Solana’da (SOL) Detaylı Fiyat Analizi! Grafikler Neye İşaret Ediyor?

Özet

  • - Solana (SOL) fiyatında düşüş ivmesi devam ediyor, günlük ve haftalık zaman dilimlerinde belirsiz görünümler var.
  • - SOL'un 27 dolar direnç seviyesini kıramaması ve RSI göstergesindeki sapma, düşüş eğilimini işaret edebilir.
  • - Eğer düşüş devam ederse, SOL'un yaklaşık %27'lik bir düşüşle 17 dolara geri dönebilme olasılığı bulunuyor.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
15:40
4 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) sıkı rakibi Solana’da (SOL) etkili olan düşüş ivmesi devam edecek mi? 14 Temmuz tarihinde yıllık en yüksek seviyesi olan 32.13 dolara ulaştıktan sonra token’ın fiyatı düştü. Solana’da haftalık ve günlük zaman dilimlerindeki çelişkili görünümler, trendin yönünü belirlemeyi zorlaştırabilir. Uzmanlara göre kripto para biriminde halihazırda haftalık trend yükseliş, kısa vadeli ise düşüş yönünde.

Solana’da Kritik Fiyat Hareketleri!

SOL’un haftalık zaman grafiğindeki fiyat hareketinin analizi, 600 günden uzun süredir aktif olan bir direnç çizgisinden önemli bir kırılma olduğunu ortaya çıkarabilir. Bu tür kırılmalar genellikle bir önceki trendin sonunu ve yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret edebilir. Bu durum SOL’un fiyatının yükseliş trendinin tersine dönmesini başlatmış olabileceğini ve kademeli olarak önceki yüksek seviyelerine doğru yükselme olasılığının olduğunu gösterebilir. Ancak SOL, 27 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştı ve satış baskısını gösteren uzun bir üst fitil oluşumuna yol açtı. Sonuç olarak fiyat art arda haftalarca düştü ve 27 dolar bölgesinin altında işlem görüyor.

Analistler, kırılmayı doğrulamak için genellikle haftalık zaman diliminde göreceli güç endeksine (RSI) başvururlar. RSI, piyasa momentumunu değerlendirmek ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir metriktir. Mevcut konum itibariyle RSI daha yüksek bir dip gösterdi ve 50’nin üzerinde konumlandı. Geçen hafta 50’nin üzerinde kapanış, bunun 2021’in sonundan bu yana ilk kez meydana gelmesine işaret edebilir. Bununla birlikte doğrulanmış bir yükseliş trendinin tersine dönmesi için, SOL fiyatının 27 dolarlık yatay alandan inandırıcı bir şekilde çıkması çok önemli olabilir.

Solana Fiyat Geleceği!

Ayrıca kırılmanın meşru kalması için RSI’nın 50 çizgisinin üzerinde tutulması gerekebilir. Haftalık zaman dilimi teknik analizi yükseliş gösterirken, günlük trend düşüş işaretleri gösteriyor ve farklı zaman dilimleri arasında kararsızlık yaratıyor. Düşüşün ana nedeni olarak sapma ve 27 dolarlık direnç alanının altına düşüş gösteriliyor. Bu bir düşüş işareti olarak kabul edilir ve genellikle önemli bir düşüşe yol açabilir.

Sapmanın ardından SOL 22.48 dolara düştü ve şu an bu seviyenin yakınında işlem görüyor. Günlük RSI da son iki hafta içinde düştüğü ve 50’nin altına gerilediği için düşüş eğilimi gösteriyor. Bu çizginin altındaki hareketler, düşüş eğiliminin işaretleri olarak kabul edilir. Düşüş devam ederse, şu anda 17 dolarda olan yükselen bir destek hattında geri dönebilir. Mevcut fiyattan ölçüldüğünde bu% 27 oranında bir düşüşü temsil ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
600 Gün Sonra Bir İlk! 2021’in Favori Altcoininde Yüzde 96 Artış Olabilir!
600 Gün Sonra Bir İlk! 2021’in Favori Altcoininde Yüzde 96 Artış Olabilir!
Aman Dikkat! 30 Doları Aşması Beklenen Dev Altcoin İçin Sürpriz Düşüş Uyarısı!
Aman Dikkat! 30 Doları Aşması Beklenen Dev Altcoin İçin Sürpriz Düşüş Uyarısı!
Boğanın Fitilini Ateşleyebilir! Dev Altcoin İçin Favori Senaryo!
Boğanın Fitilini Ateşleyebilir! Dev Altcoin İçin Favori Senaryo!
Solana (SOL), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor: Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik
Solana (SOL), Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor: Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik
Cantering Clark: Büyük Hareket Bu Altcoinde Başlayacak!
Cantering Clark: Büyük Hareket Bu Altcoinde Başlayacak!
Uzmanlara Göre Solana (SOL) Yılın En İyi Performans Gösteren Altcoin’i Olabilir! İşte Öne Çıkan Temel Nedenler!
Uzmanlara Göre Solana (SOL) Yılın En İyi Performans Gösteren Altcoin’i Olabilir! İşte Öne Çıkan Temel Nedenler!
Diğerlerini Unutun! Dünyaca Ünlü CEO Bu Altcoin’de Israrcı! Yükselmeye Devam Edecek!
Diğerlerini Unutun! Dünyaca Ünlü CEO Bu Altcoin’de Israrcı! Yükselmeye Devam Edecek!
Pentoshi: Bu Altcoinin Fiyatı Uçacak! Boğanın Krallarından Olacak Kripto Para!
Pentoshi: Bu Altcoinin Fiyatı Uçacak! Boğanın Krallarından Olacak Kripto Para!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023