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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Küresel kripto sektörünü yıl boyunca etkisi altına alan ayı piyasası, henüz bitmiş değil. Bu yılın ortalarına doğru başlayan kripto piyasasındaki çöküş, yalnızca yatırımcıları ve finans şirketlerini değil, bağlantılı tüm alanları etkisi altına almaya devam etti. Hedge fonlarının iflas başvuruları, kripto borsalarının tepesindeki isimlerin istifası derken kripto paralardaki düşüş beraberinde çok sayıda sorun getirdi.

Son günlerde kripto paralardaki nispeten mütevazı artışlar yatırımcılara bir nebze de olsa nefes oldu. Sene sonuna doğru yaklaştıkça yatırımcılar, 2023’te hangi kripto paralarının yüksek potansiyele sahip olacağını araştırıyor. Bu bağlamda 2022’nin sonu bazı yıldız projelerin ön satışlarını başlatmasına tanıklık ediyor. Piyasa için zor bir yıl olmasına rağmen, yatırımcıların tanınmış kripto paralarının yanı sıra gerçek değere sahip ekosistemler inşa eden projelere büyük ilgi gösterdiği görülüyor.

Kripto piyasası toparlanmaya yaklaştıkça, yatırımcılar kripto portföyünü yeniden kalibre etmeyi ya da tamamen yeni bir portföy oluşturmayı düşünüyor. Ancak 20 binden fazla kripto paranın bulunduğu bir denizde, yükselmesi beklenen kripto paralar hangileri bilmiyorsanız makalemizi okumaya devam edin.

Kulağa ne kadar klişe gelse de söz konusu yatırım olduğunda bilgi gerçekten bir güç olarak görülüyor. Çünkü bilgi, size bir sonraki trend gerçekleşmeden onu tespit etme sağlama şansı veriyor.

İşte 2023 yılı için yazının hazırlandığı sırada ekiplerinin iddiasına göre en iyi yüksek potansiyelli kripto para seçenekleri;

Dash 2 Trade (D2T) – Piyasa Analizi Sunan Yüksek Potansiyelli Kripto Para

Şu anda ön satışının ikinci aşamasında olan kripto odaklı bilgi ve analiz platformu Dash 2 Trade hızla fon toplamaya devam ediyor. Bir haftada yaklaşık 2,9 milyon dolar fon toplandı. Toplam 9 aşamadan oluşan Dash 2 Trade (D2T) tokeninin ön satış etkinliğinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının 1. çeyreğinde ilk borsa listelenmesinde alınıp satılabilir hale gelecek.

Learn 2 Trade topluluğunun halihazırda 70 binden fazla üyesi olduğu için toplam dokuz aşamanın iki ila üç ay içinde ya da daha hızlı bir şekilde sonuçlanabileceği söyleniyor.

Listeleme fiyatına ilk DEX ve CEX listelemelerinin zamanına yakın bir süreçte karar verilecek olsa da nihai ön satış 2. aşama fiyatı 0,0553 dolardır. D2T tokenin mevcut fiyatının en geç 1 ay içerisinde ekiip tarafından artacağı düşünülüyor. Bu sebeple yatırım kararınızı hızlı almanız mantıklı olur. Dash 2 Trade tokenin, düşük piyasa değerli bir coin olarak büyüme için alana sahip olacağı ve potansiyel olarak 0,10 dolar seviyesini test etmesi umuluyor. Ancak bunlar Dash2 Trade ekibinin kendi görüşleridir.

Calvaria (RIA) – Popüler Oyna-Kazan Kartı Kripto Oyunu

Oyuncuların birbirlerine karşı savaşma fırsatı bulacağı yepyeni bir Oyna -Kazan (P2E) ekosistemi sunan Calvaria’nın ön satışı devam ediyor. Analistler, Splinterlands ve Hearthstone hayranları tarafından göreceği büyük ilgi ile önümüzdeki yıllarda popüler hale gelebilecek Calvaria’nın native tokeni RIA’nın yüksek potansiyelli bir kripto yatırımı olabileceğini iddia ediyor.

Toplam 10 kısımdan oluşan ön satışın güncel aşamada 30.000.000 RIA satılıyor. Her aşamada D2T gibi RIA’nın da fiyatı artacağı bildiriliyor. Calvaria’nın RIA tokenleri ön satışının 3. aşamasında tanesi 0,02 dolardan satın alınabiliyor. Yani 50 RIA tokeni bir USDT’ye karşılık geliyor. RIA coin, ön satışlar sırasında yaklaşık 0,01 dolar ile 0,055 dolar değeri arasında olacak.

IMPT.io (IMPT) – Satın Alabileceğiniz Çevreci Kripto Para

Atmosferdeki karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yeni bir kripto para tokeni IMPT‘nin ön satış etkinliğinin 1. aşaması başarıyla sona erdi. İlk aşama hedefi olan 10,8 milyon doların üzerinde fon toplamayı başaran çevreci altcoin, artık ikinci ön satış aşamasında 60 milyon tokene denk gelen token arzının yüzde 22’sini listeleyecek. IMPT, bu turda token başına 0,23 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Çevre bilincine sahip yatırımcılar dikkatini çekmeye devam eden IMPT projesinin ekip tarafından yapılan açıklamaya göre Amazon, Netflix ve Microsoft gibi dev firmalarla ortaklığı bulunuyor. Bu markalar, satış marjının belirli bir yüzdesini çevre projeleri için ayırıyor. Bu yüzden IMPT, çevremize yardımcı olacak karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan en iyi projelerden biri olduğu iddia ediliyor.

