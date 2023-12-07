900 Gün Sonra Dogecoin Yatırımcıları Bu Seviyeyi İzlemeli

Meme coin kralı uzun bir aranın ardından 0,1 doları aştı ancak BTC fiyatındaki dalgalanma nedeniyle bu uzun sürmedi. Haftanın önemli gelişmelerinden bahsederken günler önce kral kripto para biriminin Cuma gününe kadar pozitif seyredeceğini ancak Cuma günü gelecek verilerin etkisiyle sakinleşebileceğini söylemiştik. Öyle de oldu, peki bundan sonra ne olacak?

Dogecoin (DOGE)

Haftalık grafikteki okumalar DOGE fiyatının 900 günlük trend çizgisini aştığını gösteriyor. Daha önce üç kez zorlu direnci aşmak için çabalayan fiyat başarısız denemeler yapmıştı. Şimdiyse 0,106 dolarda yeni bir yerel zirve gördük. Dogecoin’in 10’uncu yılında görülen zirvenin daha ileri taşınması şart aksi taktirde bu başarısız dördüncü deneme olacak.

RSI yükselişi devam edebileceğini gösteriyor. BTC fiyatıysa son düşüşün ardından 43.780 dolara geri döndü. Alcoinlerin yükselişine devam edip etmeyeceği BTC’nin hangi seviyede konsolide olacağına bağlı. Eğer fiyat bu bölgede bir süre oyalanırsa altcoinler için birkaç haftalığına da olsa etkileyici ralliler yaşama fırsatı verecek.

DOGE Fiyat Tahmini

Haftalık grafikte görünüm halen olumlu olsa da buraya kurulumlar geç yansıyor. Yatırımcılar daha kısa vadeli hareketleri tahmin için günlük grafiği izler. Günlük zaman dilimi grafiği, yeni yılın en yüksek seviyesine rağmen son üst fitilin uzunluğu nedeniyle tedirgin edici.

Uzun üst fitiller baskın satışları yansıtır ve DOGE aylardır büyük yatırımcılardan gelen yoğun arz nedeniyle direnci aşamıyordu. Eğer satış dalgası tekrar ivme kazandıysa bu durumda ralli hedefi gerçekleşmiş olabilir. Özellikle BTC fiyatında düzeltme riski varken bu dikkat çekici.

Yılın başından bu yana yerinde duran 0,095 dolarlık direnç alanı fiyatın geleceği için önemli. Popüler Türk kripto analisti floud, fiyat dirence ulaştığından beri pozisyonundan çıktığını söyledi.

“Spotun %95’ini (%50 kârla) ve marj pozisyonunun tamamını (ortalama %20 kârla) kırmızı kutuda sattım. 0,085$ seviyesinin kaybedilmesi bir sıkışma yaratabilir. Yeşil kutuya düşerse, fiyata yakın, tekrar satın almayı düşünürdüm. Keyfini çıkarın.”

Fiyat hareketi düşüş yönünde olsa da günlük RSI yükseliş yönünde. Bitcoin fiyatının izleyeceği rota ve DOGE fiyatının direnç üzerinde kalıp kalamayacağı bundan sonrası için belirleyici olacak. Eğer başarılı bir kırılma görürsek 0,145 dolara doğru yüzde 50’lik bir artış olabilir. Tersi durumda 0,07 dolara düşüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.