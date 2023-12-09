6x Yapmıştı! Bitcoin ve Chainlink’i Yorumlayan Analist Bu Altcoin İçin “Devam” Dedi!

Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, yılın ilk gününden bu yana değeri 6 katın üzerinde artan Solana‘daki (SOL) yükselişin devam edeceğini ileri sürdü. Analist Ethereum’un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen altcoin‘de 90 dolar ve ötesinde bir kırılma rallisi bekliyor. Martinez ayrıca Bitcoin (BTC) ve Chainlink‘ (LINK) için son durumu yorumladı.

Analistin Solana ve Chainlink Yorumu

Kripto para analisti Martinez, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yükseliş momentumunu koruduğu müddetçe Solana‘nın SOL’un fiyatında mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 25’lik bir artış olabileceğini söyledi.

Analist Solana için yaptığı yükseliş yorumunda “68,20 doların üzerinde sürekli mum kapanışlarıyla 90 dolara doğru bir yükseliş kırılması tetiklenebilir. Yükseliş beklerken fiyatın 60 dolar desteğinin altına düşmemesi oldukça önemli. Gelecek kar alımlarıyla fiyatın bu seviyenin altına düşmesiyle SOL‘u 47 dolara kadar düşürebilir.” dedi.

SOL, bu yazının hazırlandığı sırada 76,98 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla altcoin 2023 açılış fiyatı olan 9,97 doların üzerinde yüzde 672 koymuş durumda ve Martinez’in öngörüsünün gerçekleşmesi halinde oran yüzde 700 ve ötesine geçecek.

Analizine merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink ile devam eden Martinez, yatırımcıları ve trader’ların dikkatli olmaları konusunda uyardı. Analist, “Chainlink önemli bir destek bölgesinin üzerinde işlem görüyor. 17 binden fazla cüzdan adresi 14,40 ile 14,80 dolar arasında 47 milyon adet LINK satın aldı. Fiyat bu seviyenin üzerinde tutunduğu müddetçe toparlanma devam edebilir ancak dikkatli olunmalı. Herhangi bir zayıflık belirtisinde yatırımcılar zarar etmemek için LINK varlıklarının bir kısmını satmaya yönelebilirler.” dedi.

Bitcoin’de Masada 47 Bin 300 Dolar Olabilir

Son olarak Bitcoin‘e bakan Martinez, en büyük kripto paranın kısa vadede test edebileceği temel destek ve direnç bölgelerini özetledi. Analist yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi: