Meme coin kralı yeniden yükselişe geçti ve bunun altyapısını Elon Musk günlerdir yapıyordu. Şimdi ne olacak? Temmuz ayında 2 kez DOGE temalı paylaşım yapan muzip milyarder dün erken saatlerde Twitter’ın X logosuyla süsleneceğinden bahsetti. Bunu son dakika olarak duyurup DOGE fiyatının artabileceğinden bahsetmiştik. Saatler sonra tam da bu oldu.

Twitter ve Dogecoin (DOGE)

Elon Musk hayalindeki şeye koşmaya devam ediyor. X App ile WeChat alternatifi bir platform oluşturmayı hedefleyen muzip milyarder Twitter’ı da bu yüzden satın almıştı. Şimdi DOGE fiyatı daha fazla güzel haberin geleceği beklentisiyle yükselişe geçti. Twitter’ın satın alınması sürecinde de benzer bir şey görmüştük. Bugün de daha cılız olsa da fiyat yükseliyor.

Twitter önümüzdeki günlerde büyük değişimler yaşayacak. Bu olurken DOGE topluluğu platformun kripto desteği getireceği spekülasyonlarını yaymaya devam edecek. Her şeyin ortasında Musk bir DOGE paylaşımı daha yaparsa işte spekülatif yatırımcıların tam da istediği ortam oluşacak. Bu yüzden önümüzdeki günlerde meme coin kralına karşı dikkatli olmak önemli.

DOGE Fiyat Grafiği Yorum

Dogecoin (DOGE) fiyatı nihayet uzun vadeli diyagonal direnç alanını temizledi. Ancak, bu tür uzun vadeli kırılmalardan sonra sıklıkla meydana gelen bir şey olan yukarı yönlü bir hareketi henüz başlatmadı. Her halükarda, haftalık ve günlük zaman dilimlerinden gelen okumaların her ikisi de uzun vadeli kırılmayı meşrulaştıracak olan devam eden artışı desteklemektedir.

Haftalık zaman diliminin teknik analizinde DOGE fiyatının Mayıs 2021’deki 0,739 dolarlık zirve değerinden bu yana azalan bir direnç çizgisini takip ettiği görülüyor. Bu düşüş Haziran 2022’de 0,049 dolarlık dibi doğurmuştu.

Daha sonra DOGE bir toparlanma yaşadı ve 0,060 dolar yatay destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Altı aylık bir süre boyunca sayısız başarısız girişimin ardından, DOGE fiyatı nihayet geçen hafta direnç çizgisini aştı. Kırılma sırasında hat 805 gündür yerinde duruyordu. Bu tür uzun vadeli yapılardan kopuşlar, önceki trendin sona erdiğini gösterdiğinden genellikle belirgin artışlara yol açar.

Olası senaryo yükseliş devam ederse fiyatın 0,085 ve 0,1 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Üstelik Twitter’ın son attığı adımları da hesaba katarsak haber akışı bu senaryoyu destekleyebilir. Tersi senaryodaysa 0,065 dolar desteği önemini koruyor.