Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para dünyası, her gün ortaya çıkan yeni coin ve tokenlarla sürekli gelişiyor. Şu anda kripto alanındaki iki heyecan verici proje Aave (AAVE) ve DigiToads (TOADS) olabilir. Bu iki token, yenilikçi özellikleri ve büyüme potansiyelleri nedeniyle hem yatırımcıların hem de meraklıların büyük ilgisini çekmek istiyor.

Kripto para piyasasında güvenilir kripto paraların artan popülaritesi, kullanıcıların gerçek değer ve potansiyel sunan yenilikçi çözümler alabileceğini gösteriyor. Kripto piyasası olgunlaştıkça, Aave ve DigiToads, sektörün en acil sorunlarından bazılarına benzersiz çözümler sunarak önemli oyuncular haline gelmek için iyi bir konumda olmayı amaçlıyor.

DigiToads (TOADS): Neden Radarınızda Olmalı?

DigiToads, kripto para dünyasında yeni bir oyuncu olmasına rağmen yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çekiyor olabilir. TOADS, büyüyen merkezi olmayan finans (DeFi) alanında sahiplerine yetenekler sunan bir ERC20 coini.

Proje, kullanıcıların farklı dijital kurbağa karakterleri içeren harika NFT’leri (non fungible tokenler) alıp satmaları için bir yol yaratmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamalara göre, PREMIUM TOADS olarak adlandırılan bu NFT’ler, benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olacak ve bu da onları oldukça tahsil edilebilir ve değerli hale getirecek. Proje, ön satış sırasında bu benzersiz NFT’lerden 3.500 adet piyasaya sürecek ve sahipler zaman içinde ödüller kazanmak için bunları DigiToads stake havuzunda stake edebilecekler.

İddialara göre TOADS’ın diğer coinlerin üzerinde yükselmesinin ve kriptonun geleceği olarak yerini sağlamlaştırmasının daha fazla nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri, oyuncuların satın alarak, takas ederek veya yarışmalar yoluyla kazanarak elde edebilecekleri benzersiz DigiToads’larını platformda toplamalarına, beslemelerine ve savaşmalarına olanak tanıyan heyecan verici P2E oyunudur.

İddialara göre DigiToads’un NFT’ler yaratmaya yönelik yaklaşımı, hem yatırımcılar hem de meraklılar için bir hit olduğunu kanıtlıyor. Daha fazla insan dijital sanatın değerini ve blok zinciri teknolojisinin sunduğu fırsatları fark ettikçe, DigiToads, NFT pazarındaki en iyi DeFi projelerinden biri olarak önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olmayı amaçlıyor.

İddialara göre, DigiToads’un öne çıkan bir diğer özelliği de şimdiden yatırımcıların büyük ilgisini çeken ön satış olabilir. Altı aşamalı ön satış, 3 milyon TOADS token ile 198 milyon doların üzerinde para topladı.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak ve presale’e katılmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Aave (AAVE): Kredilendirmede Bir Yaklaşım Sunmak

Aave, aracı kullanmadan kripto borç vermeyi ve almayı destekleyen merkezi olmayan bir finans platformudur. Proje, güçlü topluluk desteği ve benzersiz özellikleriyle son zamanlarda büyük ilgi görmektedir. Aave’nin temel faydalarından biri, süreci otomatikleştirmeye yardımcı olan ve tüm işlemlerin güvenli ve şeffaf olmasını sağlayan akıllı sözleşmeler kullanmasıdır.

Aave, kullanıcıların kısa bir süre için teminatsız olarak büyük miktarlarda kripto para ödünç almalarına olanak tanıyan benzersiz bir “flaş kredi” işlevine sahip açık kaynaklı bir protokoldür. Bu işlev, arbitraj ticareti ve mevcut kredilerin yeniden finansmanı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılmıştır.

Bu platformdaki işlemler, kendi yerel para birimi olan AAVE kullanılarak tamamlanmaktadır. Teminatlı kredilere odaklanan bir ERC20 coinidir – borçlular, aşırı teminatlı krediler için kredi tutarından daha fazlasını yatırmalıdır. Yüksek değerli bir varlık olduğu anlamına gelen 1 milyar doların üzerinde yüksek bir piyasa değerine sahiptir. Yenilikçi özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Aave, merkezi olmayan finans alanında güvenilir bir kripto para olarak önemli bir ilgi ve popülerlik kazanmıştır.

Sonuç

İddialara göre merkezi olmayan finansın yükselişi ve NFT’lerin artan popülaritesi ile AAVE ve TOADS, önümüzdeki yıllarda kriptonun geleceğini şekillendirmek için iyi bir konumda olabilir. DigiToads, NFT’lere ve Web3 oyunlarına devrim niteliğinde bir bakış açısı sunarak, sahiplerinin bu yükselen tokenı hisselendirmesine, yatırım yapmasına ve takas etmesine olanak tanıyor.

Daha fazla insan bu teknolojileri benimsedikçe, DigiToads’un bu heyecan verici trendin ön saflarında yer almasının hedeflendiği iddia ediliyor. Yerel tokenının ön satışı henüz erken aşamalarında olduğundan, ilgilenen meraklıların bu coin’i satın alması ve kriptonun geleceğinde sağlam bir yer edinmesi için bir fırsat sunduğu da iddialar arasında.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.