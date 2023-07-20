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  •   Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!

Şaka Değil 40 Dolar Ufukta! Dev Altcoinde Heyecan Verici Hedefe Kilitlendiler!

Özet

  • SOL Coin fiyatı hem diyagonal hem de yatay direnç seviyelerini başarıyla kırdı.
  • Fiyat 26 dolar üzerinde tutunabilirse 40 dolara kadar ralli sürebilir.
  • Desteğin kaybolması halinde 20 dolara düşüş görebiliriz.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:15
20 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı moral bozucu görünüyor ancak altcoinlerin bir bölümünde talep nispeten canlı kaldı. Popüler kripto para için ufukta 40 dolar hedefi bulunuyor ve eğer bunu başarabilirse 2021’ın yıldız altcoini yeniden parlayabilir. Çoğu için en önemli konu fiyattır ve popülerliğin artması için böylesine bir yükseliş şart görünüyor.

İçerik Rehberi

Solana (SOL)

Solana‘nın fiyatı 10 Haziran’dan bu yana büyük ölçüde arttı. Yukarı yönlü hareket hem diyagonal hem de yatay direnç seviyelerinden bir kopuşa neden oldu. Bu kırılma, yeni bir yükseliş trendinin güçlü başlangıcına işaret ediyor. Fiyat hareketi ve çeşitli göstergeler, devam eden yükseliş eğilimini desteklemek için ek kanıtlar sunarak SOL fiyatının yakın gelecekte yükselişini sürdürme olasılığını artırıyor.

Örneğin haftalık grafiği incelediğimizde iki hafta önce gerçekleşen önemli bir atılım ortaya çıkıyor. Bu atılım sırasında SOL, Kasım 2021’den bu yana 600 günlük bir süreyi kapsayan azalan bir direnç çizgisinin üzerine çıktı.

Bu tür kırılmalar genellikle bir önceki trendin sona erdiğini ve ters yönde yeni bir trendin başladığını gösterir.

SOL Coin Yorum

Haftalık grafikteki okuma düşüş trendinin artık tersine dönmüş olabileceğini gösteriyor. Bu düşünce, Haziran ayındaki en düşük seviyelerden bu yana gözlemlenen dört yükseliş mum çubuğunun varlığıyla daha da desteklenmektedir. Ancak, SOL fiyatı 27 dolarlık yatay alanın üzerinde kapanamadı. Bu durum, satış baskısının bir işareti olarak kabul edilen uzun bir üst fitil oluşturdu.

RSI’a baktığımızda son kırılmayı destekler nitelikte olduğunu görüyoruz. Günlük grafikse 81 gündür devam eden alçalan direnç çizgisinin kırılmasıyla dikkat çekiyor. Yeni trend başlangıcı anlatısı buradaki hareketle de destekleniyor.

Solana‘nın fiyatı, şu anda destek seviyesi olarak hareket etmesi beklenen 26 doları koruduğu sürece bu anlatı geçerliliğini koruyabilir. 14 Temmuz’da SOL 32,13 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı eğer ikinci bir atağın başladığını görürsek fiyatın 38-40 dolar aralığında yeni bir zirve yapması muhtemel görünüyor.

Ancak, 26 doların altında bir kapanış kırılmayı geçersiz kılabilir ve bu senaryoda fiyatın 20 dolar bölgesine indiğini görürüz.

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