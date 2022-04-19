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Rock’n’Verse’ten Sonra KNOTVERSE Geliyor! Metaverse Coin ile Anlaştı!

Metaverse hayatımızın her alanında bize büyük olanaklar sunacak. Bunlardan sadece biri müziktir.
18:44
19 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Türkiye’nin ve dünyanın ilk Rock müzik konseptli NFT projesi olan Rock’n’Verse hakkında günlerdir konuşuyoruz. Şimdi de KNOTVERSE geliyor ve popüler metaverse altcoin ile daha şimdiden anlaştılar. Peki gelecekte bizi neler bekliyor, bu projelerin bize sunmak istediği şey ne? Tüm detaylarıyla son gelişmeleri ele alıyoruz.

Metaverse Coin ile Anlaştı

The Sandbox (SAND) KNOTVERSE’ü oluşturmak için ünlü metal grubu Slipknot ve müzik festivali Knotfest ile ortaklığa imza attı. Web3 deneyimlerini barındırmak için tamamen sürükleyici bir alan oluşturmaya çalışan Sandbox bunu KNOTVERSE hedefiyle gerçeğe dönüştürecek.

KNOTVERSE, benzersiz NFT’ler, üretken koleksiyonlar, metaverse konserleri, oyun, hayran ve festival deneyimleri, benzersiz iş birlikleri gibi bir dizi Web3 deneyimine ev sahipliği yapacak. The Sandbox’ın sanal dünyasında KNOTVERSE LANDS olarak bilinecek olan Slipknot’un özel alanı, Knotfest’in “karanlık karnaval” temasını devralacak ve 20 yıllık Slipknot temalarını ve görüntülerini bütünleştirecek.

Snoop Dogg, Adidas ve The Walking Dead hali hazırda The Sandbox ile ortaklıklar kurmuş olan sanatçılar ve markalar arasında yer alıyor.

The Sandbox’ın COO’su ve kurucu ortağı Sébastien Borget şunları söyledi;

“Slipknot ve Knotfest için The Sandbox açık metaverse‘te bir yuva oluşturduğumuz için son derece memnunuz. Onlar bizim ilk heavy müzik grubumuz olacak ve onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz”.

Rock’n’Verse ve KNOTVERSE

Dünyanın herhangi bir yerinde sözlerini anlamasa bile birleri o müziği dinleyebilir. Müzik evrenseldir ve gelecekte yine hayatımızın içinde olmaya devam edecek. Ancak Web3 ile değişen dijital dünyaya uyum sağlayarak bunu yapacaklar. Geçmişi hatırlamak, geleceğe dair hayaller kurarken bunların imkansız olmadığını anlamanızı sağlar.

Televizyon öncesi dönemde şarkıları radyodan dinlerdik, televizyon geldikten sonra şarkıyı söyleyeni görmeye de başladık. İnternet yaygınlaştığında ise istediğimiz zaman istediğimiz şarkıya erişebilir hale geldik. Sonrasında Facebook ve Instagram gibi Web2 platformları doğdu. Kendimizi Instagram canlı yayınında konser takip ederken bulduk.

Derken, artık yıl oldu 2022 ve uçan arabalar şimdilik yok. Bundan 40-50 yıl önce 2022’yi hayal edenler uçan arabalar bekliyordu. Peki biz 2052’leri hayal ederken neler bekliyoruz? Instagram ve diğer sosyal medya platformları hayatlarını devam ettirebilecek mi? Bu halleriyle kesinlikle ettirmeyecekler. Facebook daha şimdiden Web3 dönüşümünü tamamlamak için çalışmalarını hızlandırıyor. Şirketin adı bile Meta olarak değişti, artık dijital deneyim daha ileri noktalara gidiyor.

Rock’n’Verse, geleceğin farkında ve Rock müzik temalı grup, sanatçı ve müzikseverler ile fan gruplarının bu dünyadaki buluşma yeri olmak istiyor. Rock’n’Verse ve KNOTVERSE gibi projeler bize geleceğin bize neler hazırladığını daha net gösterecek.

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