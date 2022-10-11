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  •   Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!

Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!

Popüler Solana NFT markası, telifsiz bir politikaya geçiş yapan en son koleksiyon oldu.
09:15
11 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana ayında en çok bilinen koleksiyonlardan bir tanesi o. Hatta çıktığı ilk günden itibaren Solana ağına büyük bir hareketlilik kazandırdı diyebilirim. Koleksiyonumuzun ismi DeGods. Koleksiyonumuz yapmış olduğu değişikliği Pazar günü attığı bit tweet ile; “Hala telif ücretlerinin NFT’lerin inanılmaz bir kullanım durumu olduğuna inanıyoruz. Telif haklarını uygulamak için çözümler bulmak isteyen içerik oluşturucuları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Bu koleksiyonu bilmeyenler için, Ekim 2021’de piyasaya sürülen DeGods, 10.000 Solana NFT’den oluşan bir koleksiyondur. DeadGods NFT sahipleri, bu NFT’leri stake edebilir ve bunu yapmak için DUST yardımcı token kazanabilir. Dust Labs’in DUST yardımcı programı, başlangıçta DeGods sahipleri için bir ödül olarak piyasaya sürüldü. CoinGecko’dan alınan verilere göre, DUST yardımcı tokenı şu anda DeGods’un açıklamasından bu yana %4,7 düşüşle 1,27 dolardan işlem görüyor.

DeGods’un kurucusu Frank, DeGods’un bir rug pull veya dolandırıcılık olduğu yönündeki suçlamalara atıfta bulunarak, “Telif hakları ortadan kalkarsa… Bence  rug pull’un ne anlama geldiğini yeniden tanımlamaya daha açık olacak. 5 ay boyunca insanlar bizi ölü proje olarak gördü ve rug pull olayı olabilir mi gözüyle baktı”dedi.

Ücretleri düşürmek amacıyla, Solana NFT pazar yeri Solanart, Ağustos ayında alıcılar ve satıcılar için pazarda özel ücretleri yeniden uygulamaya koyduğunu duyurmuş ve bu sefer adil olanı SEN seç şeklinde bir tweet atmıştı. Solanart, DeGods’un bugün %0 telif ücreti alma durumuna geçişini fark etti ve koleksiyonun sıfıra gideceği iddialarına karşı savundu ve paylaştığı twette;  “NFT’lerin sıfıra gideceğini düşünen kişilerin 33,33 sol ve sıfır ücret karşılığında NFT’lerini ellerinden çıkarabileceklerini” ima etti.

Bu hareketi ile DeGods, %0 telif hakkı politikası uygulayan en son ürün. Bu hareketlerini en iyi karar olarak nitelendirerek, koleksiyonu, sanatçı telif haklarıyla ilgili gelecekteki olası yasal işlemlerden etkin bir şekilde kaldırıyor.

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