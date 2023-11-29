5x Yapan Bu Altcoin İçin Teknik 3 Haneli Fiyatlara İşaret Ediyor!

Yılın ilk gününden bu yana yüzde 500’ün üzerinde yükselen diğer bir deyişle 5x yapan Solana‘nın SOL‘u yakından takip edilmeye devam ediyor. Teknik görünümde alıcılar bir sonraki hamleleri için hazırlanırken analistler altcoin’deki düzeltmenin sona erdiği değerlendiriyor. Peki SOL için sırada ne var, işte dikkatle takip edilmesi gereken önemli seviyeler.

Solana’daki Yükseliş Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Solana’nın fiyatı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde arttı. Bu, kısa süre içinde gösterilen oldukça etkileyici bir performans olsa da, işlem hacim giderek alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. Eğer olumlu ivme devam edecek olursa SOL‘da alıcıların güç kazanması ve fiyat üzerinde ciddi güç gösterisi yapmaları beklenebilir.

Satıcılar her ne kadar uğraşsalar da Solana’nın fiyatını 50 doların altına taşıyamadılar ve o zamandan beri fiyatın kontrolünü kaybettikleri görülüyor. Şu an için Solana’nın fiyat grafiğindeki en önemli seviye 67 dolar seviyesinde bulunan direnç. Eğer bu direnç kırılacak olursa SOL’un fiyatının üç haneli seviyelere yaklaşması hatta üç haneli seviyelere çıkmasının önü açılmış olacak.

Solana’nın fiyatının yeniden yükselişe geçmiş olması günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafında da açıkça görülebiliyor. Bu, dümende alıcıların olduğunu yani kontrolün onlarda olduğunu ve altcoin’i bir sonraki kilit direnç seviyesine götürebileceklerinin önemli bir işareti. Bu bakımdan RSI’daki eğimin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor.

Teknik Görünüme Göre Kısa Vadede Önü Açık

SOL için teknik görünüm açık bir şekilde kısa vadede yükseliş işareti veriyor. Teknik açıdan düzeltmenin aşamasının sona erdiğinin değerlendirilmesiyle birlikte Solana’nın 67 dolardaki direncini tekrar zorlamak ve yeni zirveleri hedeflemek için önünün açık olduğu söylenebilir.

Güncel veriler SOL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,46 yükselişle 61,15 dolardan işlem görüyor. Bu son yükselişle altcoin‘in haftalık kazancı yüzde 11’in üzerine çıkmış oldu.