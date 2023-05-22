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Kripto endüstrisi bir taraftan bir türlü bitmek bilmeyen ayı piyasası koşullarına sahne olmaya devam ederken ve kripto düzenlemeleri gündemde geniş yer bulurken diğer taraftan her gün yepyeni kripto projeleri geliştiriliyor ve yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

Belirsiz piyasa koşulları sebebiyle geleceği görmekte zorlanan yatırımcılar ise tahmin edildiği üzere kısa vadede gelir getirecek kripto projelere daha çok ilgi gösteriyor gibi görünüyor.

Bu projeler arasından bazıları, sunduğu fırsatlar sebebiyle yatırımcıların daha çok dikkatini çekiyor olabilir ve 2023’te 10x yapma potansiyeli olan popüler altcoinler listelerinde yer alıyor olabilir.

Bu yazıda 2023 yılında yatırımcısına fayda sağlama ihtimali yüksek görülen en popüler altcoinler adım adım inceleniyor.

Meme Coin Çılgınlığının Sünger Bob’u SpongeBob Token

Son dönemlerde etkisini artıran meme coin çılgınlığı yatırımcıları bu coinlere yatırım yapmaya yönlendirirken adını dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Sünger Bob Kare Pantolon’dan adan SpongeBob (SPONGE) token, popülerliğini giderek artımayı hedefliyor.

Tamamen topluluk tarafından yönetilen bir coin olan SPONGE tokende herhangi bir işlem ücreti uygulaması veya ön satış etkinliği bulunmuyor.

Yatırımcılara bir yol haritasının da sunulmadığı projenin tokeninin daha şimdiden 8 borsada listeleniyor olması ise yatırımcının SPONGE satın almak için gösterdiği yoğun ilginin bir sonucu olarak görülüyor.

Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan ve ERC-20 protokolüne uyan bir kripto coin olan SPONGE token, iddialara göre, kısa vadeli kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için 2023’te 10x yapma potansiyeli bulunan altcoinlerden biri olarak gösteriliyor.

SPONGE token satın almak isteyen yatırımcılar, Gate.io, CoinW, LBank, MEXC, Uniswap, Bitget, Poloniex ve BTCEX borsaları üzerinden yatırım yapma fırsatı buluyor.

Yakın zamanda başka borsalarda da listelenmesi beklenen SPONGE token, meme coin meraklısı yatırımcıları bekliyor.

Kripto Meme’lerin ChatGPT’si AiDoge

“İnternet geyiği” olarak tanımlanan meme’ler (miim) dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca kullanıcıyı kendisine çekiyor.

Söz konusu meme’leri merkezine alan ve “Meme Yarat ve Kazan” (M2E) mekanizması ile yatırımcıların dikkatini çeken AiDoge projesi, meme üretmesi için içerik üreticileri ödüllendirmeyi planlıyor.

Meme coin çılgınlığının yarattığı rüzgarı da arkasına alan AiDoge ön satış etkinliğine gösterildiği iddia edilen yoğun ilgi, projenin native tokeni olan AI tokenin bu yılın en popüler altcoinleri listesinde yer almasına sebep oluyor.

Proje ekibi, yaratılan meme’lerin topluluk tarafından oylanabildiği ve katılımcıların ödüllendirildiği bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Meme’lerin ne kadar büyük bir hızla viral olduğunu bildiğimiz günümüzde, iddialara göre, AiDoge projesinin bu popülerlikten faydalanarak hızla yükseleceği ve yatırımcısını sevindireceği öngörülüyor.

Son zamanların en popüler coinlerinden biri olan PEPE coin’i bile geçmesi muhtemel görülen AiDoge satın almak isteyen yatırımcılar, ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor olabilir.

AiDoge ön satış etkinliğine katılmak isteyen kripto meraklıları, ETH, BNB veya USDT( ERC-20 ve BEP20) kullanarak AI token satın alabiliyor.

Yapay Zeka Destekli yPredict Coin

Kripto topluluğu meme coin çılgınlığının yanı sıra son dönemlerde yapay zekaya da odaklanıyor gibi görünüyor.

