ABD SEC Kripto Paralar Yüzünden Yine Azarlandı

Spot Bitcoin ETF onaylarını geciktirmeye devam eden ABD SEC en son Temsilcilerden uyarı mektubu almıştı. Kripto paralara karşı negatif yaklaşımı nedeniyle eleştirilen kurum bu tutumun gelecekte açıklanamayacağı hususunda uyarıldı. Şimdiyse Menkul Kıymet düzenleyicisi farklı bir kanaldan uyarılıyor hatta azarlanıyor.

SEC ve Kripto Paralara Yaklaşımı

Gensler sektördeki kötü oyuncuların kripto endüstrisinin tamamını temsil ettiğine dair yanlış bir kanaate sahip. Bitcoin’in gelecekte adından daha fazla söz ettireceğine inansa da onun odaklandığı nokta sadece teknoloji. Fiyat spekülasyonları ve borsaların izinsin verdiği hizmetler konusunda katı tutumuyla tanınıyor.

ABD Hükümeti Denetleme Ofisi (GAO) kısa süre önce SEC’i yetkisini aştığı başka bir konuda uyardı. Kurum, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bankaları yasadışı bir şekilde müşterilerin kripto varlıklarını bilançolarına dahil etmeye yönlendirdiğini söyledi.

Ancak SEC’in Kongre İnceleme Yasası’nda (CRA) belirtildiği gibi yeni kurallar için gerekli süreci takip etmesi gerekiyor. SEC ise bu konuda GAO ile aynı fikirde değil.

SEC Kripto Konusunda Keyfi Davranıyor

Detayları bir kenara bırakırsak son olayda tartışılan konu SEC çalışanlarının görüşlerinin yasal prosedürlere uygun olmayan biçimde vatandaşlara dayatıldığını söylüyor. Bu da kurumun kripto konusunda negatif yaklaşımı nedeniyle keyfi hareket ettiğini doğrulayan başka bir kanıt sunuyor.

GAO, SEC bülteninin SEC’in halka açık web sitesinde yayınlandığı için bir kurum açıklaması olduğuna itiraz etmektedir. Bu da bültenin SEC çalışanlarının görüşlerini yansıttığı anlamına geliyor. Birçok yorumcu GAO’nun kararının SEC’in geçen yıl kripto endüstrisini çökertmeye çalışırken yasaları çiğnediğini kanıtladığını söyledi. SEC bülteni 31 Mart 2022’de, kripto boğa piyasasının zirveye ulaşmasından yaklaşık beş ay sonra yayınladı.

SEC Komiseri Hester Peirce geçen yıl yayınlanan bültenin “dağınık ve verimsiz” bir yaklaşım olduğunu söylemişti. Ripple, Coinbase gibi ABD merkezli şirketler kurumun keyfi yaklaşımının ortadan kaldırılması ve net rehberlik sunulması için çabalıyor.

Mevcut kuralların kripto endüstrisini de kapsadığını savunan Gensler ise kripto mağduru şirketlerin, iflas edenlerin neye dayanarak mahkemeye gittiğini soruyor. SEC Başkanı eğer mevcut yasalar kripto paraları kapsamıyorsa iflas ve dolandırıcılık olayları nedeniyle mahkemelerde neden düzinelerde dosya olduğunu sorgulamaya başladı.