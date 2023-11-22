SEC Bombayı Patlattı! Grayscale ve SEC Aslında Masadaymış! Bitcoin ETF’sinde Sona Mı Yaklaşıldı?

Dünyanın en büyük dijital varlık yöneticisi konumundaki Grayscale, spot Bitcoin ETF’sinin kazanımlarını elde etmek adına girişimlerini sürdürüyor. Grayscale, 21 Kasım Salı günü SEC ile görüşmelere başladığını açıkladı ve spot Bitcoin ETF’si için BNY Mellon ile bir Transfer Ajansı ve Hizmet Sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Grayscale ve SEC Görüşmesi

20 Kasım’da SEC’ten gelen bir açıklama, CEO Michael Sonnenshein da dahil olmak üzere Grayscale yöneticilerinin SEC’in ticaret ve piyasalar bölümüyle iletişimde olduklarını ortaya çıkardı. Toplantının odak noktası NYSE Arca, Inc. tarafından NYSE Arca Kuralı 8.201-E kapsamında Grayscale Bitcoin Trust (BTC) hisselerinin listelenmesi ve ticaretinin yapılması için önerilen kural değişikliği oldu.

Grayscale hakkında açıklamada bulunan Bloomberg ETF analisti James Seyffart’a göre paylaşılan bir dosyada, BNY Mellon ile bir Transfer Ajansı ve Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı. BNY Mellon, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) için temsilci konumunda bulunacak, hisselerin ihracını ve itfasını takip edecek ve hissedar hesaplarının denetimini gerçekleştirecek.

Seyffart, 21 Kasım tarihli bir Twitter paylaşımında ticaret ve piyasalar bölümünün 19b-4’leri onaylamaktan veya reddetmekten sorumlu olduğunu belirtti.

BNY Mellon ile yapılan anlaşmanın muhtemelen bir zorunluluk sonucunda ortaya çıktığını ve GBTC’nin yakın bir zamanda dönüştürüleceğine işaret etmediğini de sözlerine ekledi. SEC ile gerçekleştirilen toplantı, menkul kıymetler düzenleyicisinin spot Bitcoin ETF kararını daha da ertelemesinden sonraki bir hafta içinde gerçekleşti ve bu da dikkatlerden kaçmadı.

Bitcoin ETF Ne Zaman Geliyor?

James Seyffart, Eric Balchunas ile birlikte yaşanan son olaylara dair yorumlarda bulundu ve gerçekleşen soruşturmalara rağmen ihtimallerin değişmediğini ve 10 Ocak’a kadar %90’lık ihtimalin korunacağını belirtti.

Öte yandan kripto paralarda önemli bir sima olan SEC Komiseri Hester Pierce da gelecekteki gelişmelerle ilgili düşüncelerine yer verdi. Bloomberg TV muhabiri Sonali Basak ile konuşan Pierce şu sözleri söyledi:

Bitcoin ETF’sinin önünde durmamız için hiçbir neden yok.

Grayscale’in GBTC ürününü spot Bitcoin ETF’ye dönüştürmek için SEC’e karşı kazandığı zaferin kendilerini geleceğe dair olumlu düşünmeye yönelttiğini de sözlerine ekledi. Ancak bu duruma rağmen SEC’in tüm Bitcoin ETF başvurularını aynı anda onaylamayı düşünüp düşünmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Yine önemli bir isim olan ETF Store Başkanı Nate Geraci’ye göre bu, ücretler konusunda rekabet etmeye odaklanmış bir stratejiyle birleştiğinde, Grayscale’i hakimiyet için önemli bir konuma yerleştirebilir.