Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak? Alanında Uzman İsimler Cevaplandırdı!

Özet

  • Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas ve James Seyffart bu yıl spot Bitcoin ETF onayına %75 ihtimal veriyor.
  • Önümüzdeki yıl sonuna kadar gelecek bir onay için oran %95'e yükseliyor.
  • BTC fiyatı 27.188 dolarda bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
20:35
30 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dünkü mahkeme kararını son dakika olarak duyurduğumuzdan bu yana BTC fiyatı önemli ölçüde arttı. Bu heyecan verici. Kararın neden bu kadar önemli olduğuna uzun uzadıya değinmiştik. Üyelerin 3’ü de Grayscale’i haklı bulduğu için temyizde başarı ihtimalini de zayıflatan son karar uzmanları da heyecanlandırmış görünüyor.

Spot Bitcoin ETF Ne Zaman Onaylanacak?

Grayscale‘in dün Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı kazandığı yasal zaferin ardından Bloomberg ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas ETF onayına dair tahminini güncelledi. Analistler artık 2023 yılında spot Bitcoin ETF‘sinin piyasaya sürülme olasılığının %75 olduğunu düşünüyor.

Önümüzdeki yıl için spot Bitcoin ETF onayına da %95 ihtimal veriyorlar. Son karar detayları itibariyle gelecekte ETF onayının önünü net biçimde açmış görünüyor. Bloomberg uzmanları konuyla ilgili bugün birkaç saat önce şunları söyledi;

“James Seyffart ve ben, spot Bitcoin ETF’lerinin bu yıl piyasaya sürülme ihtimalini %75’e çıkarıyoruz (2024 sonuna kadar %95). Balchunas, X’te (eski adıyla Twitter) yayınladığı bir yazıda, Grayscale’in galibiyetini önceki %65’lik oranımıza dahil etmiş olsak da kararın oybirliği ve kararlılığı beklentilerin ötesindeydi ve SEC‘e çok az hareket alanı bıraktı”.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

SEC’in BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie’nin başvurularını onaylama, reddetme veya erteleme kararı için son tarihler 1 Eylül ile 4 Eylül arasında. Analistler bu ilk karar tarihinde bir erteleme haberinin geleceğini düşünüyor.

“SEC, kararın yeni gerçekleştiği göz önüne alındığında erteleme kararı alırsa şaşırmayız. Bununla birlikte, bu durumda zaman çizelgelerinin o kadar önemli olacağından emin değilim. Muhtemelen bir gün uyandığımızda SEC’in pes ettiğini ve lansmanın yakında yapılacağını duyacağız”.

SEC’in kararın yeniden görüşülmesini talep etmek için 45 günü var. Bu sürenin sonunda mahkeme nihai bir karar ve ilave direktifler yayınlayacak. The ETF Store Başkanı Nathan Geraci kararın ardından yaptığı açıklamada, SEC’in GBTC‘nin ETF’ye dönüştürülmesini onaylayabileceğini, başka bir nedenle reddedebileceğini ya da mevcut vadeli işlem tabanlı Bitcoin ETF’lerinin kapatılmasını zorlayabileceğini söyledi.

Ama aşağıdaki maddeler yatırımcıların lehinedir;

  • SEC eğer spot ETF’leri reddetmek için onayladığı vadeli ETF’leri iptal ederse toplu davalarla karşı karşıya kalacak. Vadeli ETF yatırımcıları ve ihraççıları maddi kayıp nedeniyle kurumun başına bela olacak.
  • SEC daha önce onayladığı vadeli Bitcoin ETF’leri iptal etmek için haklı gerekçe bulmakta zorlanacaktır.
  • Mahkeme kararı SEC’in vadeli ve spot ETF arasındaki farka dair argümanlarını net biçimde reddetti. Bu durum temyize gidilmesi ihtimalini zorlaştırıyor.
  • Temyize gidilse bile net olan mahkeme kararı SEC’in başarıya ulaşmasını engelleyebilir.
  • SEC sonunda onaylamak zorunda kalacağı ETF’ler nedeniyle BlackRock gibi şirketleri karşısına almak istemeyebilir.

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