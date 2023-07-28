Son zamanlarda piyasanın en önemli konularından biri Ripple ve SEC arasındaki dava süreci. 13 Temmuz’da gelen haber ile XRP fiyatı uzun zamandır görmediği seviyelere çıktı. Ancak o kadar çok söylenti var ki genel kripto piyasasında olduğu gibi Ripple ve XRP’de de belirsizlik devam ediyor. Bir yandan XRP’nin 5 dolara çıkacağını söyleyenler varken diğer yanda yatırımcıların çok da umutlanmaması gerektiğini söyleyenler var. Peki, XRP 5 dolar olabilir mi, SEC ve Ripple davasında son gelişmeler neler? Yeni videomuz yayında, iyi seyirler…