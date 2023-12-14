4. Çeyrekte 600 Milyar Dolarlık Büyüme: Injective (INJ) ve InQubeta (QUBE) Yorumları

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Kripto piyasası, yalnızca dördüncü çeyrekte piyasaya giren yaklaşık 600 milyar dolarla şu anda kayda değer bir yükseliş yaşıyor. Binance’in son raporunda vurgulanan bu artış, gelişmekte olan bir boğa piyasasına işaret ediyor. Bu iyimser ortamda, Injective (INJ) ve InQubeta (QUBE) yatırımcılar tarafından yakından izlenen altcoinler olarak öne çıkıyor olabilir.

InQubeta (QUBE): Yapay Zeka Odaklı Kripto Alanı

Bu pazar dalgalanmasının ortasında InQubeta, en son yapay zeka teknolojisini blok zinciri yatırımlarının öncü ruhuyla iç içe geçiren bir anlatı örerek ortaya çıkıyor olabilir.

InQubeta’nın hikayesi inovasyon ve demokratikleşme hikayesi olarak nitelendiriliyor. Platform, geleneksel olarak ayrıcalıklı bir azınlığın alanı olan AI startup yatırım ortamını dönüştürme misyonunu üstlenmiştir. InQubeta, ekibin açıklamasına göre QUBE token’ını tanıtarak yalnızca yapay zeka girişimlerine kısmi yatırım yapılmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda geniş bir yatırımcı yelpazesinin yapay zeka devriminin bir parçası olması için bir kapı açtı.

QUBE, InQubeta sistemine güç vererek, kapsayıcılık ve topluluk destekli yatırıma odaklanmasıyla platformun ruhunu yakalıyor olabilir. Bu deflasyonist ERC20 coin, ekibin iddiasına göre para kazanmanın bir yolundan daha fazlasıdır; platformun yapay zeka tarafından yönlendirilen bir geleceğe olan bağlılığının bir sembolüdür. Aynı zamanda iddialara göre satın almak için güçlü bir kripto para olabilir ve sahiplerine platformun gittiği yönde söz hakkı vererek onları InQubeta’nın yolculuğunu şekillendirmede aktif katılımcılar haline getirir.

Piyasa büyük bir sermaye akışına tanık olurken, InQubeta bu ivmeden yararlanmaya hazır olduklarını ifade ediyor. Başarılı bir ön satış ve bir NFT pazarı başlatma vizyonuyla InQubeta, yapay zeka-kripto entegrasyon alanında önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor olabilir.

Binance Raporu: Yükselen Bir Kripto Piyasası

Binance’in raporu, Ocak ayından bu yana %110’luk bir artışla kripto para piyasasının şaşırtıcı büyümesine ışık tutuyor. Son çeyrekteki %55’lik artış ve 596 milyar dolarlık şaşırtıcı rakam, en iyi kripto paralara yönelik güçlü ve artan bir ilgiye işaret ediyor. Stablecoin arzındaki olumlu eğilim, bu yükseliş hissini daha da güçlendiriyor.

Injective (INJ): DeFi Altyapısını Yeniden Tanımlıyor

Injective, güçlü DeFi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış açık, birlikte çalışabilir bir katman-bir blok zinciri olarak öne çıkıyor. Zincir üzerinde merkezi olmayan bir borsa, merkezi olmayan köprüler, oracle’lar ve CosmWasm ile uyumlu bir akıllı sözleşme katmanı dahil olmak üzere bir dizi finansal altyapı ilkeli sunar.

Injective’in platformunun özü, son teknoloji ürünü borsa modülüdür. Çeşitli piyasa türleri için gelişmiş bir zincir içi emir defteri ve eşleştirme motoru, toplu açık artırma emri eşleştirme yoluyla Madenciden Çıkarılabilir Değere (MEV) direnç ve kullanıcılar için gaz ücretlerinin ortadan kaldırılması özelliklerine sahiptir.

Injective’in yerel hizmet tokenı olan INJ, ekosisteminde çeşitli bir rol oynamaktadır. Protokol yönetişimi, dApp değeri yakalama, Tendermint tabanlı PoS aracılığıyla ağın güvenliğini sağlama, geliştiricileri teşvik etme ve stake etme için çok önemlidir. Bu çok yönlülük, Injective’in DeFi alanında inovasyon ve kullanıcı güçlendirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Sonuç

Kripto piyasası büyük bir sermaye akışına tanık olurken ve Bitcoin’in potansiyel olarak 50.000 $ ‘a yükselmesini beklerken, InQubeta ve Injective gibi platformlar bu büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunmak istiyor. Yapay zeka yatırım modeliyle InQubeta ve gelişmiş bir DeFi altyapısına sahip Injective, kendi alanlarında büyük isimler olmaya hazırlanıyor olabilir. Bitcoin’in kendi yolunun yanı sıra, iddialara göre onların adımları, yenilik yapma ve büyüme şanslarıyla dolu, canlı ve sürekli değişen bir kripto manzarasının taslağını çiziyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.