durum! Terraform Labs ve Do Kwon SEC’e Karşı Kazanabilir Mi?
LUNC’un Kaderini Değiştirecek Davada Son Durum! Terraform Labs ve Do Kwon SEC’e Karşı Kazanabilir Mi?
Birleşik Krallık’tan Stablecoin Adımı: Kamuoyuna Sunulan Belgede Neler Yer Alıyor?
Birleşik Krallık’tan Stablecoin Adımı: Kamuoyuna Sunulan Belgede Neler Yer Alıyor?
Fed 29,5 Milyon Dolar Ceza Kesti! Sorun Kripto Paralarda Mı?
Fed 29,5 Milyon Dolar Ceza Kesti! Sorun Kripto Paralarda Mı?
FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Kripto Para Devinin Çöküşüyle İlgili Açıklamalar
FTX Kurucusu Kaç Yıl Ceza Alacak? Kripto Para Devinin Çöküşüyle İlgili Açıklamalar
Kripto Para Tarihinin Kara Lekesi, SBF İfade Veriyor
Kripto Para Tarihinin Kara Lekesi, SBF İfade Veriyor
Tayvan’da Kripto Para Yasası İçin İlk Adım Atıldı! Tasarı Parlamentoya Sunuldu!
Tayvan’da Kripto Para Yasası İçin İlk Adım Atıldı! Tasarı Parlamentoya Sunuldu!
SEC Başkanı Gary Gensler’dan Yeni Açıklamalar: Kripto Paraların Çoğu Menkul Kıymet
SEC Başkanı Gary Gensler’dan Yeni Açıklamalar: Kripto Paraların Çoğu Menkul Kıymet
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023