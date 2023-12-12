ABD Affetmiyor! Kripto Odaklı Saadet Zinciri Kuran İkili Gündemde

Bitcoin ve kripto para dünyasında bugün önemli bir gelişme olarak ABD’de iki kişiye yönelik olarak hazırlanan bir iddianame gündemde. İddianamede Avustralya’dan 51 yaşındaki David Gilbert Saffron ve Los Angeles’tan 52 yaşındaki Vincent Anthony Mazzotta Jr’ın, çeşitli ticaret programları aracılığıyla yüksek getirili karlar vaat eden hileli bir plan yürütmek için işbirliği yaptıkları iddia ediliyor.

Kripto Paralar Kullanılarak Aldatıcı Girişimler ve Cömert Harcamalar

İddianamede Saffron ve Mazzotta’nın Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital ve Cloud9Capital gibi yatırım programlarını yanlış bir şekilde tanıttıkları belirtiliyor.

İkilinin, vaat ettikleri gibi fon yatırımı yapmak yerine, kurbanların paralarını kiralık jet uçuşları, lüks konaklama, malikane kiralama, kişisel şef ve özel güvenlik gibi kişisel harcamalar için yönlendirdikleri iddia ediliyor.

Ayrıntılı Ponzi Şeması Çözüldü

Sanıkların, planlarını uygulamak için Federal Crypto Reserve adında hayali bir kuruluş kurdukları iddia edildi. Mağdurları kripto para yatırım programlarına çektikten sonra, iddiaya göre mağdurlara daha fazla kâr vereceklerini belirterek Federal Crypto Reserve’e ödeme yapmaya ikna ettiler.

David Gilbert ve Dave Gabe gibi çeşitli takma adların yanı sıra Blue Wizard ve Bitcoin Yoda gibi çevrimiçi kişilikler kullanan Saffron, mağdurlardan para talep ederken kimliğini de gizledi.

Engelleme ve Gizleme İddiaları

İddianame ayrıca Saffron ve Mazzotta’yı mal varlıklarını gizleyerek, kanıtları yok ederek ve kayıtlarda tahrifat yaparak adaleti engellemek için komplo kurmakla suçluyor.

İddianame de ayrıca ikilinin kripto para birimi takibini engellemek için uyguladıkları taktiklere de yer veriliyor. Buna göre kripto para mikseri ve tumbler olarak bilinen hizmetleri kullanarak iz kaybettirmeye çalıştıkları da belirtildi.

Ciddi Yasal Sonuçlar

Dolandırıcılık, kara para aklama ve adaleti engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya olan sanıklar, her bir dolandırıcılık ve kara para aklama suçu için en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılma ile karşı karşıya.

Yargılama öncesi serbest bırakıldığı sırada ağır suçlarla itham edilen Saffron, art arda 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bu yasal işlem, kripto para birimi alanındaki dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadeleye yönelik devam eden çabaların altını çizmektedir.

Saffron ve Mazzotta aleyhindeki yasal işlemler, kripto para birimi endüstrisindeki dolandırıcılık uygulamalarına yönelik bir baskıya işaret etmekte ve faillerin ayrıntılı planlar düzenlemek için karşılaşabilecekleri sonuçları vurgulamakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.