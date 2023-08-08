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  •   ABD Merkezli Dev Borsada SEC Etkisi: İşlem Hacimlerinde 53 Milyar Dolarlık Düşüş!

ABD Merkezli Dev Borsada SEC Etkisi: İşlem Hacimlerinde 53 Milyar Dolarlık Düşüş!

Özet

  • - SEC'nin açtığı dava sonrası önemli bir darbe alan Coinbase'in işlem hacimlerinde çarpıcı bir düşüş kaydedildi.
  • - Borsanın 2023 yılının birinci çeyrekte kaydettiği işlem hacmi 145 milyar dolarken ikinci çeyrekte kaydettiği işlem hacmi ise 92 milyar dolar oldu.
  • - Coinbase'in 2022 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiği işlem hacmi ise 200 milyar doların üzerindeydi.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
22:50
8 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

İşlem hacimleri bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetlerinin (SEC) açtığı dava ile birlikte son dönemlerde ciddi bir darbe aldı. Coinbase, yeni bir hissedar mektubunda 2023’ün ikinci çeyreğinde bireysel ve kurumsal ticaret hacminde 53 milyar dolarlık bir düşüşün gerçekleştiğini bildirdi.

Dev Borsada SEC Etkisi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Haziran ayında ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘e dava açtı. Yine Haziran ayında SEC’nin Binance‘e de dava açmasıyla birlikte kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasındaki gerilim de giderek tırmandı.

İşlem hacimleri bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase, SEC‘nin açtığı dava sonrası önemli bir darbe aldı. Piyasalarda şirketin merkezini ABD’den başka bir ülkeye taşıyabileceğine yönelik spekülasyonlar da yapıldı ancak Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong söz konusu iddiaları yalanladı ve şirketin ABD’den ayrılma olasılığının şu anda olmadığını dile getirdi.

Ancak dava sonrası önemli bir darbe alan Coinbase’de işlem hacimlerinde çarpıcı düşüşler kaydedildi. Borsanın 2023’ün ikinci çeyreğinde kaydettiği işlem hacimlerinde 1. çeyreğe kıyasla 53 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

İşlem Hacimlerinde 53 Milyar Dolarlık Düşüş

ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase‘in 2023’ün ikinci çeyreğinde kurumsal işlem hacminde 1. çeyreğe kıyasla 53 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde 145 milyar dolarlık bir işlem hacmi kaydeden borsa, ikinci çeyrekte 92 milyar dolarlık bir işlem hacmi kaydetti. Coinbase’de 2022 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen işlem hacmi ise 200 milyar doların üzerindeydi.

SEC tarafından açılan dava sonrası işlem hacimleri hızla düşmeye devam eden Coinbase borsası, davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Coinbase‘in itirazı sonrası henüz davanın seyrine etki eden herhangi bir kritik gelişme olmadı. Konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, davayı kazanabileceklerini düşündüklerini dile getirdi.

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