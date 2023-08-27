Birçok önde gelen kripto yorumcusu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından kısa süre önce ortaya konan yeni kripto vergi raporlama kurallarını eleştirdi. Biden yönetimi, kripto madenciliği için vergi önerileri sunarak düzenleyici önlemler sunması bu konuda endişeleri artırıyor ve uzmanlar kripto endüstrisinin ülke dışına kaymasına neden olabileceğine dair uyarıyor.

Kurallar ABD’nin Önüne Geçiyor

25 Ağustos’ta vergiden kaçınan kripto kullanıcılarını yakalamak amacıyla, İç Gelir Hizmetleri (IRS), aracıların dijital varlıkların satışı ve ticareti için yeni kurallara uymalarını önerdi. Komisyoncular, vergi beyanını kolaylaştırmak ve vergilerde hile yapılmasını önlemek için yeni bir form kullanacaklar.

Kripto topluluğundaki pek çok kişi, katı kuralların kripto endüstrisini ABD’den daha da uzaklaştıracağına inanıyor. Messari CEO’su Ryan Selkis, Biden’ın yeniden seçilmeyi garantilemesi halinde kripto endüstrisinin ülkede gelişmeyeceğine inanarak haberlere olumsuz yanıt verenler arasındaydı.

Aynı şekilde, kripto girişim firması CoinFund’ın başkanı Chris Perkins, diğer ülkelerin ABD’nin önüne geçtiği ve bu kuralların kaçınılmaz olarak ülkeye gelecek yeniliklerin azalmasına neden olacağı görüşünü savunuyor. Farklı kripto alanlarında güvenli yeniliğe yardımcı olacak ve izin verecek basit ve ayrıntılı kurallara ihtiyaç olduğuna inanıyor.

Kripto Firmaları Ülkeyi Terk Edebilir!

Diğerler yatırımcılar ise ne Demokratların ne de Cumhuriyetçilerin ABD’deki kripto çıkarlarını yeterince savunacaklarına şüpheyle yaklaşıyor.

“Her iki partinin de kripto için iyi olacağından emin değilim. Yine de şu anda geçen başkanlıktan kesinlikle daha kötü hissediyorum,” diyen bir yatırımcı, bir diğerinin ana endişesi olarak gizlilik eksikliğine işaret ettiğini belirtti:

“ABD’nin gelir vergisine olan bağlılığı, vergi ve yaptırım gözetimi olmadan halka açık defterlerde özel işlemleri asla kabul edemeyecekleri anlamına geliyor.”

Bu durum, Biden’ın madencilik faaliyetlerini azaltmak amacıyla kripto madenciliğine vergi uygulanması önerisini takip ediyor. Biden’ın 9 Mart tarihli bir bütçe teklifinde, “dijital varlık madenciliğinde kullanılan elektrik maliyetlerinin yüzde 30’una eşit bir tüketim vergisi” olması önerilmişti.

ABD’deki kripto endüstrisi, ülke içindeki inovasyonu etkileyen düzenleyici seçimlerle ilgili endişelerini defalarca dile getirdi. 13 Ağustos’ta Grayscale Investments CEO’su Michael Sonnenshein, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun sürekli olarak yaptırımlara başvurmasının kripto firmalarını ülke dışına çıkaracağı uyarısında bulundu.

Sonnenshein, “Her kripto meselesinin mahkemeye taşınması gerekiyorsa, o zaman ülke olarak burada gerçekleşen inovasyonu eziyoruz demektir,” dedi.