Güvenlik

Sıcak Gelişme! Bu 2 Kripto Para Platformuna Saldırı! Duyuru Yapıldı

Özet

  • Kripto para platformları Velodrome ve Aerodrome saldırıya uğradı.
  • Platformlar için yapılan açıklamada kullanıcılara uyarı var.
  • Platformlar ile ikinci bir duyuruya kadar temasa geçilmemesi istendi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında önemli bir gelişme olarak, Optimism ağındaki en büyük merkezi olmayan borsa (DEX) olan Velodrome ve Base ağındaki muadili ve aynı zamanda Velodrome protokolünün bir fork’u olan Aerodrome platformlarına yönelik saldırılar olduğu bildirildi. Önlem olarak, her iki platform da kullanıcıları Velodrome ve Aerodrome ile etkileşime girmekten geçici olarak kaçınmaya çağırıyor.

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Ön Uç Güvenlik Açıkları Önlem Alınmasını GerektiriyorSiber Tehditler Karşısında Kullanıcı Güvenliğine Öncelik Vermek

Ön Uç Güvenlik Açıkları Önlem Alınmasını Gerektiriyor

Velodrome ve onun Base ağındaki muadili Aerodrome’un ön uçlarında meydana gelen güvenlik ihlali, kullanıcı etkileşimlerinin güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Saldırılara yanıt olarak her iki platform da kullanıcı varlıklarını korumak ve sistemlerinin bütünlüğünü sürdürmek için proaktif adımlar attı. Saldırıların niteliği ve kapsamı henüz açıklanmadı, ancak uyarı tavsiyesi kullanıcılara yönelik olası riskleri önlemeyi amaçlıyor. Gelişmeyi Velodrome X’teki sayfasından bildirdi.

Güvenlik olayları ışığında Velodrome ve Aerodrome, kullanıcıların platformlarıyla geçici olarak etkileşime girmekten kaçınmalarını talep eden ortak bir tavsiye yayınladı. Bu önlem, ön uçlarındaki saldırılardan kaynaklanabilecek olası güvenlik açıklarını azaltmak için gerekli bir adım. Velodrome ve Aerodrome, kullanıcılara platformlarındaki faaliyetleri askıya almalarını tavsiye ederek kullanıcı güvenliğine öncelik vermekte ve durumu derhal ele alıp düzeltmeyi amaçlamakta.

Siber Tehditler Karşısında Kullanıcı Güvenliğine Öncelik Vermek

Velodrome ve Aerodrome’un ön uçlarına yönelik rapor edilen saldırılar, merkezi olmayan borsaların sağlam güvenlik önlemlerini sürdürmede karşılaştıkları sürekli zorlukları vurgulamakta. Ortak tavsiye, kullanıcıların bu güvenlik açığı döneminde herhangi bir potansiyel riske maruz kalmamalarını sağlamak için proaktif bir yanıt niteliğinde.

Durum ortaya çıktıkça, Velodrome ve Aerodrome’un, kullanıcıların DEX platformlarıyla etkileşimlerini ne zaman güvenli bir şekilde sürdürebilecekleri konusunda daha fazla güncelleme ve rehberlik sağlaması beklenecek. Bu olay, merkezi olmayan finans (DeFi) ekosisteminde sürekli teyakkuz halinde olmanın ve güvenlik geliştirmelerinin kritik öneminin altını çiziyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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