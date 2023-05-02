Okuma Süresi: 8 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Analistler, yatırım yapılacak en iyi kripto paralar hakkında farklı görüşlere sahip ve çok popüler olmayan ancak muazzam büyüme potansiyeline sahip olduğu iddia edilen düşük değerli kripto para birimleri mevcut. DigiToads, özellikleri ile dikkat çektiği iddia edilen ve alıcılardan ilgi gördüğü iddia edilen bir kripto para birimi olarak lanse ediliyor. Ethereum ağı üzerine inşa edilen DigiToads, yatırımcıların yalnızca finansal olarak güçlenmelerine değil, aynı zamanda kripto piyasasında ticaret yapma konusunda daha emin olmalarına yardımcı olabilecek DeFi araçlarından yararlanan ICO olarak iddia ediliyor. Bu yeni başlayan kripto para birimi ile kullanıcılar, ekibin açıklamalarına göre, token ticareti yapmayı, NFT’leri yatırmayı, ödüller kazanmak için Web 3.0 oyunlarına katılmayı, çekilişlere katılmayı, yarışmalarda ödüller kazanmayı ve tek bir platformda kripto para birimi ve ticaret oturumlarına katılmayı bekleyebilirler. Aşağıdaki listede, DigiToads dışında değeri düşük olabilecek ancak yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu iddia edilen altı kripto token daha yer alıyor.

DigiToads

Ekibin iddialarına göre DigiToads, kendine özgü ekonomik çerçevesiyle küresel olarak finansal katılım dalgasını yönlendirmeyi amaçlayan yeni bir kripto para birimi ICO’su. Model, token kazanmak için birden fazla fırsata erişilebilecek incelikli bir proje oluşturmak üzere üç farklı platform türünün (bir meme coin, bir Web 3.0 platformu ve bir stake-to-earn portalı) gücünü kanalize etmeyi hedefliyor. Ağdaki tüm işlemleri ve ilgili kullanım durumlarını kolaylaştırmak için platform, ERC-20 protokolü üzerine inşa edilen TOADS adlı yerel bir token çıkardı. Token, şu anda dördüncü aşamasında olan ön satışta mevcut. Altı aşamadan daha geçmesi gereken kripto projesi ekibin iddiasına göre uzmanlardan olumlu yorumlar aldı.

Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar yalnızca tokenları ellerinde tutarak bile ödüller kazanabilir. Örneğin, ağ üzerinde gerçekleştirilen her işlem için gelirin %2’si stake ödüllerine gidiyor. DigiToads’un şöhret iddiası, oyuncuların liderlik tablosunda en üst sırayı kapmak için birbirleriyle kozlarını paylaşmak üzere sanal bir bataklığa atladıkları Web 3.0 oyunu. Düşmanı yenmede yardım için, özel yetenekleriyle bir oyuncunun kazanma şansını artırabilecek DigiToads adı verilen sanal varlıklar temin edebilirler. Oyuncular TOADS tokenlarını kullanarak bu dijital yaratıkları daha güçlü hale getirmek için eğitim ekipmanı, yiyecek ve iksir satın alabilirler. Kazananlar, bir ay süren sezonun sonunda ilan edilir. Kazananlar ödül olarak TOADS tokenları alırlar.

Açıklamalara göre TOADS token arzı 585 milyon iken, bunun %69,2’si ön satış aşamaları ve fon topluluğu ödülleri ve bonusları için ayrılacak. Kalan arz, likidite havuzunun korunması, platformun geliştirilmesi, proje lansmanı, halka açık sürümler, yarışmalar düzenlenmesi, ödüller verilmesi ve diğer çeşitli görevler gibi farklı kullanım durumları arasında bölünecek.

Proje ile ilgili detaylı inceleme ve yatırım için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Aptos

