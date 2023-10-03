  277 Milyon Dolarlık Büyük Operasyonda Dikkat Çeken Binance Detayı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in soruşturma ekibi, son zamanlarda Tayland kolluk kuvvetleriyle kapsamlı bir iş birliği yaparak siber suç soruşturmaları, kovuşturmaları ve varlıklara el koymalarıyla ilgili taleplerine yardımcı olmaya devam ediyor. Son olarak Binance, Tayland kolluk kuvvetlerine bir dolandırıcılık çetesinin beş kilit üyesinin tutuklanmasında ve yaklaşık 277 milyon dolar değerindeki fonlara el konulmasında yardımcı olduğunu açıkladı.

Binance’in Destek Verdiği Operasyonun Detayları

Kendisini bir kripto para borsasının ötesinde Blockchain ekosistemi ve dijital varlık altyapısı sağlayıcısı olarak tanımlayan Binance, Tayland‘da fonları taşımak için dijital varlıkları kullanan suç ağlarının çökertilmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Binance’in soruşturma ekibi Tayland’daki iki operasyonda kritik bir rol üstlenerek büyük kripto para dolandırıcılıklarının arkasındaki suçluların başarılı bir şekilde tutuklanmasında Tayland Kraliyet Polisi’ne yardımcı oldu.

Binnace kayda değer bir vakada, Tayland Kraliyet Polisi Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), Tayland’da binlerce kişiyi etkileyen pig butchering (domuz kasaplığı) dolandırıcılığın arkasındaki suç şebekesini çökertmek için Binance ve ABD İç Güvenlik Soruşturma Birimi (HSI) ile iş birliği yaptı. CCIB, Binance ve HSI’dan aldığı istihbaratla bu grubun beş ana üyesini gerçekleştirdiği operasyonda yakaladı.

Operasyonda suç şebekesine ait çok sayıda lüks araba, ev, arsa ve diğer lüks eşyalardan oluşan yaklaşık 10 milyar Tayland bahtı (277 milyon dolar) değerindeki varlıklara el konuldu.

“Domuz Kasaplığı” dolandırıcılığı, genellikle finansal veya yatırım sahtekârlıklarını tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu tür dolandırıcılıklar, insanları yatırım yapma veya paralarını bir plana dahil etme vaadiyle kandıran dolandırıcılar tarafından gerçekleştirilir. Domuz kasaplığı, dolandırıcının kurbanlarını kesmek veya finansal olarak zarara uğratmak amacıyla kullandığı bir ifade olarak kullanılır. Bu tür dolandırıcılık planları, genellikle çok cazip getirilere sahip yatırım fırsatları veya finansal ürünler sunarak kurbanları cezbetmeye çalışır. Ancak, vaat edilen getiriler genellikle gerçekçi değildir ve dolandırıcılar, kurbanların paralarını ele geçirmek ve kaçmak amacıyla bu tür yatırım fırsatlarını sunarlar.

Domuz kasaplığı dolandırıcılığı, dolandırıcıların kurbanlarından para toplamak için çeşitli taktikler kullanabilecekleri bir tür finansal dolandırıcılıktır. Bu taktikler, sahte yatırım fonları, ponzi şemaları, sahte kripto para projeleri ve diğer türdeki dolandırıcılık planlarını içerebilir. Korunmak için, yatırımcılar herhangi bir yatırım yapmadan önce dikkatli bir araştırma yapmalı, güvenilir finansal danışmanlardan tavsiye almalı ve yatırım kararlarını aceleye getirmemelidir. Ayrıca, “getiri garantisi” gibi aşırı iddialı vaatlerle dikkatli olmalılar ve herhangi bir yatırım teklifini inandırıcı olmadan önce iyice sorgulamalıdırlar.

Binance’in Kolluk Kuvvetleriyle Olan Yakın İş Birliği

Kolluk kuvvetleriyle iş birliği girişimleri, Binance’in siber suçlarla mücadele etme, Web3 ekosisteminin güvenliğini artırma ve küresel mevzuata uygunluğu sağlama çabalarının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Binance’in Mali Suçlarla Uyum Başkanı Tigran Gambaryan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Binance’in soruşturma ekibi ve Tayland Kraliyet Polisi’nin ortak çalışmalarından büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir çabalarımız somut sonuçlar getirdi ve gerçek güvenliğin coğrafi sınırlamalarla engellenemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Tayland kolluk kuvvetleriyle yaptığımız iş birliği, kullanıcıların korunmasına ve siber güvenliğin ilerlemesine yönelik karşılıklı bağlılığımızı desteklemektedir. Dijital varlık ekosistemine olan güveni yeniden tesis etmek için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olarak, dünyanın dört bir yanındaki yetkililerle iş birliği yapmaya devam edeceğiz.”

Binance son yıllarda uyum yeteneklerini, süreçlerini ve teknolojisini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, düzenleyici alanında geçmişi olan profesyonelleri, seçkin Blockchain analiz şirketlerinden kıdemli araştırmacıları ve en büyük siber suç soruşturmalarından bazılarını yönetmiş kolluk kuvvetlerini içeren sektör lideri bir küresel uyum ve soruşturma ekibine sahip. Son üç yılda Binance, çoğu geleneksel finans kurumundan daha hızlı olan ortalama üç günlük yanıt süresiyle 103 binden fazla kolluk kuvveti talebini yerine getirdi ve bu taleplere yardımcı oldu.