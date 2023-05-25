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2023 yılının ilk çeyreği tamamlanıp ikinci çeyreği hızla devam ederken kripto endüstrisinin gündeminde pek çok konu başlığı dikkat çekiyor.

Kripto topluluğunu en çok ilgilendiren konuların başında düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan regülasyonlar geliyor. Kripto endüstrisini baskı altına alan ve belirsizliği artırma potansiyeli olan düzenleyici müdahaleleri, yatırımcıların kısa vadeli kazanç arayışına girmesine yol açıyor.

Yine 2023 yılına damga vuran gelişmelerden biri olan üretken yapay zeka teknolojisi ve yaşanan meme coin çılgınlığı, kripto endüstrisi üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Bir taraftan proje geliştiricileri yapay zeka odaklı kripto platformları geliştirmek için harekete geçerken diğer taraftan bir sonraki popüler meme coinin hangisi olacağı kripto topluluğu tarafından merak ediliyor.

Bitcoin’in fiyatının beklenen seviyelere yükselmemesi ise yine yatırımcıları daha az bilinen ancak potansiyeli yüksek altcoinlere yöneltiyor olabilir. Kısa vadede gelir getirme ihtimali ile birlikte hem gündemi yakalayan hem de yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaran birkaç proje ön plana çıkıyor olaibilir.

Bu projeler arasında yer aldığı iddia edilen yapay zeka destekli meme yaratma platformu AiDoge, tam donanımlı Web3 platformu Launchpad XYZ ve son dönemlerin popüler meme coin projesi SPONGE coin’e yazının devamında değiniliyor.

Yapay Zeka Teknoloji Meme Platformu AiDoge

AiDoge isimli yeni bir Web3 girişimi olan proje, “internet geyiği” anlamına gelen meme’lere (miim) ve bu popüler görsellerin yaratıcılarına odaklanmayı tercih ediyor.

İddialara göre Meme-To-Earn (M2E) yani “Meme Yarat ve Kazan” temalı kripto projesi AiDoge, yapay zeka destekli platformu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Platform üzerinde kullanıcılar, sisteme basit metinler girerek karşılığında yapay zeka teknolojisinin yarattığı meme’leri üretebiliyor. AiDoge platformunun, ChatGPT ve DALL-2 gibi yapay zeka destekli sohbet robotlarına benzer şekilde çalıştığı ifade ediliyor.

Yapay zeka ve meme coinlerin gücünü arkasına almaya karar veren AiDoge’de yaratıcılar, kendi ürettikleri meme’lerin topluluk tarafından oylanması sonrasında projenin native tokeni olan AiDoge token ile ödüllendiriliyor.

Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan ve ERC-20 protokolüne uyan bir token olan AiDoge satın almak isteyen yatırımcılar, devam eden ön satış etkinliğine katılabiliyor.

AI token, AiDoge platformu üzerinde meme oluşturmak için kredi satın almak amacıyla kullanılıyor. AI token ayrıca kullanıcıların günlük ödüller faydalanmasına ve oluşturulan meme’ler için oy veren topluluk üyelerinin ödüllendirilmesine yardımcı oluyor.

Devreye alınması planlanan staking mekanizmasının ise kullanıcılar için pasif gelir şansı sunacağı ifade ediliyor.

Açıklamalara göre 1 trilyon adet arza sahip olan AiDoge tokenin yüzde 50’si ön satış etkinliği ile satışa sunulurken AI tokenin fiyatı etkinliğin her aşamasında artırılıyor.

Fiyatlar yükselmeden yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT (ERC-20 ve BEP20), BNB veya kart kullanarak AiDoge token satın alabiliyor.

Hem meme coin hem internet geyikleri hem de yapay zekayı odak noktasına alan proje, en popüler konulara odaklandığından yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

PEPE Coin’e Rakip Gösterilen SPONGE Coin

Son günlerde arka arkaya gelen borsa listelemeleri ve işlem hacmi artışıyla gündemden düşmeyen SPONGE coin, iddialara göre, 2023 yılının trend coinleri arasında üst sıralarda kendine yer buluyor.

