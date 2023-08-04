Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) sıkı rakibi Solana’da (SOL) etkili olan düşüş ivmesi devam edecek mi? 14 Temmuz tarihinde yıllık en yüksek seviyesi olan 32.13 dolara ulaştıktan sonra token’ın fiyatı düştü. Solana’da haftalık ve günlük zaman dilimlerindeki çelişkili görünümler, trendin yönünü belirlemeyi zorlaştırabilir. Uzmanlara göre kripto para biriminde halihazırda haftalık trend yükseliş, kısa vadeli ise düşüş yönünde.

Solana’da Kritik Fiyat Hareketleri!

SOL’un haftalık zaman grafiğindeki fiyat hareketinin analizi, 600 günden uzun süredir aktif olan bir direnç çizgisinden önemli bir kırılma olduğunu ortaya çıkarabilir. Bu tür kırılmalar genellikle bir önceki trendin sonunu ve yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret edebilir. Bu durum SOL’un fiyatının yükseliş trendinin tersine dönmesini başlatmış olabileceğini ve kademeli olarak önceki yüksek seviyelerine doğru yükselme olasılığının olduğunu gösterebilir. Ancak SOL, 27 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştı ve satış baskısını gösteren uzun bir üst fitil oluşumuna yol açtı. Sonuç olarak fiyat art arda haftalarca düştü ve 27 dolar bölgesinin altında işlem görüyor.

Analistler, kırılmayı doğrulamak için genellikle haftalık zaman diliminde göreceli güç endeksine (RSI) başvururlar. RSI, piyasa momentumunu değerlendirmek ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir metriktir. Mevcut konum itibariyle RSI daha yüksek bir dip gösterdi ve 50’nin üzerinde konumlandı. Geçen hafta 50’nin üzerinde kapanış, bunun 2021’in sonundan bu yana ilk kez meydana gelmesine işaret edebilir. Bununla birlikte doğrulanmış bir yükseliş trendinin tersine dönmesi için, SOL fiyatının 27 dolarlık yatay alandan inandırıcı bir şekilde çıkması çok önemli olabilir.

Solana Fiyat Geleceği!

Ayrıca kırılmanın meşru kalması için RSI’nın 50 çizgisinin üzerinde tutulması gerekebilir. Haftalık zaman dilimi teknik analizi yükseliş gösterirken, günlük trend düşüş işaretleri gösteriyor ve farklı zaman dilimleri arasında kararsızlık yaratıyor. Düşüşün ana nedeni olarak sapma ve 27 dolarlık direnç alanının altına düşüş gösteriliyor. Bu bir düşüş işareti olarak kabul edilir ve genellikle önemli bir düşüşe yol açabilir.

Sapmanın ardından SOL 22.48 dolara düştü ve şu an bu seviyenin yakınında işlem görüyor. Günlük RSI da son iki hafta içinde düştüğü ve 50’nin altına gerilediği için düşüş eğilimi gösteriyor. Bu çizginin altındaki hareketler, düşüş eğiliminin işaretleri olarak kabul edilir. Düşüş devam ederse, şu anda 17 dolarda olan yükselen bir destek hattında geri dönebilir. Mevcut fiyattan ölçüldüğünde bu% 27 oranında bir düşüşü temsil ediyor.