  ABD CFTC Başkanı Bu Altcoinler İçin Saatler Önce Uyardı

Kripto para yatırımcıları için düzenleyici baskı güçlü kalmaya devam ediyor. Bu baskı zaman geçtikçe büyüyecek. Haftalardır hangi alanlarda baskının artacağından bahsediyorduk. Son açıklamalar ışığında NFT’ler, borsalar ve DeFi konusunda zorlu bir sürecin başlamak üzere olduğunu söyleyebiliriz.

Kripto Paralar ve Düzenleyici Baskı

Son 1-2 aydır SEC ve CFTC yetkililerinden kripto paralarla ilgili yeni açıklamalar geldi. SEC artık NFT projelerine de dava açmaya başladı. Dahası düzenleyici kurumun Siber Bölümü Şefi (bölüm kripto konusunda yetkili olan kısımdır) DeFi projelerinin de radarlarında olduğunu söyledi.

Şimdi de Emtia düzenleyicisi CFTC’nin Başkanı benzer açıklamalarda bulundu. Behnam kripto paralara karşı nispeten daha ılımlı bir yaklaşıma sahip ve Gensler benzeri aşırı negatif tutum sergilemiyor. Rostin Behnam bugünkü konuşmasında DeFi konusuna değindi.

CFTC DeFi Açıklaması

Behnam’ın Chicago’daki Vadeli İşlemler Endüstrisi Birliği Fuarı’nda yaptığı açıklamalar DeFi protokolleri Opyn, ZeroEx ve Deridex’e yönelik soruşturmaların ardından geldi. DeFi açık biçimde istismar edilen bir alan ve düzenleyicilerin sözde merkeziyetsizlik anlatısıyla yasalardan kaçmaya çalışanlarının gözünün yaşına bakmayacağı bir gerçek.

Özellikle istismarlar ve potansiyel kayıplar nedeniyle DeFi görünümlü merkezi protokollerin de merkezi kripto şirketleriyle benzer muameleye tabi olması gerek. Behnam şunları söyledi;

“Proaktif olmak ve piyasa gözetimi, sağlam siber güvenlik ve sistem korumaları, müşteri korumalarının yerinde olmasını sağlamak için kurbanların acı çekmesini ve yardım için haykırmasını beklememiz gerektiğini öne sürmek, misyonumuzu ve amacımızı baltalıyor. Bir benzetme yapmak gerekirse, sadece bazı kişilerin sürücü ehliyetine sahip olması gerekseydi yolda rahat olup olmayacağınızı ya da seçim yapma şansınız olsaydı sağlık hizmetinizi eğitimsiz ya da lisanssız bir hekime emanet edip etmeyeceğinizi düşünün.”

CFTC’nin İcra Direktörü Ian McGinley yasalardan izole DeFi alanının açık bir tehdit olduğunu söyledi. Bir noktada yönetimlerin iyi niyetine kalmış güven yine kriptonun “güvene ihtiyaç duymama” anlatısından uzak. Havuzların, protokol hazinelerinin birkaç üst düzey ismin insanları dolandırmama ihtimaline bağlı olarak güvenli görülmesi de mantıklı değil.

McGinley geçtiğimiz ay şunları söylemişti;

“Düzenlenmemiş DeFi borsalarının varlığı, CFTC tarafından düzenlenen piyasalar ve korunan müşteriler için açık bir tehdittir ve biz bunu çok ciddiye aldık”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.