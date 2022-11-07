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Yüksek enflasyon ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelirken, giderek daha fazla Türk yatırımcı kripto para piyasasına yöneliyor.

İşlem Hacmi: DOGE, Bitcoin ve Ethereum’u Geride Bıraktı

Güncel verilere göre, Türk yatırımcı Dogecoin‘e (DOGE) büyük ilgi gösteriyor. DOGE, Türkiye’de son zamanlarda en çok işlem gören kripto para haline geldi. İlk 3 borsadan son 30 gündeki işlem hacmi verileri, DOGE‘nin 380,3 milyon doların üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, BTC ve ETH’nin toplam işlem hacminden daha fazla. Bitcoin’de işlem hacmi 154.4 milyon dolarda kalırken, Ethereum’da ise 142.6 milyon dolar idi. Veriler, BTCTurk, Bitexen ve Bitexlive’dan alındı. Dogecoin, büyük ölçüde Elon Musk’ın Twitter’ı devralması nedeniyle fiyatında dikkate değer bir artış gördü. Musk’ın Dogecoin’in destekçisi olduğu biliniyor ve bununla ilgili birçok kez paylaşım yaptı. DOGE, rallisi ivme kaybetti. Yüksek enflasyonun etkisi altında bulunan Türkiye’de, kripto paralara yönelik ilgi gün geçtikçe artıyor.

Ülke yönetimi kripto paralar konusunda eleştirel bir yaklaşım sergilemesine rağmen, Türkiye’de kripto paralar özellikle genç nüfus arasında popüler. Ülke son zamanlarda yüksek enflasyonla mücadele ederken, kripto yatırımındaki büyümenin arkasındaki nedenlerden biri bu olabilir. Türkiye’de kripto yatırımı 2022’de arttı ve Türk yatırımcı kripto pazarını Lira‘ya karşı bir hedge olarak kullandılar. Ülkenin para birimi, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Liranın istikrarlı düşüşü Türk yatırımcıyı kripto para piyasasına itti. Yüksek enflasyon, ülkenin en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Aynı durum Arjantin ve Venezuela gibi ülkelerde de gözlemlenebilir. Bu ülkelerde, hiperenflasyon nedeniyle Bitcoin (BTC) odak noktası haline geldi. 21milyoncom’dan alınan verilere göre, Türkiye’de DOGE’de günlük işlem hacim an itibariyle 392 milyon dolar. DOGE, ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye, Blockchain ve Metaverse’e Yöneliyor

Yakın tarihli bir zirvede konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, blok zincirlerin tedarik zincirlerini yönetmek gibi önemli kullanım durumlarına sahip olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin kendi metaverse’ini yaratacağını ve ayrıca bir e-insan projesi başlattığını söyledi. Türkiye, web3 girişimlerini duyurarak için Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere katılıyor.

Erdoğan ayrıca kriptoya para yatırım yapılmamasını tavsiye etti. AML ve KYC ile ilgili son zamanlarda getirilen yeni değişikliklerle düzenleyiciler de bu konuda ciddi adımlar atıyor. Ülke, 2021’de kripto ödemelerini yasakladı.