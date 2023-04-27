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Zuckerberg Para Yakıyor! Metaverse Pahalıya Mal Oldu!

Meta devasa kaybına rağmen Metaverse planlarından vazgeçmiyor. Peki kayıp bu çeyrekte ne kadar oldu?
00:50
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mark Zuckerberg’in sosyal medya imparatorluğu 2023 yılının ilk çeyreğine ait kazanç raporunu borsa kapanışından sonra yayınladı. Beklentinin çok az üstünde kazanç açıklayan şirketin ciddi sorunları var. 2021 sonunda metaverse için şirketi dönüştüren Mark bunun bedelini ağır ödüyor. Peki META’nın son çeyrek raporu bize ne anlatıyor?

Meta Kazanç Raporu

Sosyal medya devi ilk çeyrekte 5,7 milyar dolar kâr elde ederken, bu rakam bir yıl önceki 7,4 milyar dolara kıyasla %23’lük bir düşüşe işaret ediyor. İlk çeyrek gelirleri ise geçen yılki 27,9 milyar dolara kıyasla hafif bir artışla 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 27,7 milyar dolar olan beklentisini aştı.

Şirketin imajı, 2021’deki yeniden markalaşmadan bu yana büyük ölçüde metaverse atılımına odaklanmış olsa da Meta, diğer kaynaklardan elde edilen sadece 205 milyon dolarlık gelire kıyasla çeyrekte toplam 28 milyar dolar olan reklam gelirlerinden para kazanıyor. Ancak en son reklam geliri rakamları, bir yıl önceki 27 milyar dolara kıyasla bir artışı temsil ediyor.

Meta ve Metaverse

Geçen yıl metaverse odaklı Reality Labs’in 14 milyar dolar zarar etmesinin ardından Zuckerberg, sosyal medya devi zorlu bir iş ortamını atlatmak için 2023’ü verimlilik yılı olarak ilan etmişti. Geçtiğimiz Kasım ayına kadar 11.000 çalışanını işten çıkaran şirket, geçtiğimiz ay 10.000 çalışanın daha işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket yapısını yenileyeceğini açıklayan Meta 5.000 iş ilanını kapattı. Duyuruda Zuckerberg, metaverse’in hala “sosyal bağlantının geleceğini tanımlamanın merkezinde” olduğunu, ancak OpenAI’nin başarısının ardından yapay zekaya ağırlık vereceğini açıkladı.

Peki metaverse girişimi ne durumda? Reality Labs önemli miktarda para kaybetmeye devam ediyor. Meta’nın ilk çeyreğinde 3,9 milyar dolar zarar eden bölüm, geçen yılın aynı döneminde de 2,9 milyar dolar zarar yazmıştı. Tüm bu kayıplara rağmen metaverse anlatısının sosyal medya devinin geleceği olduğunu kabul eden Zuckerberg para yakmaya devam ediyor. Üstelik bunu devasa yetişmiş iş gücünden vazgeçerek yapıyor.

Zuckerberg kazanç çağrısında, şirketin yapay zekadan yararlanma planlarından söz ediyor olmasının, firmanın metaverse vizyonunun ışıklarını kararttığı anlamına gelmediğini söyledi.

“Metaverse vizyonuna odaklanmaktan bir şekilde uzaklaştığımıza dair bir anlatı gelişti, bu yüzden bunun doğru olmadığını baştan söylemek istiyorum. Yıllardır hem yapay zekaya hem de metaverse alanına odaklanıyoruz ve her ikisine de odaklanmaya devam edeceğiz.”

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