Apros, gerçek dünyadaki zorlukları çözebilen ekosistem dApp’leri ile ana akım Web 3.0’ın benimsenmesini teşvik eden bir katman 1 blok zinciri olarak tasarlanmıştır. Ağ, güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir blok zinciri ağı olmasını sağlayan bir proof-of-stake konsensüs algoritmasına dayandığı için yeni başlayanlar için iyi bir kripto para birimi olarak nitelendirilen APT adlı yerel bir token’a sahiptir. Geliştiriciler arasında bu kadar popüler olmasının bir diğer nedeni de, yüksek bir verim elde etmesine ve saniyede 150.000’den fazla işlemi işlemesine yardımcı olan paralel yürütme özelliğidir – bu, saniyede 120.000-150.000 işlem hızı sunabilen Ethernet ana ağından bir üst seviyedir. Paralel yürütme, hataya dayanıklı bir PoS mutabakat mekanizmasıdır. Aptos ağında, tüm işlemler aynı anda işlenir, ancak daha sonra doğrulanır ve başarısız olan işlemler iptal edilir veya yeniden yürütülür. Bu, ağın bu tür anormallikleri tespit eden ve yöneten yazılım işlemsel bellek kütüphanesinin yardımıyla yapılır. Ayrıca ağ, Rust tabanlı bir programlama dili olan Move’dan yararlanıyor. Move’un faydaları, kolay doğrulamadan modüler blok zinciri tasarımına ve özel anahtarların değiştirilmesine kadar uzanmaktadır.

Solana

Mevcut piyasayı göz önünde bulunduracak olursanız, Solana son derece işlevsel arayüzü nedeniyle yeni başlayanlar için en iyi kriptolar arasında yer almaktadır. Cenevre merkezli Solana Vakfı tarafından piyasaya sürülen Solana protokolü, geliştiricilerin en yeni blok zinciri araçlarını kullanarak maliyetin çok altında güçlü ve güvenli dApp’ler oluşturmasına yardımcı oluyor. Yerel token SOL tüm işlemleri finanse eder. Araçları, geçmiş kanıtı ve hisse kanıtı mutabakat mekanizmalarının birleşik işlevselliğini sunarak geliştiricilerin bir dApp’in ölçeklenebilirliğini artırmasına yardımcı olur. Hibrit mutabakat protokolü sayesinde Solana, küçük tüccarların yanı sıra kurumsal tüccarların ihtiyaçlarını da aynı kolaylıkla karşılayabilir. Aynı zamanda, benzersiz mekanizma, dünya genelinde daha fazla insanın merkezi olmayan finans araçlarına erişebilmesini sağlar. Solana’nın en önemli avantajlarından biri, hem işlemleri doğrulamak hem de akıllı sözleşmeleri devreye sokmak için gereken süreyi azaltan hibrit protokolü sayesinde kısa işlem sürelerine sahip olmasıdır. Bu avantajlara, Solana’nın avantajlar listesine eklenen yüksek bir ücret ödemeden erişilebilir.

Cardano

Cardano, kanıtlara ve hakemli araştırmalara dayanan bir metodoloji kullanılarak inşa edilen katmanlı bir blok zinciridir. Cardano adını ünlü İtalyan polimat Gerolamo Cardno’dan alırken, yerel tokenı ADA adını dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen Ada Lovelace’den almaktadır. Cardano’yu satın almak için iyi bir kripto yapan şey, Ouroboros protokolü tarafından desteklenen doğrulanabilir, güvenli ve ölçeklenebilir araç paketidir. Protokol, Cardano ağının sorunsuz bir şekilde merkezsizleştirilmesinin önünü açarken, güvenliği engellemeden küresel olarak ölçeklenmesine olanak tanır. Ouroboros’u kullanarak Cardano kullanıcılarının dört gözle bekleyebilecekleri bir diğer fayda da güvenli işlemler ve yeni pazarlar keşfetmektir. Protokol aynı zamanda ağı Sybil saldırıları ve kötü eylemler gibi güvenlik tehditlerine karşı da korumaktadır. Ağdaki tüm işlemler, çoklu imza ve genişletilmiş UTXO modeli gibi öncü teknolojiler kullanılarak kurtarılır ve doğrulanır. Son olarak, ağ merkezi olmayan bir yönetişim yapısına sahip olduğundan, ADA token sahipleri oy hakları aracılığıyla platformun karar alma sürecine katılabilmektedir.

