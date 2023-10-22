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XRP Yanlısı Avukattan Önemli Açıklamalar! Kodda Açık Mı Var?

Özet

  • WhaleWire isimli kullanıcı Bitcoin L2 çözümü Lightning Network kodunda zafiyet olduğunu ve geliştiricilerden birinin ekipten ayrıldığını iddia etti.
  • XRP yanlısı Avukat Deaton ise yatırımcısı olduğu LN alternati Spend The Bits protokolünü tavsiye etti.
  • Ripple yöneticileri Bitcoin'i birçok kez karşısına almıştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
22 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Avukat John Deaton yıllardır devam eden XRP Coin dava sürecinde sürekli olarak faaldi ve sürece dair yorumlar paylaştı. Şimdi tünelin sonundaki ışık görülmüşken bazı enteresan açıklamalarda bulundu. Ripple yöneticilerinin Bitcoin aleyhine önceki açıklamalarını hatırlarsak tüm bu söylemler Ripple’ın blockchain alanındaki hakimiyetini güçlendirme niyetinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Ripple ve Bitcoin Savaşı

Unutulsa da son 3 yılda birkaç açıklamayı okuyucuyla paylaşıp Ripple’ın şirket olarak Bitcoin’e yaklaşımından bahsetmiştik. Şimdi Avukat Deaton bu görevi üstlenmiş gibi görünüyor. Avukat ve kripto para destekçisi John Deaton, XRP Ledger (XRPL) üzerindeki “Spend The Bits” protokolünün Bitcoin Lightning Network’ten daha iyi olduğunu düşünüyor.

LN özellikle BTC benimsemesi için son derece önemli bir hizmet ve Bitcoin ağındaki işlemlerinin hızlı, ucuz biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Arbitrum nasıl Ethereum l2 çözümüyse LN de aynı şekilde BTC layer2 çözümüdür.

Spend the Bits’in melek yatırımcısı ve aynı zamanda baş hukuk sorumlusu olan Deaton yatırım yaptığı LN alternatifini pazarlamaya soyunmuş görünüyor. Bir önceki ay Ripple destekçisi avukat, protokolü Lightning ağına kıyasla daha güvenli ilan etmişti.

Lightning Network Güvenli Mi?

WhaleWire isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşım Lightning Network‘te yakın zamanda keşfedildiği iddia edilen kod zafiyetine odaklanıyor. Anonim kullanıcıya göre Lightning Network’ün kodunda, saldırganlara potansiyel olarak tam ağ kontrolü sağlayabilecek kasıtlı güvenlik açıkları mevcut. Aynı zamanda WhaleWire blockchain geliştiricisidir.

“En iyi Bitcoin geliştiricilerinden biri kısa süre önce Lightning Network’te büyük bir güvenlik zafiyeti keşfetti ve bu da projeden ayrıldığını duyurmasını tetikledi. Kodda, saldırganların ağın tam kontrolünü kolayca ele geçirmelerine olanak tanıyan kasıtlı arka kapılar olduğunu iddia ediyor.

LN’nin ana destekçilerinin hepsi dolandırıcılar tarafından yönetilen Tether, Bitfinex ve BlockStream olduğunu unutmayalım, peki kim şaşırdı?

Tabii ki maksimalistler ve yozlaşmış ana akım kripto haber kanalları da bu konuda sessiz kalacaktır.”

Tether, Bitfinex ve BlockStream gibi devlerin en büyük LN destekçileri olduğu biliniyor. Deaton tarafından desteklenen zafiyet paylaşımı ise bu alandaki devlerin kendi menfaatlerine olacak şekilde ağı sabote edebileceği fikrini akıllara kazımaya çalışıyor.

L2 çözümünde devasa bir TVL olmadığı için hacklense bile bu Bitcoin’in geleceğini tehlikeye atmayacaktır. Nitekim Ripple’ın şirket olarak Bitcoin’e yaklaşımı ve Deaton’un rakip protokolde yatırımcı oluşu tüm bu FUD’un amacını bir nebze gösteriyor.

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.800 dolardan alıcı buluyor.

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