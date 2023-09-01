Geride bırakmaya hazırlandığımız haftada Bitcoin fiyatını yeniden 28.000 dolar üzerine çıkaran bir gelişme yaşandı: Grayscale SEC’e karşı dava kazandı. En başa dönecek olursak Grayscale, SEC’i ETF onaylarından kaçınması nedeniyle dava etmişti. GBTC’nin Spot Bitcoin ETF’e dönüşmesi için düzenleyici kuruma açılan davada kararın çıkması kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı. Bu durum hangi kapıları açacak, kazanılan zafere rağmen yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tüm soruların yanıtlarını videomuzda sizin için verdik…