XRP 5 Dolar Olacak Mı? Ripple ve SEC Davasında Son Durum!

18:15
28 Temmuz 2023
COINTURK Yazar: COINTURK

Son zamanlarda piyasanın en önemli konularından biri Ripple ve SEC arasındaki dava süreci. 13 Temmuz’da gelen haber ile XRP fiyatı uzun zamandır görmediği seviyelere çıktı. Ancak o kadar çok söylenti var ki genel kripto piyasasında olduğu gibi Ripple ve XRP’de de belirsizlik devam ediyor. Bir yandan XRP’nin 5 dolara çıkacağını söyleyenler varken diğer yanda yatırımcıların çok da umutlanmaması gerektiğini söyleyenler var. Peki, XRP 5 dolar olabilir mi, SEC ve Ripple davasında son gelişmeler neler? Yeni videomuz yayında, iyi seyirler…

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