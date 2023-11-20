  Tartışmalı Platformda İşlem Hacimleri Arttı! Kripto Para Dünyasında Şüphe Oluştu! Hesaplar Kapatılıyor

Kripto para dünyasında tartışmaların odağında yer alan SocialFi platformu Friend.tech‘teki işlem hacimleri ve faaliyetlerinin son zamanlarda yükselmesi dikkat çekti. İşlem hacminin 10 milyon doları aşması beraberinde şüphelerin de doğmasına neden oldu. Sektör muhabiri Colin Wu bu şüpheye vurgu yaptı.

Hacim Yükselince Tartışmalar Başladı

Hafta sonu boyunca platformdan çekilen 5 binden fazla Ethereum dikkat çekti. Colin Wu bu gelişmeyle ilgili olarak bir çıkış dolandırıcılığı olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle bu kadar fazla miktarda ETH’nin platformdan çekimi en son 24 Ekim’de söz konusu olmuştu. O zaman platformdan 4 bin 380 Ethereum çekilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında Friend.tech’de kilitli toplam rakamda da yüzde 21 gerileme yaşandı. Buna göre toplam kilitli değer 17 bin 100 Ethereum‘a düştü. Rakamsal olarak karşılığı 34 milyon 26 bin dolara karşılık geliyor. Rakamın bir özelliği de var. Buna göre Eylül ortasından bu yana en düşük TVL’yi ifade ediyor. Bu rakam Ekim ayının başında 50 milyon dolar seviyesindeydi. O zamandan bu yana da yüzde 34’lük bir düşüş söz konusu.

Yeni Kullanıcı Sayısı

Platformda dikkat çeken bir rakam ise Ekim sonundan bu yana yeni kullanıcı sayısında hiç artışın olmaması. Dune Analytics verilerine göre toplam kullanıcı sayısı 839 bin 233 olarak gerçekleşti. Platform için olumsuz bir durum kötü niyetli aktörler. Bu kişiler kimlik avı ve SIM değiştirme saldırıları yoluyla kullanıcıları hedef alıyorlar. Bu nedenle platformun başı dolandırıcılarla belada.

Ekipten gelen açıklamada da bu dolandırıcılık faaliyetlerine özel bir vurgu yapıldı. Buna göre yaptıkları açıklamada bot olarak tanımladıkları 600 bin civarı hesabı tespit ettiklerini ve kaldırdıklarını belirttiler. Ancak burada da bir problemin varlığı göze çarptı. Kaldırılan hesaplarda gerçek kişilerin de yer aldığı görülüyor.

Kullanıcı Kilitlemeleri

Problem kripto para dünyasında da yer etmiş durumda. Kripto para dünyasında pek çok influencer platformu artık kullanamadıklarını belirtiyor. Hatta içlerinde para kaybedenler de var. SalsaTekila isimli X kullanıcısı yaptığı açıklamada 10 Ethereum’dan fazlasını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bu platformu beceriksiz olarak niteleyerek onlara katıldığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Analist Alex Krüger de kendi hesabının kilitlendiğini belirterek ekibin kendisine yardımcı olmadığı vurguladı ve şu açıklamada bulundu:

Bu insanlar tam bir pislik. Kurucuların, paralarını yatıran sahiplerine karşı güvene dayalı bir görevi bulunuyor.

Geldiğimiz noktada platform ile ilgili oluşan olumsuz durum artık hoşnutsuzluğu da beraberinde getirmiş durumda. Kullanıcılar varlıklarını çekmeye başlarsa ilerleyen günlerde Friend.tech heyecanının giderek azalacağına şahit olacağız. Tabi paralarını çekmeleri söz konusu olabilirse.