BlueSale

BlueSale, benzersiz kullanım durumuyla fırtınalar estiren yeni başlayan bir kripto para birimidir. BlueSale ile kişi yalnızca yeni bir kripto para birimi jetonu oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bunları satmak için eylem veya satış da düzenleyebilir. Dahası, platform bununla ilgilendiği için bu tokenleri tasarlamak için herhangi bir kodlama bilmeye gerek yoktur. Ayrıca kullanıcılar, hak ediş süresi, likidite havuzları için kilit seçeneği ve herhangi bir merkezi olmayan borsada listeleme yeteneği gibi özellikler eklemek için tokenlerini özelleştirebilirler. BlueSale ekosisteminin bel kemiği BLS’dir ve ağ üzerinde bir değişim aracıdır. Kullanıcılar, BLS tokenini satın alırlarsa, bir hak kazanma süresi olduğu için coinin hemen kullanılamayacağını bilmelidir. Kilitlenme süresi 15 gün ile altı ay arasında değişmektedir. BlueSale, kullanıcılarına jetonlarını platforma tahsis etme ve protokol kazançlarından pay olarak gerçek getiri elde etme seçeneği sunar. Erişim kolaylığı sağlamak için, BLS tokeninin dönüştürülebileceği ve kullanılabileceği kullanıcı dostu bir gösterge tablosu aracılığıyla tüm BLS tahsisi yönetilebilir. Piyasa uzmanlarına göre, BlueSale’i tercih etmenin en önemli avantajı, çoklu zincir desteğiyle birlikte gelen bir kripto jetonu başlatmak için ağır bir ücret ödemek zorunda kalmamaktır. Ardından, ağ, kullanıcıları için çeşitli hizmetler içeren hepsi bir arada bir fırlatma rampası sunar.

Sui

Sui, zincir üzerinde yüksek etkili varlıklar oluşturmak için bir Katman 1 blok zinciridir. Yerel jetonu, ağdaki tüm işlem amaçları için kullanılabilen SUI’dir. Son zamanlarda yatırım yapılacak en iyi kriptolar arasında sayılan Sui, kullanıcılara ödemelerin anında yapılması, varlıkların sorunsuz aktarımı, dApp’lerin hızlı dağıtımını kolaylaştıran araçlar ve son teknoloji finansal hizmetler gibi avantajlar sunmaktadır. Yatay ölçeklendirmesi sayesinde, kullanıcıların talep arttığında ücretlerde veya ücretlerde ani bir artış konusunda endişelenmeleri gerekmez. Sui ağında dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de ödemelerin paralel olarak işlenmesidir. Bu özellik sayesinde platform, işlemleri gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde işler.

Finblox

Finblox, her seferinde bir özellik olmak üzere merkezi olmayan finans ekosistemini katalize eden yeni alt coinler arasında yer alıyor. Tahmin piyasalarından token takasına ve satış öncesi etkinliklere özel erişim elde etmeye kadar, platforma erişmek için çok sayıda fırsat var. Gelecekteki sonuçları tahmin etmek için kripto piyasası hakkındaki bilgilerinizi 0,1 $ gibi düşük bir ücretle kullanmaya başlayabilir ve doğru cevabı verdiyseniz bir ödül kazanabilirsiniz. Platformun yerel tokenı FBX, kullanıcıların bu fırsatlara erişmesine yardımcı olur ve ağdaki ana kripto paradır. Kullanıcılar, FBX tokenini satın alarak önde gelen kripto projelerine VIP erişim ve satış öncesi tokenlerini indirimli fiyatlarla satın alma şansı elde edebilirler.

Analist Yorumları

Yukarıda belirtilen tokenlerin hepsi, iddialara göre, güvenilir kripto para birimleri ve birçok insan için ilk tercih olmasa da, iyi birer yatırım fırsatı olabilecekleri düşünülüyor. İddialara göre piyasa uzmanlarına göre, bu kripto tokenler yeni başlayan bir kripto para birimi söz konusu olduğunda tüm doğru kutuları işaretliyor. İddialara göre analistlerin söylediklerine bakıldığında hepsini etkileyen bir kripto para DigiToads. TOADS token, ekibin iddiasına göre, yeni nesil özellikleriyle tüm analistlerin dikkatini çekiyor olabilir. Piyasa uzmanları, çok boyutlu modelinin yalnızca token sahiplerinin birden fazla kaynaktan artık gelir elde etmelerine yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda istikrarlı bir pasif kazanç akışı oluşturacağını iddia ettiler. Bu özellik, büyüme potansiyelinin ve uzun vadeli kazançlar getirme kapasitesinin bir göstergesi olarak lanse ediliyor. İddialara göre tokenı inceleyen analistler, tokenın kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu düşünüyor. Yine iddialara göre uzmanlar, token’ın getirilerinin önümüzdeki birkaç ay içinde potansiyel olarak 10x olmasını bekliyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.