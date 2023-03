Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanan düşüşlerin ardından likidite kriziyle mücadele edemeyen kripto para borsası FTX iflasını bildirmişti. Çöküşün ardından yeniden toparlanmak adına gerekli girişimlerde bulunan borsa gerek yönetim gerekse çalışma prensibi olarak bir dizi yenilikler uyguladı. FTX tarafından son yayınlanan raporlarda çöküşün bilançosundaki son durum paylaşıldı.

FTX Global Verileri!

FTX borçluları tarafından FTX. com ve FTX. US borsalarıyla ilişkili cüzdanları belirlemek ve envanterini çıkarmak için atılan adımları açıklanan raporlarda yatırımcıların uzun süredir beklediği birçok veri paylaşıldı. Raporun yayınlandığı tarih taban alınarak oluşturulan sunumda bugün itibariyle FTX. com borsasıyla ilişkili hesapların cüzdanlarında toplam 2,2 milyar ABD doları bulunuyor ve bunun yalnızca 694 milyon ABD doları oluşturuyor (bunlar likit para birimleri, stablecoin, Bitcoin veya Ethereum). FTX. com’daki diğer varlıklar ise 385 milyon dolarlık müşteri alacaklarını ve Alameda Research LLC ve ilgili taraflara karşı önemli iddiaları içerdiği belirtildi. Ayrıca sunum, Alameda Research LLC tarafından FTX. com cüzdanlarından ve hesaplarından 9,3 milyar dolarlık net borçlanmayı gösteriyor.

FTX US Verileri!

FTX. US verileri de raporun yayınlandığı tarih taban alınarak 28 milyon dolarlık müşteri alacakları ve 155 milyon dolarlık ilişkili taraf alacaklarına ek olarak FTX. US borsasıyla ilişkili hesapların cüzdanlarında toplam 191 milyon dolarlık varlık bulunuyor. Bu durum 335 milyon dolarlık müşteri talepleri ve 283 milyon dolarlık ilgili taraf alacakları ile karşılaştırılabilir. FTX. US ile ilgili olarak sunum, FTX.US tarafından Alameda Research LLC’ye ödenecek net 107 milyon doları göstermekte.

Sonuç olarak bu varlıkların toplam tutarı 5,5 milyar dolardan 6,1 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. Bu artış öncelikle kripto para birimi fiyatlandırma kaynağı ayarlamalarından ve Alameda’da tutulan 202 milyon dolarlık kripto, 125 milyon dolarlık stablecoin ve (57 milyon dolarlık kripto iştiraklerde yapıldığı açıklandı. 17 Ocak tarihli önceki sunumun amaçları doğrultusunda tanımlandığı şekliyle “likit varlıklar”, Kategori A Varlıklarını ve FTT’yi içeriyordu ve sunumun son sayfası, FTT’yi A Kategorisi varlıklarından hariç tutan yeni sınıflandırma yöntemiyle 17 Ocak bilgilerini uzlaştıran bilgileri içeriyor.