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  •   226 Milyon Dolar ve 2 Milyar Dolar Anlaşmazlığında Yeni Gelişme! FTX İle Genesis Prensipte Anlaştı!

226 Milyon Dolar ve 2 Milyar Dolar Anlaşmazlığında Yeni Gelişme! FTX İle Genesis Prensipte Anlaştı!

Özet

  • FTX ve Genesis arasındaki devam eden anlaşmazlıkta prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.
  • Kripto kredi şirketi Genesis, FTX'in en büyük teminatsız alacaklısı konumunda ve 226 milyon dolarlık talebi bulunuyor.
  • Her iki tarafın taleplerini çözecek anlaşmanın detayları ise açıklanmadı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
08:28
28 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kasım 2022’deki iflas eden kripto para borsası FTX ile yılın başında iflas eden Genesis’in kredi bölümü Genesis Global Capital arasındaki devam eden anlaşmazlıklarda her iki tarafın da taleplerini çözüme kavuşturacak bir prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Bilindiği gibi kripto kredi şirketi Genesis Global Capital, 226.3 milyon dolarlık taleple FTX’in en büyük teminatsız alacaklısı konumunda.

Mahkemeye Prensipte Anlaşmaya Varıldığı Bildirildi

Hem FTX hem Genesis‘in yasal temsilcileri tarafından davaya bakan Yargıç Sean H. Lane’e sunulan bir mektupta, “Taraflar, diğer hususların yanı sıra, FTX borçluları tarafından bu Bölüm 11 davalarında borçlulara karşı ileri sürülen iddiaları ve Genesis borçluları tarafından FTX’in Bölüm 11 davalarında FTX borçlularına karşı ileri sürülen iddiaları çözecek bir anlaşmaya ilişkin olarak, belgelere tabi olmak üzere prensipte anlaşmaya varmışlardır.” denildi.

Tarafların temsilcileri tarafından mahkemeye sunulan mektupta uzlaşmaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ocak ayındaki mahkemeye sunulan ve başlıca alacaklıların listesinin yer aldığı  dosyaya göre Genesis, 226.3 milyon dolar borçla FTX ve bağlı şirketlerinin en büyük teminatsız alacaklısı olarak ortaya çıkmıştı. Buna paralel olarak FTX de Genesis’in yaklaşık 4 milyar dolar borcu olduğunu iddia etmiş, daha sonra bu rakam 2 milyar dolara düşmüş ve Genesis bu talebi kabul etmeyerek reddetmişti.

Genesis Global Capital’in Piyasayı Sarsan İflası

Genesis’in kredi bölümü Genesis Global Capital, kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından itfaları ve yeni kredileri geçici olarak durdurmuştu. Bir sözcü o dönemde yaptığı açıklamada, bu kararın FTX çöküşünün neden olduğu aşırı piyasa sorunları ve endüstrideki güven kaybına yanıt olarak alındığını söyledi.

Şirket daha sonra Ocak ayında iflas koruma başvurusu olan Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Genesis Global Capital’i kripto hedge şirketi Three Arrows Capital’in çöküşü on milyonlarca zarara uğratarak zayıflamasına neden olmuştu.

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