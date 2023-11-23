1 DOGE Kaç Dolar? Haftalık Dogecoin Grafiğinde Dikkat Çeken Direnç Kırılımı

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,07548 dolar seviyesinden işlem gören Dogecoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Dört Saatlik Grafik Analizi

Dogecoin için dört saatlik grafikte endişeli bekleyiş devam ediyor. Buna göre yükselen kanal formasyon yapısında 21 Kasım’da yaşanan düzeltmenin ardından destek kırılımı gerçekleşen DOGE, EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinde gördüğü desteğin ardından düzeltme hareketini tamamlamasına rağmen yazının yazıldığı sırada henüz formasyon bölgesine giriş yapamadı. Bu durum ise kısa vadede özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir durum.

Dogecoin için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,07467 / 0,07154 ve 0,06882 dolar seviyeleridir. Özellikle dar bir alana sıkışan DOGE için 0,07467 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın tekrar ivme kaybetmesine neden olacaktır. Bu sürecin ardından ise EMA 200 seviyesi ile kesişen 0,07154 dolar seviyesinin altında bar kapanışı yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli seviyedir.

Dogecoin için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,07655 / 0,07793 ve 0,07926 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,07793 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE’un tekrar formasyon bölgesine girmesine ve ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.

Dogecoin Haftalık Grafik Analizi

Dogecoin haftalık grafik analizinde Kasım 2022’den beri gelişen süreçte daralan bir kanal formasyonu mevcut. Yaşana son yükseliş ile birlikte DOGE, bu formasyon yapısında direnç çizgisini kırmayı başardı ve bu hafta yaşanan düzeltme ile direnç çizgisinin destek olarak çalıştığını gördük. Bu tarz kırılımlar hem kripto piyasası hem de geleneksel piyasalarda teknik analiz tarafında yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.

DOGE için haftalık grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,06914 / 0,06418 ve 0,05657 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06914 dolar seviyesinin altında haftalık bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE fiyatının ivme kaybetmesine neden olacaktır.

DOGE için haftalık grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,08208 / 0,09163 ve 0,10032 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,10032 dolar seviyesinin üzerinde haftalık bar kapanışının gerçekleşmesi EMA 200 seviyesinin de kırılmasına ve fiyatın ivme kazanmasına neden olacaktır.