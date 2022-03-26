NFT’leri, rock müziği ve metaverse’ü bir araya getiren, aynı zamanda da bir NFT launchpad projesi olan Rock’n’Verse’ün kurucusu Selçuk Eser, kurucu ortağı Gözde Vanlı, projenin ortağı ve proje yöneticisi Onur Atam, Ecem Çuhacı Küçük moderatörlüğünde güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Bu buluşmada neler konuşuldu, hangi konulara değinildi bir bakalım…

Rock’n’Verse Ne Zaman Doğdu?

Rock’n’Verse’ün kurucusu Selçuk Eser ve kurucu ortağı Gözde Vanlı’nın da programda belirttiği gibi proje aslında birkaç haftalık bir proje değil. Yapılan açıklamalara göre ikili bu proje üzerinde Ekim ayından bu yana çalışıyor.

Onur Atam ise Kadir Köymen’in bir yayınında projeye rastladığını ve sonrasında uzun çabalar sonucunda Rock’n’Verse’ün sadece bir müzik NFT projesi olmaktan çıkıp içinde hem müziği hem NFT’leri hem metaverse’ü hem de launchpad’i barındıran büyük bir oluşuma dönüştüğünü ifade ediyor.

Daha sonra Eser açıklamalarında, pandemi ile birlikte aklında bir şarkı yapıp bunu NFT olarak piyasaya sürme fikrinin oluştuğunu ve bu fikrin aklının bir köşesinde durduğunu ifade ediyor. SkinRunners grubu bir araya geldiğinde ve ilk klibi animasyon olarak çekmeye karar verdiklerini dile getiriyor. Klip ile ilgili ilk çizimler başladığında ve kendilerine çizimler ilk ulaştığında aklında bir ışık yandığını ifade eden Eser, bu çizimlerin NFT’ye benzediğini düşündüğünü ve bu projeyi nasıl hayata geçirebileceklerini planlamaya başladıklarını belirtiyor. Dolayısıyla Rock’n’Verse projesi pandemi sırasında ortaya çıkan ve NFT’ler ile birleşen bir proje olarak değerlendirilebilir.

“Hikaye Discord’da Dönüyor”

NFT projelerinin her ne kadar websiteleri, Twitter hesapları ve bazılarının Telegram hesapları olsa da aslında NFT toplulukları, Discord’da topluluk gücünü yakalıyor. Yaptığı açıklamalarda bu noktaya değinen Atam, websitesinin Discord’a giden bir kanal olduğunu ve projeyi takip etmek isteyen kişilerin Discord’a giderek hikayenin büyük resmini burada görebileceklerini ifade ediyor.

Bunlara ek olarak Çuhacı’nın sorduğu “NFT’nin ve metaverse’ün, müzikteki yeri nedir? Tam olarak bu teknoloji nasıl kullanılıyor?” sorusuna Vanlı şu şekilde yanıt verdi:

Benim bakış açıma göre şimdiye kadar dijital platformlarda eserlerin kopyalanması ile ilgili bir problemimiz vardı ve eser sahibine aslında telif hakları olması gerektiği gibi yansımıyordu. Eserler her zaman kopyalanıp çoğaltılabiliyordu. NFT’ler benim bakış açıma göre bu kopyalamayı ortadan kaldıran ve eserlerin altına dijital imza atılmasını sağlayan bir teknoloji. 60’larda plaklarla başlayan döneme geri dönüyor gibiyiz. Yani sadece siz satın aldığınız zaman size ait olan eserler oluyor ve eserin sahibi de telif haklarını olması gerektiği gibi edinebiliyor.

NFT, Web3, Metaverse Neden Bu Kadar Önemli?

Atam yaptığı açıklamalar sırasında, Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden biri ile yaptıkları görüşmeye de değindi ve neden NFT’lerin, metaverse’ün ve Web3’ün bu kadar önemli olduğunu konuştuklarından bahsetti. Görüşmeler sonrasında ise ünlü müzisyenin, “Benim artık albüm çıkaracağım diye uğraşmama gerek yok, şarkıları NFT yapalım.” dediği ifade edildi. Tabii ki bu ünlü müzisyen ile görüşmeler devam ettiği için henüz ismini bilmiyoruz..

Buna ek olarak Atam’ın açıklamalarına göre Varlı’nın da belirttiği gibi sanatçılar şu anki geleneksel sistemler ile hem çok fazla çaba harcamak zorunda kalıyor hem çabalarının karşılığını yeterince alamıyor ve bu da sanatçıları durma noktasına getiriyor. dolayısıyla bu yeni teknolojilerin bahsi geçen noktalarda çok önemli olduğu düşünülüyor.

Topluluk Nerelere Gidebilir?

Şu anda bile topluluk içinde çok güzel bir oluşum olduğunu ifade eden Varlı, aslında farklı yapıdaki birçok insanın bir araya geldiğini ve bu kişilerin müzikten oyunlara, yemekten spora, kripto paralarda NFT projelerine kadar her konuda hem sohbet ettiğini hem de birbirlerine yardımcı olduklarını dile getiriyor. Ayrıca toplulukta herkesin farklı görevleri benimsediği ve bu sayede de ileride farklı iş alanlarının çıkabileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla aslında bu bilgilere bakıldığında sohbet pek çok alana ışık tutuyor ve aslında insanların aklındaki soruların çoğunu yanıtlıyor. Hem Rock’n’Verse hem metaverse hem NFT’ler hem de ekosistem hakkında birçok sorunun yanıt bulduğu bu keyifli sohbetin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.