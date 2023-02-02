Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Saatler İçinde 0,98 Doları Görebilir! Bu Altcoine Şubat’ta Dikkat!

Türklerin bayıldığı popüler altcoin için 0,98 dolar seviyesi hayal değil. Kısa vadede yükseliş gelebilir.
17:25
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatının Fed desteğiyle 24.000 doları aşması birçok altcoinde yükselişlerin devam etmesini sağladı. Ancak Şubat ayı bazı altcoinler için tuzaklarla dolu, kısa vadeli yükselişlerin sonu hüsran olabilir. Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği popüler bir altcoin 1 dolar seviyesine yaklaşmak üzere, peki beklentiler ne yönde?

The Sandbox (SAND)

Özellikle Facebook (yeni adıyla META) metaverse alanında milyarlarca dolarlık zararına rağmen ısrarını sürdürdüğü için yatırımcıların umudu büyüyor. Bugünün ilk dakikalarında açıklanan kazanç raporu, şirketin metaverse ürünü nedeniyle 14 milyar dolar (yaklaşık) zarar yazdığını söylüyordu. Peki milyarlarca doları yakmak pahasına META neden bu alandaki çalışmalarını sona erdirmiyor? Yatırımcılara umut veren de bu, devasa zararı göze alan şirket uzun vadede bu alanda daha fazla büyüme bekliyor.

Metaverse denildiğinde elle tutulur bir ürün ortaya koyabilen ve popüler olan çok fazla proje yok. SAND ve MANA bu alandaki ilklerden diyebiliriz. APE ise oyuna sonradan dahil olmasına rağmen maddi olarak son derece güçlü olan topluluğunun desteğiyle zirveye oturdu. Uzun vadede metaverse alanında gerçek ürün üreten kripto tabanlı projelerin parabolik büyümeler yaşadığını görebiliriz. SAND Token bunlardan biri olabilir. Ancak kısa vadede bazı tuzaklar var.

14 Şubat’ta 348 milyon SAND token tohum ve stratejik yatırımcılara açılacak. Bu, mevcut 1,5 milyar token arzında yaklaşık %23’lük bir artışa neden olacak. Benzer bir kilit açma daha önce de olmuştu ve ertesi gün fiyatın %20 civarında düştüğünü gördük. Dolayısıyla 14 Şubat’tan sonra da benzer bir düşüş yaşanabilir. Maksimum arz üç milyar olduğundan, diğer birkaç kilit açma işlemi de benzer sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

SAND Token Yorum

The Sandbox fiyatı %110 artarak 22 Ocak’ta 0,85dolara ulaştı. Yukarı yönlü hareket aynı zamanda azalan bir direnç hattından kopuşa neden oldu. Daha sonra, günlük RSI düşüş sapması (yeşil çizgi) oluşturarak mevcut düşüşü katalize etti. 1 Şubat’ta popüler metaverse altcoin bir yükseliş mumu oluşturdu ve 0,69 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı. Bu nedenle, en olası görünüm yukarı yönlü hareketin 0,98 dolar direncine doğru devam etmesidir. Ve elbette bunun büyük kilit açılışından önce fiyatı tutmak için açıklanması beklenen müjdeyle yaşanması mümkün olabilir. Yani 14 Şubat tarihine kadar kilit açılışını bekleyen açığa satışçılar bir sürpriz görebilir. En azından teknik veriler bunun sinyallerini veriyor.

Öte yandan, 0,69 dolarlık yatay destek alanının altında bir kapanış, bu yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve 0,55 dolara kapı aralayacaktır. Kilit açılışından sonra klasikleşen düşüş tekrar ederse bu senaryo gerçekleşebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Yüzde 38 Yükselecek! Ünlü Analist Bu Altcoine İşaret Etti!
Yüzde 38 Yükselecek! Ünlü Analist Bu Altcoine İşaret Etti!
MANA ve SAND Hangisi Daha İyi? Metaverse Altcoin Sepeti!
MANA ve SAND Hangisi Daha İyi? Metaverse Altcoin Sepeti!
SAND Coin Yatırımcılarını 2023’te Bunlar Bekliyor? Fiyata Dikkat!
SAND Coin Yatırımcılarını 2023’te Bunlar Bekliyor? Fiyata Dikkat!
Metaverse Son Durum: Sandbox & Mana İçin Yükseliş Vakti Geldi Mi?
Metaverse Son Durum: Sandbox & Mana İçin Yükseliş Vakti Geldi Mi?
Mana Coin Ve Sandbox Yorum: Fiyatlar Bu Seviyeye Düşerse Korkutucu Senaryo Yaşanabilir!
Mana Coin Ve Sandbox Yorum: Fiyatlar Bu Seviyeye Düşerse Korkutucu Senaryo Yaşanabilir!
The Sandbox (SAND) Duyurdu! Şimdiye Kadarki En Büyüğü!
The Sandbox (SAND) Duyurdu! Şimdiye Kadarki En Büyüğü!
Sıcak Gelişme: Metaverse Altcoin Fransız Deviyle Ortaklığını Açıkladı!
Sıcak Gelişme: Metaverse Altcoin Fransız Deviyle Ortaklığını Açıkladı!
Bu Metaverse Coin’leri İçin Kırmızı Alarm! Düşüş Derinleşebilir!
Bu Metaverse Coin’leri İçin Kırmızı Alarm! Düşüş Derinleşebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023