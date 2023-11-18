  Sıcak Gelişme! Justin Sun’dan Poloniex Hacker’ıyla İlgili Açıklama Geldi! Yakalandı mı?

Kripto para dünyasında geçtiğimiz günlerde Bitcoin ve altcoin borsası Poloniex bir saldırıya maruz kalmıştı. Saldırı neticesinde 110 milyon doların üzerinde kripto para çalınmıştı. Gelişmenin ardından Justin Sun açıklama yapmış ve fonların güvende olduğunu vurgulamıştı. Hacker’ın fonları iade etmesi halinde 10 milyon dolarlık bir ödülün de söz konusu olacağını vurgulamıştı.

Justin Sun Açıklama Yaptı

Justin Sun’dan bugün önemli bir açıklama geldi. Açıklamayı X sayfasında Wu Blockchain gündeme getirdi. Buna göre Justin Sun Hacker’ın kimliğinin doğrulandığına dair açıklamalar yaptı. Bu doğrultuda Çin, Amerika ve Rusya’dan polislerin konuya dahil edildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca çalınan kripto para birimlerinin 25 Kasım 2023 tarihinden önce iade edilmesi halinde 10 milyon dolarlık bir beyaz şapka ödülünün sunulacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Poloniex‘ten daha önce 110 milyon dolardan fazla varlık çalınmış, ancak bundan Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının sorumlu olduğundan şüphelenilmiş ve bu durum fonların geri alımına yönelik süreci zorlaştırmıştı.

Açıklamadaki Tuhaflıklar

Justin Sun her ne kadar hacker’ın kimliğinin teyit edildiğini ve olaya Çin, Amerika ve Rusya’dan kolluk güçlerinin dahil olduğunu söylese de geldiğimiz noktada yine 25 Kasım 2023’e kadar fonların iadesine dair bir ödülden bahsetmesi kafaları karıştırmış durumda. Eğer kimlik belirlendiyse zaten ödüllerin verilmesine gerek kalmıyor. Mesaj sanki biraz hacker’ı korkutmak ve fonların iadesini sağlamak gibi bir amaç taşıyor.

Mesajı karmaşık hale getiren bir diğer durum ise Justin Sun’ın yine mesajında gizli. Buna göre Justin Sun hacker’a bir hatırlatma yapıyor ve çalınan tüm fonların takip için işaretlendiğine dikkat çekerek kullanılamaz olduğunu belirtiyor. Ayrıca fonların kullanılması için harekete geçirilmesi halinde karşı taraflarca dondurulacağına da işaret ediyor. Kurulan bu cümleler de yine açıklamaya şüphe katıyor. Hem kimliğinin belirlendiğine vurgu yapıp hem de fonların kullanılamayacağını söylemek, Justin Sun cephesine yönelik soru işaretlerini barındırıyor. Son olarak, madem hacker’ın kimliği teyit edildi ise neden fonların takip için işaretlendiğine dair bir açıklama yapılsın ki? 25 Kasım tarihine kadar süre daha var. Bakalım hacker yakalanacak mı? Yoksa çaldığı kripto paraları iade mi edecek?