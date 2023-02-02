Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatının Fed desteğiyle 24.000 doları aşması birçok altcoinde yükselişlerin devam etmesini sağladı. Ancak Şubat ayı bazı altcoinler için tuzaklarla dolu, kısa vadeli yükselişlerin sonu hüsran olabilir. Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği popüler bir altcoin 1 dolar seviyesine yaklaşmak üzere, peki beklentiler ne yönde?

The Sandbox (SAND)

Özellikle Facebook (yeni adıyla META) metaverse alanında milyarlarca dolarlık zararına rağmen ısrarını sürdürdüğü için yatırımcıların umudu büyüyor. Bugünün ilk dakikalarında açıklanan kazanç raporu, şirketin metaverse ürünü nedeniyle 14 milyar dolar (yaklaşık) zarar yazdığını söylüyordu. Peki milyarlarca doları yakmak pahasına META neden bu alandaki çalışmalarını sona erdirmiyor? Yatırımcılara umut veren de bu, devasa zararı göze alan şirket uzun vadede bu alanda daha fazla büyüme bekliyor.

Metaverse denildiğinde elle tutulur bir ürün ortaya koyabilen ve popüler olan çok fazla proje yok. SAND ve MANA bu alandaki ilklerden diyebiliriz. APE ise oyuna sonradan dahil olmasına rağmen maddi olarak son derece güçlü olan topluluğunun desteğiyle zirveye oturdu. Uzun vadede metaverse alanında gerçek ürün üreten kripto tabanlı projelerin parabolik büyümeler yaşadığını görebiliriz. SAND Token bunlardan biri olabilir. Ancak kısa vadede bazı tuzaklar var.

14 Şubat’ta 348 milyon SAND token tohum ve stratejik yatırımcılara açılacak. Bu, mevcut 1,5 milyar token arzında yaklaşık %23’lük bir artışa neden olacak. Benzer bir kilit açma daha önce de olmuştu ve ertesi gün fiyatın %20 civarında düştüğünü gördük. Dolayısıyla 14 Şubat’tan sonra da benzer bir düşüş yaşanabilir. Maksimum arz üç milyar olduğundan, diğer birkaç kilit açma işlemi de benzer sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

SAND Token Yorum

The Sandbox fiyatı %110 artarak 22 Ocak’ta 0,85dolara ulaştı. Yukarı yönlü hareket aynı zamanda azalan bir direnç hattından kopuşa neden oldu. Daha sonra, günlük RSI düşüş sapması (yeşil çizgi) oluşturarak mevcut düşüşü katalize etti. 1 Şubat’ta popüler metaverse altcoin bir yükseliş mumu oluşturdu ve 0,69 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı. Bu nedenle, en olası görünüm yukarı yönlü hareketin 0,98 dolar direncine doğru devam etmesidir. Ve elbette bunun büyük kilit açılışından önce fiyatı tutmak için açıklanması beklenen müjdeyle yaşanması mümkün olabilir. Yani 14 Şubat tarihine kadar kilit açılışını bekleyen açığa satışçılar bir sürpriz görebilir. En azından teknik veriler bunun sinyallerini veriyor.

Öte yandan, 0,69 dolarlık yatay destek alanının altında bir kapanış, bu yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve 0,55 dolara kapı aralayacaktır. Kilit açılışından sonra klasikleşen düşüş tekrar ederse bu senaryo gerçekleşebilir.