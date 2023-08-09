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  •   Yapay Zeka Borsaların Kimlik Doğrulama Süreçlerini Tehdit Ediyor

Yapay Zeka Borsaların Kimlik Doğrulama Süreçlerini Tehdit Ediyor

Özet

  • - Yapay zeka gelişimi, kripto borsalarının kimlik doğrulama süreçlerine güvenliği tehdit eden deepfake riskini artırdı.
  • - Binance CEO'su Changpeng Zhao yapay zekanın kötü amaçlarla kullanılmasına karşı uyardı.
  • - HeyGen gibi yapay zeka araçları gerçekçi dijital avatarlar oluşturarak kimlik doğrulama sistemlerini aşma tehlikesi getiriyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Negatif
19:45
9 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Yapay zekanın (AI) yükselişi kripto para borsalarındaki kimlik doğrulama araçlarına ilişkin artan endişelere konu oldu. Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi ile deepfake kimlik kanıtları oluşturma süreci her zamankinden daha kolay hale geliyor. Kriptoda yapay zeka destekli risklerle ilgili endişeler bazı önde gelen sektör yöneticilerinin konuyla ilgili konuşmalarını tetikledi.

CZ Konu Hakkında Açıklama Yaptı

Büyük küresel kripto borsası Binance‘in CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao 9 Ağustos’ta Twitter aracılığıyla yapay zekanın kötü aktörler tarafından kriptoda kullanılması konusunda alarm verdi.

“Video doğrulama açısından bu oldukça korkutucu. Size bir video gönderseler bile insanlara coin göndermeyin.”

Diğer birçok kripto borsası gibi Binance’in kimlik doğrulama (KYC) süreçleri kripto yatırımcılarının belirli işlemleri gerçekleştirmek için video kanıtı sunmalarını gerektiriyor.

Binance CEO’su, HeyGen kurucu ortağı ve CEO’su Joshua Xu‘nun yer aldığı yapay zeka tarafından oluşturulan bir videoya atıfta bulundu. Video özellikle Xu’nun tıpkı gerçek HeyGen CEO’su gibi görünen ve yüz ifadelerinin yanı sıra ses ve konuşma kalıplarını yeniden üreten yapay zeka tarafından oluşturulan avatarını içeriyordu.

Xu, “Bu video kliplerin her ikisi de kendi avatarımı ve ses klonumu içeren %100 yapay zeka tarafından oluşturuldu” dedi. Xu, HeyGen’in yaşam tarzı avatarının video kalitesinde ve ses teknolojisinde benzersiz aksanını ve konuşma kalıplarını taklit etmek için bazı büyük geliştirmelerle ilerlediğini de sözlerine ekledi. Xu’ya göre bu yakında üretime geçecek ve herkes deneyebilecek.

Deepfake İle Gelen Sorunlar

HeyGen CEO’su, halka sunulduğunda, yapay zeka aracının herkesin sadece iki dakika içinde gerçek hayat benzeri bir dijital avatar yaratmasına olanak sağlayacağını söyledi. HeyGen gibi yapay zeka oluşturma araçlarının halka açılması Binance gibi kripto para borsaları için ciddi kimlik doğrulama sorunlarına yol açabilir. Diğer birçok borsa gibi Binance de hizmetlere erişim sağlamak ve hatta platformdan para çekmek için kullanıcının ve belirli belgelerin yer aldığı bir video gönderme zorunluluğunu içeren KYC önlemlerini uyguluyor.

Binance’in açıklama videosu özellikle kullanıcıların videoyu kimlik kartı, ehliyet veya pasaport gibi kimlik belgelerinin resmiyle birlikte göndermelerini gerektirir. Politika kullanıcıların video kaydında tarih ve belirli taleplerden bahsetmelerini gerektiriyor. Politikada, “Lütfen videolarınıza filigran koymayın ve videolarınızı düzenlemeyin” ifadesi yer alıyor.

Binance baş güvenlik sorumlusu Jimmy Su daha önce de yapay zeka kaynaklı deepfake riskleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Mayıs ayının sonlarında Su, yapay zeka teknolojisinin o kadar geliştiğini ve yapay zeka deepfake’lerinin yakında bir insan doğrulayıcısı tarafından tespit edilemez hale gelebileceğini savundu.

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