Bu projenin etrafındaki heyecan çok büyük olduğu için ekibin görüşüne göre şu anda piyasada satın alınabilecek ve güzel karlar sağlayabilecek en yeşil kripto para birimi olduğu söylenebilir. Çünkü, blok zincir piyasasının özelliklerini kullanıyor, şirketlerin sahtekarlıklardan kaçınmasına yardımcı oluyor ve mevcut karbon varlıkları bulunuyor.

TamaDoge (TAMA) – Yüksek Getiri Potansiyelli Deflasyonist Kripto Para Birimi

Oyun severlerin, oyun oynayıp üzerine para kazanacağı Oyna – Kazan Metaverse oyun ekosistemi TamaDoge (TAMA), yüksek potansiyelli kripto paralar listemizde 4. sırada yerini alıyor. En yeni köpek temalı Oyna – Kazan meme coinlerinden biri olan TamaDoge, Ethereum blok zincirinde geliştirilen kriptolardan biri olarak dikkat çekiyor.

TamaDoge token, 18 Eylül 2022 tarihinde 19 milyon dolarlık üst limit hedefine ulaşarak ön satış etkinliğini sadece 8 haftada tamamlamıştı. Bu ön satış, bu yılın en çok konuşulan satış turlarından biri olmuştu. Metaverse evreninde kullanıcılara çeşitli imkanlar sunan TamaDoge tokenlerle NFT evcil hayvanlarını oluşturulabiliyor.

Kullanıcılar NFT evcil hayvanını yeteri kadar beslediği zaman diğer oyuncularla savaştırabiliyor ve ödül olarak TamaDoge tokeni kazanabiliyor. Deflasyonist yapıda olması da ekibin iddiasına göre TAMA arzının hiçbir zaman artmayacağını gösteriyor. Bu bağlamda, Metaverse evreninin gelecekte popülaritesi arttıkça ve sınırlı arzı göze alındığında TAMA tokeninin de değerinin artacağı iddia ediliyor.

Battle Infinity (IBAT) – En İyi Ön Satışa Sahip Yüksek Beklentili Kripto Para

NFT ve Metaverse tabanlı bir kripto oyun platformu olan Battle Infinity de potansiyeli olan kripto paralar listemizde yer alan 2022 yılının en göze çarpan dijital varlıklarından bir diğeridir. Öyle ki Battle Infinity bu yıl en iyi ön satış etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı ve yüksek talep nedeniyle erken tükendi.

Battle Infinity, heyecan verici Oyna – Kazan (P2E) özellikleri ve NFT entegrasyonu sayesinde ekibin iddiasına göre piyasadaki en iyi yeni kripto paralardan biri olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar, eylül ayı sonlarında başlatılan staking özelliği sayesinde de tokenlerini belirli bir süre kilitleyebiliyor ve bunun karşılığında ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Popüler Metaverse Oyna-Kazan (P2E) oyunu Batte Infinity, uzun dönem yatırımcılarına hitap ederken yıllar içerisinde değerini katlanacak kripto para projelerinden biri olduğu iddia ediliyor.

Cosmos (ATOM) – Blok Zinciri Teknolojisiyle Yükselme Potansiyeli Olan Coin

Cosmos, çeşitli blok zincirlerinde Dapps (merkeziyetsiz uygulamalar) arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir kripto para birimi girişimidir. Örnek vermek gerekirse ATOM, Bitcoin ve Cardano gibi rakip blok zincirlerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Benzer özelliklere sahip başka projeler olsa da Cosmos, geliştiricilerin platformunun üzerine Dapps oluşturmasına da izin veriyor.

Bu yazı yazılırken ATOM’un 24 saatlik hacminin yüzde 50’nin üzerinde olduğu görülüyor. Halen 10 milyar doların altında taşıdığı piyasa değeri göz önüne alındığında uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekmesi kaçınılmaz olduğu ekip tarafından iddia ediliyor.

ATOM’un halihazırda hızla genişleyen bir Dapps ekosistemine sahip olması, değerinin artması için bir etken olarak görülüyor. Cosmos’un sağlam temeli ve pazar potansiyeli, dijital varlığın 2023 yılında yüksek potansiyelli olduğu düşünülüyor. Ancak bunlar sadece tahminler.

Polygon (MATIC) – Ethereum Temelli Layer 2 Platformu

Yükselme potansiyeli olan kripto paralar listemizin son sırasında, Ethereum ağına bağlanan bir yan zincir sağlayarak Ethereum’un ölçeklenmesine yardımcı olan Polygon (MATIC) yer alıyor. Polygon ağı, yüksek işlem ücretleri ve ağ tıkanıklığı gibi Ethereum blok zinciriyle ilişkili sorunları güvenlikten ödün vermeden çözmeyi amaçlıyor.

Bir Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon, Ethereum üzerinde birlikte çalışması gerekmeyen çeşitli blok zinciri projelerini birbirine bağlarken daha hızlı ve daha ucuz işlemlere olanak tanıyor. Mevcut Web3 altyapısının kritik bir parçası olarak görülen Polygon birçok yatırımcı ve analist tarafından oldukça umut verici görülüyor.

Yaz aylarının başında 0,31 dolar seviyelerinden işlem gören MATIC, o zamandan beri yüzde 200 değer kazandı. Son dört ayda hatırı sayılır bir şekilde artış kaydeden MATIC fiyatının hem kısa hem de uzun vadede yükseleceği tahmin ediliyor. Bazı analistler dijital varlığın yeni bir piyasa rallisine hazırlanma belirtileri gösterdiğini aktarıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.