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  •   Ünlü Havayolu Şirketi Lufthansa Polygon Üzerinde NFT Sadakat Programı Başlattı

Ünlü Havayolu Şirketi Lufthansa Polygon Üzerinde NFT Sadakat Programı Başlattı

Özet

  • Lufthansa, Avrupa'nın en büyük havayolu gruplarından biri ve Polygon ağı üzerinde NFT sadakat programını başlattı.
  • Bu program, yolcuların seyahatlerini NFT'lere dönüştürmelerine ve ödül milleri, havaalanı lounge erişimi gibi ödüllere erişim sağlamalarına olanak tanıyor.
  • Uptrip mobil uygulaması aracılığıyla yolcular, biniş kartlarını tarayarak bunları NFT kartlarıyla değiştirebilirler.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:20
31 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Avrupa’nın en büyük havayolu gruplarından biri olan Lufthansa, Polygon ağı üzerinde NFT sadakat programını başlattı. Program, yolcuların seyahatlerini ödül milleri ve havaalanı lounge erişimi kuponları gibi ödüllerin kilidini açabilecek NFT’lere dönüştürmelerine olanak tanıyacak. Bu Web3 odaklı inovasyon Lufthansa’nın dijitalleşme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor ve havayolu endüstrisinde Web3 teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlıyor.

Yolcular İçin Önemli Ayrıcalıklar

31 Ağustos’ta Lufthansa, havayolu grubunun dijital inovasyon birimi Lufthansa Innovation Hub ve havayolunun sık uçan yolcu programı Miles & More‘un bir projesi olan Uptrip mobil uygulamasını duyurdu.

Duyuruya göre, havayolu yolcuları uygulamayı kullanarak biniş kartlarını tarayabilir ve bunları NFT kartlarıyla değiştirebilir. Uygulama içinde kullanıcıların Uptrip NFT‘lerini mint’lemek ve aktarmak için kripto cüzdanlarını bağlamaları gerekiyor. Yolcular belirli NFT koleksiyon parçalarını tamamladıklarında uçuş yükseltmeleri, havaalanı lounge erişimi, sık uçan yolcu statüsü veya ödül milleri gibi ödüller almaya hak kazanacaklar.

Uptrip Şimdiden Dikkatleri Üzerine Çekti

Lufthansa İnovasyon Merkezi yöneticilerinden Kristian Weymar yaptığı açıklamada Web3’ün henüz ilk aşamalarında olduğunu kullanıcıların meraklı olduğunu ancak yine de girmekte tereddüt ettiklerini belirtti. Weymar, projenin Web3’ü müşterileri için erişilebilir hale getirmeye çalıştığını vurguladı. Miles & More program geliştirme müdürü Christopher Siegloch’a göre ise Uptrip’e büyük bir ilgi var. Duyuruda, 20.000’in üzerinde kayıt yapıldığı ve 200.000 NFT’nin kullanıcılar tarafından mint edildiği kaydedildi.

Bu yılın başlarında Lufthansa, Web3 teknolojilerini işine entegre etmekle ilgilendiğini ifade etti. Lufthansa Group’tan Johannes Walter 12 Mayıs’ta verdiği bir röportajda merkezsizleştirme ve tokenizasyonun yeni iş modelleri için fırsatlar getireceğini söyledi. Bu arada, havayolu sektöründeki diğer oyuncular da işlerinde Web3’ü uygulama niyetlerini açıklıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük havayolu şirketi Emirates de 2022 yılında Bitcoin ödemelerini kabul etme ve NFT programı başlatma planlarını açıkladı.

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