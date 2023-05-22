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AAA hayatta kalma Web3 oyunu Undeads Metaverse, hüküm süren kripto kış piyasasının ortasında ilk mintinin tamamlandığını duyurdu. Ekibin açıklamalarına göre bu başarı, deneyimli ekipler tarafından desteklenen yüksek kaliteli projelerin dayanıklılığının altını çizmekte ve olumsuz piyasa koşullarında bile başarılı olma becerilerini göstermektedir.

İddialara göre, daha geniş bir pazarda dış engellerle karşılaşmasına rağmen, Undeads projesinin, ekibinin ve topluluğun sarsılmaz desteğinin olağanüstü kalibresi belirginleşti.

“Undeads ekibi zorlu bir piyasa ortamında kayda değer bir başarı sergiledi. Bu mintin tamamlanması yolculuğumuzun sadece başlangıcına işaret ediyor. Undeads Metaverse’te üretim devam ederken, çabalarımızı hızlandırmaya hazırız,” diyor Undeads Metaverse CEO’su Leo Kahn.

Yayımlandığı tarihte, Undeads Zombies NFT koleksiyonunun değeri 0.08ETH olan orijinal mint fiyatına kıyasla %150 artarak 0.20ETH taban fiyatına ulaştı.

Undeads Metaverse, projenin arkasında toplandığı için kendini adamış topluluğuna içten şükranlarını sunduğunu da ifade etti. Web3 topluluğunun paha biçilmez desteği, Undeads Metaverse’in devam eden zaferinde çok önemli bir rol oynamaktadır ve oyuncuların Web3’ü ana akım oyunlara getirme dürtüsünün bir kanıtıdır.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’sidir. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarını sağlamak için inşa edilmiştir. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahiptir. Çatışma iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: insanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklüdür.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahiptir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.