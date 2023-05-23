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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto denilince akla şüphesiz ki ilk gelen para birimi Bitcoin oluyor. Bitcoin’i takip eden altcoinler arasında ise Ethereum, Polygon, Binance coin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi isimler sıralanabiliyor.

İşlem hacmi ve piyasa değeri açısından bu sayılan önde gelen kripto para birimlerinin yükseliş veya düşüş trendi çoğu zaman öngörülemiyor ve bu coinlere yapılan yatırımlar ancak uzun vadede anlamlı hale geliyor.

Diğer taraftan geliştirilen sayısız kripto proje içerisinde çözüm bulduğu sorunlar ve hitap ettiği hedef kitle sebebiyle kısa vadede yatırımcısını memnun edebilecek bir dizi ekosistem ve altcoin olduğu iddia ediliyor.

Ayı piyasası koşullarının devam ettiği bir dönemde yatırımcıların az bilinen ve dolayısıyla ani piyasaya hareketlerinden etkilenme ihtimali düşük olan ve daha kısa sürede yatırımlarının karşılığını alabileceği altcoinlere yönelmesi ise oldukça makul olarak iddia ediliyor.

Bu yazıda kısa vadede 10x yapma potansiyeli yüksek olarak görülen ve az bilinen 5 altcoin projesine değiniliyor.

Yapay Zeka Destekli Meme Platformu AiDoge

AiDoge projesi internet geyiği olarak bilinen ve milyonlarca kullanıcıya ulaşma potansiyeli bulunan meme’lere (miim) odaklanıyor.

Gelişmiş üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanan AiDoge projesi, kullanıcılarına meme oluşturma ve bunun karşılığında kripto para kazanma imkanı sunuyor.

İddialara göre hem meme’ler hem de yapay zeka teknolojisini arkasına alan AiDoge projesinin ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunulan native tokeni AI tokene olan ilgi ise proje ekibinin doğru yolda olduğunu gösteriyor.

AiDoge platformu, kullanıcı tarafından sağlanan metinlere dayalı meme’ler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Platform üzerinde meme oluşturmak amacıyla kredi satın almak için kullanılacak olan AiDoge token ise ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

Ön satış etkinliğinin her aşamasında fiyatı artırılan AiDoge satın almak için yatırımcıların ETH, USDT( ERC-20 ve BEP20), BNB veya kart kullanması gerekiyor.

20 aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcısıyla buluşan AiDoge tokenin ilk listeleme fiyatının ise 0,0000336 olması hedefleniyor.

Meme Coin Projesi SpongeBob

Ünlü çizgi film Sünger Bob temalı bir meme coin olan SPONGE token, iddialara göre, gün geçtikçe sayısı artan borsa listelemeleri ile yatırımcıların ve analistlerin radarına takılıyor.

Meme coin denilince ilk akla gelen tokenler olan Dogecoin ve Shiba Inu’ya olan ilginin özellikle balina faaliyetleri sebebiyle azaldığı ve yatırımcıların yeni meme coin projelerine yöneldiği söyleniyor.

Az bilinen altcoin projeleri arasında yer alan SpongeBob projesi ise iddialara göre, gördüğü ilgi ile meme coin çılgınlığının yaşandığı bu dönemde dikkat çekiyor.

Her ne kadar Dogecoin kadar popüler olmasa da SPONGE projesinde, Shiba Inu’nun arkasındaki ekibin parmağı olduğu konuşuluyor.

Bu söylentiler ve sayısız borsa listelemeleri, SPONGE satın almak için bekleyen yatırımcıları teşvik etmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar LBank dahil 8 borsada listelenmiş olan SPONGE coinin performansının gelecek borsa listelemeleri sonrasında ne yönde şekilleneceği merak ediliyor.

Analistler, iddialara göre, az bilinen ancak 10x yapma potansiyeli bulunan altcoinler listesinde SPONGE coin’e yer veriyor.

Metaverse Tabanlı Freelance İş Platformu DeeLance

İnsan kaynakları süreçlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar pek çok başlık için geliştirilen Metaverse tabanlı ticari arayüz platformu olan DeeLance, Web3 ekosistemi ile freelance (serbest çalışma) ve işe alım sektörünü bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İddialara göre, projenin en ilgi çeken özelliklerinden birinin üretilen işlerin gerçek sahibini güvence altına almak için kullanılan NFT teknolojisi olduğu belirtiliyor.