OpenAI’nin ChatGPT’sinden Google’ın Bard’ına kadar çok sayıda teknoloji devinin üretken yapay zeka üzerine yaptığı çalışmalar büyük bir hızla devam ederken kripto endüstrisi de bu alana girmekten geri kalmıyor.

Hemen herkes en büyük kripto para birimi olan Bitcoin fiyatının ne olacağı yönündeki tahminlerle ilgilenirken yPredict isimli bir kripto projesi, yatırımcıların bu ihtiyacına yapay zeka destekli bir çözüm sunuyor.

Piyasa takibi konusunda problem yaşayan yatırımcılardan bilgisayar programcılarına, borsa uzmanlarından analistlere kadar çok geniş bir hedef kitleye sahip olan yPredict, karmaşık algoritmalara karşı kullanıcılara zaman kazandırmayı hedefliyor.

Sekiz aşamalı ön satış etkinliği ile yatırımcıların beğenisine sunulan YPRED token, iddialara göre, yapay zekanın yükseldiği günümüzde gelecek vadeden altcoinler listesinde kendine üst sıralarda yer buluyor.

Polygon blok zinciri tabanlı bir token olan yPredict coin’e yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ETH, MATIC veya BNB token kullanarak YPRED token satın alabiliyor.

yPredict coin’in donanımlı yPredict platformuna erişimin yanı sıra staking özelliği ile de kullanılabileceği belirtiliyor.

Fiverr’a Rakip Gösterilen DeeLance Coin

Serbest çalışma modelinin özellikle hepimizi uzunca bir süre evlere kapatan COVID-19 pandemisinin etkisiyle yaygınlaştığı dünyamızda, freelance iş arayanları ve yaptırması gereken freelance işi olanları bir araya getirmeyi hedefleyen DeeLance coin ön satışı büyük ilgi görüyor.

Fiverr, Upwork ve Freelancer gibi iş arama ve bulma platformlarına rakip gösterilen DeeLance projesi, freelance kariyer platformlarına blok zinciri teknolojisinin gücünü entegre etmeyi planlıyor.

DeeLance platformu üzerinde kullanıcılar yalnızca iş veya çalışan bulmuyor; aynı zamanda Metaverse evreninde arazi salım satımı veya NFT pazar yerinde NFT alışverişi de yapabiliyor.

Projenin gelecek vadeden altcoinler arasında gösterilmesinin temel sebeplerinden birinin ise mülkiyet hakkı olduğu söyleniyor.

DeeLance platformunda çalışanlar işin ücretini alana kadar işin yani eserin tam hakkına sahip oluyor. Mülkiyet hakkı, ödeme gerçekleştikten sonra ise işverene geçiyor ve bu sayede telif sorunu ortadan kaldırılmış oluyor.

İddialara göre, Freelance iş ekosisteminin en büyük problemlerinden birine odaklanan DeeLance projesinin ön satış etkinliği ve DeeLance coin işte bu sebeple yoğun ilgi görüyor.

Doğru Cüzdan ve Doğru Zincir İçin Doğru Proje: Launchpad XYZ

Gördüğünüz üzere her gün onlarca yeni projenin yatırımcının beğenisine sunulduğu kripto sektöründe şüphesiz ki doğru karar vermek gittikçe zorlaşıyor. Web3 evrenine adım atmak isteyen yatırımcılar, tüm bu terimler, cüzdanlar, blok zincirleri ve projeler karşısında tereddüt yaşayabiliyor.

Ön satış etkinliği halen devam eden Launchpad XYZ isimli bir proje ise tam da bu soruna odaklanıyor. Geniş hizmet ve ürün yelpazesi ile Launchpad XYZ, Web3 ekosistemine dahil olmak isteyen ancak pek bilgisi olmayan yatırımcılar için doğru cüzdan, doğru blok zinciri ve doğru dijital varlığı bulmada yardımcı olmayı hedefliyor.

Web3 ekosistemine girişi kolaylaştırmak ve bu sayede kripto ekosistemini desteklemek için yolan çıkan Launchpad XYZ projesinin native tokenine yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ön satış etkinliği ile indirimli fiyatlardan faydalanabiliyor.

Launchpad XYZ token (LPX), ön satış etkinliği sayfasından ETH, USDT veya kredi kartı ile satın alınabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.