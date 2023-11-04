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110 Milyon Dolarlık Kripto Para Ticaretinde Sürpriz Gelişme! Avraham Eisenberg İstediğini Aldı!

Özet

  • Mango Markets saldırganı Avraham Eisenberg'in yargılandığı dava Nisan 2024'e kadar görülmeyecek.
  • Eisenberg'in savunma avukatları, karmaşık ve yeni yasal meseleler nedeniyle ek süre talep etmişlerdir.
  • Davaya bakan yargıç, savunma avukatlarının talebini onaylayarak bir sonraki duruşmayı 8 Nisan 2024 tarihine erteledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:59
4 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ekim 2022’de merkeziyetsiz borsadan haksız şekilde kazandığı 110 milyon doları çektiği iddia edilen Mango Markets saldırganı Avraham Eisenberg‘in yargılandığı dava duruşmanın başlamasına bir ay kala ertelendi. Dava 2024’ün ikinci çeyreğine kadar görülmeyecek.

Dava Nisan 2024’e Ertelendi

Davaya bakan yargıç duruşmanın başlamasına bir ay kala Avraham Eisenberg’in avukatlarından gelen erteleme talebini kabul etti. Federal savcılar duruşmayı 8 Nisan 2024 tarihine ertelemeyi istemeyerek de olsa kabul etti ve davaya bakan yargıç da bu talebi onayladı. Karar Eisenberg’in 8 Nisan 2024 tarihine kadar mahkemeye çıkmayacağını gösteriyor.

Eisenberg’in yargılandığı davada Federal savcılar, Ekim 2022’de Solana merkezli merkeziyetsiz kripto para borsası Mango Markets‘e karşı son derece karlı bir ticaret stratejisi uygulayarak emtia manipülasyonu ve telefon dolandırıcılığı yaptığını iddia ediyor.

Şimdiye Kadar Bankman-Fried’ın Yargılandığı Davaya Benzer Hızda İlerliyordu

Eisenberg’in davası, bu hafta FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu ve bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kurucu ve eski CEO Sam Bankman-Fried‘in bir yıldan daha kısa bir sürede sonuçlanan jet davada jüri tarafından 7 suçtan suçlu bulunduğu yönünde kararının çıktığı New York Güney Bölgesi’nde görülüyor.

Eisenberg’in duruşma programı, Cezaevleri Bürosu‘nun kendisini New Jersey federal hapishanesinden Brookyln’in daha kısıtlayıcı Metropolitan Gözaltı Merkezi‘ne naklettiği ve savunma avukatlarının 8 Aralık’taki duruşma tarihine hazırlanma çabalarını engellediği Ekim ayı sonlarına kadar neredeyse aynı hızla ilerliyordu.

Eisenberg’in avukatları ayrıca karmaşık ve yeni yasal ve olgusal meseleler nedeniyle ek süre talebinde bulunmuştular. Eisenberg’in iddia edilen planı, herhangi bir kovuşturmayı ve savunmayı Bankman-Fried’in nispeten daha basit olan dolandırıcılık işleminden çok daha zor hale getirecek baş döndürücü çeşitli kavramlar içermesiyle de kafaları karıştırıyordu.

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