Açıklamalara göre tamamen topluluk tarafından yönetilen ve işlem ücreti uygulaması bulunmayan SPONGE coin, LBank dahil olmak üzere önde gelen kripto para borsalarında listeleniyor.

Ünlü çizgi film Sünger Bob temalı bir meme coin olan SPONGE satın alma niyetinde olan yatırımcılar, şimdilik sayısı 8 olan borsalar üzerinden yatırım yapma fırsatı buluyor.

PEPE coin’e rakip olarak gösterilen ve PEPE’den çok daha fazla kişiye hitap edeceği öne sürülen SPONGE projesinin arkasında ise efsanevi meme coin Shiba Inu’nun ekibinin olduğu söyleniyor.

Yüksek likidite ve hızlı gerçekleşen borsa listelemeleri ile gündeme adeta damga vuran SPONGE, Pepe coin, Wojak, Pooh ve Turbo gibi meme coinleri kaçıran yatırımcıların radarında yer alıyor.

Mayıs’ta piyasaya sürülmesine rağmen topluluğu hızla büyüyen ve önde gelen borsalarda listelenmeyi başaran SPONGE coin, iddialara göre, önümüzdeki günlerle de konuşulmaya ve yatırımcısını sevindirmeye devam edecek gibi görünüyor.

İlk listelemesini UniSwap borsasında gerçekleştiren ve üç gün içerisinde 40 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başaran SPONGE coin performansının ne yönde seyredeceği büyük bir merakla bekleniyor olabilir.

Tam Donanımlı Web3 Platformu Projesi Launchpad XYZ

Günden güne sayısı artan kripto projeler, altcoinler ve Web3 platformları sektör profesyonellerini seçim yapmaya zorlarken Web3 dünyasına yeni girecek olan kullanıcıları hedefleyen bir proje, emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor.

Web3 tabanlı merkeziyetsiz bir dizi ürün ve hizmete erişim sağlayacak olan Launchpad XYZ, Web3 evrenini bilmeyen ve karmaşık bulan kullanıcıları hedefliyor.

Kolay erişilebilir araçlar, faydalı özellikler ve tam donanımlı bir Web3 platformu ile Launchpad XYZ, kullanıcıların doğru dijital varlıktan tutun da doğru cüzdana kadar pek çok konuda karar vermesini kolaylaştırmak için kolları sıvıyor.

Projenin merkezinde yer alan Web3 cüzdanı ile bunu mümkün kılmayı amaçlayan proje ekibi, kullanıcıların platforma erişimini de basitleştirmek için çabalıyor.

Web3 dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar, Launchpad XYZ platformuna yalnızca bir e-posta adresi veya telefon numarası ile kayıt olabiliyor.

Launchpad XYZ ekibi projenin tam donanımlı platformunda merkeziyetsiz bir borsa, eşler arası NFT alışverişi imkanı, kapsamlı bir yatırım terminali ve ön satış analiz araçları gibi bir kripto yatırımcısının ihtiyaç duyabileceği tüm Web3 araçlarının yer alması amacıyla hareket ediyor.

Ekip, Web3 ekosistemine dair hiçbir şey bilmeyen kullanıcıların eğitimi için de eğitici araçların yer aldığı bir bölüm kurguluyor.

Neredeyse tüm proje geliştiricilerin profesyonelleri hedeflediği dünyamızda, konuya meraklı ancak kripto ekosistemi ile ilgili bilgisi olmayan potansiyel yatırımcıları hedefleyen Launchpad XYZ, bu sebeple yoğun ilgi gören projelerden biri olmayı hedefliyor.

Launchpad XYZ platformu ayrıca kullanıcıların Metaverse ve Oyna-Kazan (P2E) oyunları gibi farklı olanaklara erişmesini sağlıyor.

Ön satış etkinliği devam eden Launchpad XYZ’nin native tokeni LPX token, indirimli fiyatlarla yatırımcısını bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.