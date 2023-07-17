SEC ve Ripple davasında yaşanan gelişmelerin ardından birkaç ABD milletvekili kripto endüstrisi ile ilgili düzenleyici yasa tasarısı için kongreye çağrıda bulundu.

Ripple ve SEC Davası

Üç yıllık uzun bir mahkemenin ardından, SEC ve Ripple davasında nihayet Ripple için kısmi bir zaferden söz edilebiliyor. New York Güney Bölge mahkemesi kararına göre XRP satışları üç tarafa ayrılıyor; kurumsal satışlar, programatik satışlar ve diğer dağıtımlar. Buna göre SEC davada geçen kurumsal satışlar konusunda olumlu bir sonuç elde ederken Ripple programatik satışlar ve diğer dağıtımlar konusunda olumlu bir sonuç elde etti. SEC’in bu karara ilerleyen süreçte itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bir milletvekilinin yaptığı açıklamada Gary Gensler’in başkanlığında SEC’in sadece yatırımcılara zarar veren ve piyasalarda belirsizlik yaratan uygulamaların sürdürülemeyeceğini vurgulaması dikkat çekti.

Milletvekillerinden Ortak Bildiri

Kararın ardından Meclis Mali Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry ve Meclis Tarım Komitesi Başkanı Glenn Thompson ortak bildiri yayınladı.

Bu karar Kongre’nin dijital varlık ekosistemi için net yol kuralları sağlama ihtiyacının altını çiziyor. Karara göre büyük kurumsal yatırımcılara sıradan Amerikalılardan daha fazla koruma sağlanıyor. Geleneksel finansal piyasalarda bulunan uzun süreli korumalar dijital varlık ekosisteminde yer alan tüm yatırımcılara da sağlanmalıdır. Milletvekillerine göre Gensler liderliğindeki SEC’in düzenleyici yaklaşımındaki hataları dikkat çekiyor. Dijital varlıklar “menkul kıymet” olmayabilir ama mevzuatın kabul ettiği bazı durumlarda bir yatırım sözleşmesinin parçası olarak sayılabilir. “SEC’in her varlığa aynı tutumu sergilemesi piyasalarda belirsizlik yaratıyor ve yatırımcılara zarar veriyor.

Lummis-Gillibrand Kripto Faturası

Meslektaşlarının duygularını yansıtan Senatör Cynthia Lummis bir düzenleyici yasanın ihtiyaç olduğunu vurgulayarak Lummis-Gillibrand Sorumlu Mali İnovasyon Yasasını meclisten geçirmeye çağırdı. Tasarı, öncelikle kripto düzenleme yetkisini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) Emtia Vadeli İşlemler ve Borsa Komisyonu’na (CFTC) devretmeyi amaçlıyor.