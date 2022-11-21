Valfre, Instagram'ın içerik oluşturucuların dijital koleksiyon ürünlerini sergilemelerine, basmalarına ve satmalarına olanak tanıyan deneme amaçlı NFT marketplace programına katılmak üzere seçildi.

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Hollywood’un güçlü yetenek ajansı WME, çağdaş sanatçı Ilse Valfré’yi kadrosuna katarak web3’ün gelecekteki potansiyeline olan inancını bir kez daha gösteriyor.

Instagram’da 897.000 takipçisi olan Valfre, kısa bir süre önce sosyal medya şirketinin, içerik oluşturucuların platformda değiştirilemeyen tokenları sergilemesine, basmasına ve satmasına olanak tanıyan deneme programına katılmak üzere seçildi. Kompozisyonlarında genellikle retro ve çağdaş duyarlılıkların bir karışımıyla çizilmiş “eksantrik kadın karakterler” yer alıyor.

Dwayne “The Rock” Johnson, Charlize Theron ve Alicia Keys gibi yıldızları temsil eden yetenek ajansı, son aylarda kripto para fiyatlarında ve NFT satış hacimlerinde dolar değerine göre yaşanan dramatik düşüşe rağmen, en iyi web3 yaratıcılarını temsil etme konusundaki ilgisini açıkça ortaya koydu.

WME’nin web3 sanatçıları ve koleksiyonlarından oluşan portföyünde Bright Moments, Non Fungible Heroes ve Boss Beauties yer alıyor. Kısa süre önce CryptoKitties ve Dapper Labs kurucu ortağı Mack Flavelle ile de sözleşme imzaladı.

Meta sahibi Instagram’ın bu ayın başlarında dijital bir koleksiyon (NFT) pazarına ev sahipliği yapacağını duyurması, kripto varlık sahipliği dünyasını daha geniş bir tüketici tabanına ulaştırmada önemli bir kilometre taşı haline gelebilir.

NFT Piyasası Hareketlenebilir

Sosyal medya devinin bu hamlesi, Twitter ve Reddit’in NFT’leri ana akım tüketicilere ulaştırma çabalarıyla aynı döneme denk geldi. Başlangıçta Polygon blok zincirini kullanacak olan deneme programı, Valfre de dahil olmak üzere ABD merkezli küçük bir içerik oluşturucu grubuyla başlıyor. Instagram ayrıca 2024 yılına kadar NFT satışlarından ücret almayacağını söyledi.

San Diego’nun altında, Meksika-ABD sınırına yakın küçük bir sınır kasabası olan Playas De Tijuana’da büyüyen Valfre, NFT’lere yabancı değil. Nisan ayında Valfrelandia adını verdiği, elle çizilmiş karakter tiplerinden oluşan 600 parçalık bir koleksiyon çıkardı. Valfré’nin ayrıca sanatının yer aldığı kırtasiye, ev dekorasyonu ve giyim eşyalarının satışını da içeren geniş bir ticari faaliyeti var.