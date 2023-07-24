Solana (SOL) Küllerinden Geri Dönüyor: Jito Geri Döndü!

Özet

  • FTX'in çöküşü sonrası Solana (SOL), yeni protokol Jito sayesinde toparlanıyor.
  • Jito, Solana ağı üzerindeki likit staking havuzu üzerine yoğunlaştı.
  • Ancak, genel kripto para düşüş trendi SOL'un fiyatını son 7 günde %12 düşürdü.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
15:00
24 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan FTX ile çokça ilişkilendirilen Solana (SOL), bunun bedelini de ödedi. SOL fiyatı rekor bir yükseliş sonrasında özellikle FTX olayları ile dibe çekildi ve birçok kişi bunun SOL için bitiş anlamına geldiğini aktardı. Solana ise küllerinden geri dönmüş gibi gözüküyor.

FTX Çöktü, SOL Çökmedi!

Solana, FTX’in çöküşünden sonra kesinlikle bir geri dönüş hikayesi sergiliyor. Solana’nın son gelişimi ise Jito ile ilgili oldu. Solana odaklı protokollerde yaşanan hacim artışı, yeni protkollerin de artışını sağladı. Solana odaklı protokollerde son isim ise Jito oldu. Jito, Solana likit staking havuzu üzerinden maksimum gelir elde edilmesini destekliyor.

Solana ağı üzerindeki gelecek vaat eden protokollerden olan Jito, son zamanlarda da adından söz ettirdi. Protokol şu an için Cardano ağındaki kilitli toplam token değerinin %20’sine ev sahipliği yapıyor. Bu da Jito’nun Solana’ya gelişini çok değerli kılıyor. Bu önemli büyümeye rağmen şu an Cardano ağında lider kesinlikle Lido ve yakında Lido’nun da Solana’ya gelmesini beklemek mümkün olacaktır.

SOL fiyatına bakıldığında da aslında DeFi dünyasındaki bu artışın fiyatı etkilediği görülebiliyor. SOL fiyatı daha önceki dip noktasından %120 yükselmiş durumda ve bu ralli kesinlikle geri dönüş anlamına geliyor. Jito ve bunun gibi benzer DeFi protokollerinin gelişi ise ağa daha fazla kullanıcı çekebilir ve SOL büyümesini hızlandırabilir.

SOL Geri Dönüyor

SOL fiyatı an itibarıyla 23,74 dolar seviyelerinde ve rekor yükselişi sonrasında yeniden düşüşe geçti. SOL, 7 gün içerisinde ise %12 düşüş yaşadı. Bu düşüş aslında kripto para sektörünün genel durumu ile de örtüşüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin sert bir düşüş yaşadı ve 29.000 dolar altındaki yeri derinleşiyor. BTC bunun devamında 28.000 dolar desteğine kadar gerilerse SOL ve diğer altcoinler için çok daha kanlı bir senaryo görmek mümkün ve beklenen bir sonuç olacaktır.

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