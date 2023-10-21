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2020’de Başlamıştı Binance Durdurduğunu Açıkladı

Özet

  • 2 ay önce Visa ve Mastercard kripto devi Binance ile çalışmayı durdurdu.
  • Binance borsası AB bölgesinde Visa kripto kartı hizmetini durdurduğunu açıkladı.
  • Borsaya açılan davalar ödeme devlerini endişelendirdi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
00:20
21 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olmaya devam eden Binance yeni bir adım attı. Borsa uzun süredir düzenleyicilerle sorunlar yaşıyor. 2021 yılında çok dikkat çekmese de ayı piyasasında yatırımcıların endişesi tavanken bu tarz sorunlar daha fazla gündem oluyor. Binance 2020 Aralık ayında başlattığı hizmetini durdurdu.

Binance Visa Kartları

AB’de geçerli Visa kartlar 2020 yılı 15 Aralık tarihinde duyurulmuştu. Bu kartlarla kripto destekli ödemeler yapılabiliyordu. Kartların günlük harcama üst limiti 10.600 dolarken ATM para çekme sınırı 350 dolardı. Kartlar yüzde 8’e kadar kripto ödülü sunuyordu. Biz bu tarz kartları 2021 yılında çok iyi hatırlıyoruz çünkü o dönemde Mastercard ve Visa birbiriyle artık yarışa girmişti.

FTX daha birçok borsanın bu tarz kripto ödülü kazandıran kartları vardı. Peki bugüne geldiğimizde ne oldu? Binance, Avrupa Ekonomik Alanı’nda Visa banka kartı hizmetini durduracağını açıkladı. Şirket ayrıca, mevcut kullanıcıların 20 Aralık’a kadar kartı kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Düzenleyici endişeler Visa ve rakiplerini fazlasıyla korkutuyor.

Binance Visa Kartı Durdurdu

Yaklaşık iki ay önce Visa ve Mastercard yaptıkları açıklamayla Binance ile çalışmayacaklarını duyurdu. Borsanın bugün yaptığı duyuruya göre halihazırda kartlardan birine sahip olan müşteriler 20 Aralık tarihine kadar kartı kullanmaya devam edecek. Bundan yaklaşık 3 yıl önce müjdeyi verirken Binance şunları yazmıştı;

“Binance Card ile Avrupa’da ikamet edenler 60 milyondan fazla çevrimiçi ve fiziksel mağazada kripto para birimlerini dönüştürebilir ve harcayabilir”.

Ancak şimdi ortakları düzenleyici belirsizlik nedeniyle onunla çalışmak istemediği için kart hizmeti de askıya alındı. Bu yılın Haziran ayında SEC ve yılın başında CFTC tarafından hedef alınan Binance borsası söylentilere göre yakın gelecekte de ABD Adalet Bakanlığıyla karşı karşıya gelebilir. Özellikle CFTC’nin suçlamaları hapis cezası doğurabilecek cürümler içeriyor.

Diğer taraftan Mastercard veya Visa kriptodan uzaklaşmış değil. Visa geçtiğimiz ay USDC stablecoin ödeme kabiliyetlerini Solana‘ya genişlettiğini ve pilot programlar için Worldpay ve Nuvei ile ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Aynı zaman iki şirkette kripto planlarının devam ettiğini bu alanda ciddi büyüme potansiyeli gördüklerini söyledi.

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