DeeLance platformunda yapılan iş, ödeme alınana kadar üretenin mülkiyetinde bulunuyor. Ödeme sonrasında işin mülkiyeti işi yaptıran tarafa geçiyor ve bu sayede freelance platformlarının en büyük sorunlarından birine çözüm getirilmiş oluyor.

Platformunun beta versiyonunun 2023’ün ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanırken aşamalar halinde gerçekleştirilen ön satış etkinliği halen devam ediyor.

Platforma erişim sağlayacak olan DLANCE tokenin yatırımcısıyla buluştuğu ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösterildiği iddia ediliyor.

Basitlik, şeffaflık, verimlilik ve mülkiyet odaklı bir platform olan DeeLance’in native tokeni DLANCE token, Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya Transak ödeme ağı üzerinden bir kartla satın alınabiliyor.

Web3 Dünyasına Adım Atmak İçin Launchpad XYZ

10 aşamalı ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunulan Web3 portalı kripto projesi Launchpad XYZ’nin ERC-20 protokolüne uyan Ethereum tabanlı LPX tokeni, iddialara göre, gelecek vadeden altcoinler listesinde gösteriliyor.

Launchpad XYZ projesinin temel amacının, kullanıcıların Web3 tabanlı merkeziyetsiz ürün ve uygulamalara erişimine olanak tanımak olduğu belirtiliyor.

Web3 ekosistemine adım atmak isteyen ancak doğru cüzdan, doğru dijital varlık ve doğru blok zincirini bulma konusunda problem yaşayan kullanıcıları hedefleyen proje, geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle kullanıcıların Web3 dünyasına dahlini kolaylaştırmak istiyor.

Bunu mümkün kılmak için proje ekibi, projenin Web3 cüzdanına erişim için kullanıcıların yalnızca bir telefon numarası veya e-posta adresi girmesi gerektiğini ifade ediyor.

Launchpad XYZ ekosistemi bunun yanı sıra tüm yatırımcıların işlem yapabilmesi için ihtiyaç duyacağı araçları ve gerekli veriyi sağlayan merkeziyetsiz bir borsa (DEX) da içeriyor.

Ayrıca LPX token için devreye alınacak olan staking mekanizması ile yatırımcıların takas ücretlerinin azaltılması amaçlanıyor.

10 milyon kullanıcıyı platform çekmeyi amaçlayan Launchpad XYZ’nin native tokeni LPX token, ön satış sayfasından ETH, USDT veya kredi kartı ile satın alınabiliyor.

Geri Dönüştürdükçe Kazandıran Proje EcoTerra

Enerji kullanım oranları ile eleştirilen kripto projeleri arasında yeşil kripto projesi olarak konumlanan ve geri dönüşüm dünyasında devrim yapmayı hedefleyen EcoTerra, Geri Dönüştür-Kazan (Recycle-2-Earn) mekanizması ile dikkat çekiyor.

Ecoterra projesi, kişilerin ve işletmelerin atık sorunu ve geri dönüşüm ile ilgili çabalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Nitekim yoğun üretim süreçlerinden kaynaklanan hava ve su kirliliğini azaltan geri dönüşüm ve atık yönetimi çabalarının yetersiz kaldığı biliniyor.

Bu sorunu çözmeyi amaçlayan Ecoterra ekibi, uygulamayı kullanarak gerçekleştirilen her geri dönüşüm için kullanıcıları projenin native tokeni ile ödüllendirmeyi planlıyor.

Geri dönüşüm sürecini Web3 teknolojisi ile bir araya getirmek için yola çıkan EcoTerra, sürdürülebilirliğin ve gezegenin geleceğinin gündemin birinci maddesi olduğu günümüzde çevre bilinci yüksek yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Yatırımcılar Ethereum (ETH), Tether (USDT) veya itibari para birimi karşılığında ECOTERRA token satın alarak projeye yatırım yapabiliyor.

Yeşil kripto projelerin önem kazandığı dünyamızda EcoTerra, iddialara göre, dikkat çeken altcoin projelerinden biri olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.