Risitas 4. Çeyrekte %120.000 Yükseldi: Sırada Hangi Memecoin Var? 

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Kripto volatildir ve meme coinler söz konusu olduğunda bu durum bir adım daha yükseliyor olabilir. Çoğunlukla internet memlerinden veya bazen mizahi trendlerden esinlenen ve herhangi bir zamanda yükselebilen bu coin’ler dikkat çekiyor olabilir.

Bitcoin (BTC) ya da türünün ilk örneği Dogecoin (DOGE) gibi satın alınabilecek kripto paralardan daha iyi performans göstererek kazançlar kaydetme eğilimleri, meraklıları fırsatları sezdikçe meme coin endüstrisinin neden büyümeye devam ettiğini açıklayabilir.

Güçlü Bitcoin fiyatlarının ortasında, RISITA %120.000 gibi etkileyici bir artışla kripto yatırımcılarının ilgisini çekmiş olabilir. Ünlü İspanyol komedyen Juan Joya Borja’nın adını taşıyan Risitas Coin (RISITA) adlı meme coin, 4. çeyrekte %120.000’in üzerinde bir artışla 0,000000000089$’dan bir şekilde 0,0001066$’a yükseldi.

Bunun ortasında, sektöre daha fazla değer katmayı amaçlayan bir başka meme coin olan NuggetRush (NUGX) yükselmeye devam ediyor olabilir. Giderek daha fazla kripto yatırımcısı projeyi keşfediyor, bazıları değer önerilerine bakıyor ve platformun ERC-20 coin’i olan NUGX’i portföylerinde değerlendiriyor.

RESITA Neden Ralli Yapıyor?

Daha önce de belirtildiği gibi, RESITA 120 katın üzerinde bir artışla gözyaşı döküyor. Bu dalgalanmayla ilgili sorun, yalnızca birkaç erken yatırımcının, muhtemelen ekibin ve benimseyenlerin birincil yararlanıcılar olmasıdır.

Bunun nedenini anlamak çok kolay: Şu anda on binlerce kripto projesi var ve her gün daha fazla meme coin piyasaya sürülüyor. Sonuç olarak, binlerce kişi arasından kazananları seçmek tamamen şanstır.

Bununla birlikte, RESITA ralli yaparken bile, zamanında yatırımcılar dalgalanmanın rüzgarını aldı ve belki de pastadan bir pay aldı. Artan fiyatlarla birlikte zor sorular sorulmaya başlandı: Yükseliş trendi sürdürülebilir mi?

Örneğin PepeCoin’in (PEPE) tarihsel performansına bakıldığında, yukarı yönlü hareketin büyük olasılıkla azalacağı görülüyor. Ekip, PEPE gibi projenin akıllı sözleşmelerinden feragat etmiş olsa da, bu proje yalnızca eğlence amaçlı olarak varlığını sürdürmektedir.

RESITA’nın bir kısmı komedyenin ailesine fayda sağlayacak. Fiyatları daha da yükseltebilecek bir CEX listeleme planları dışında; yol haritalarında önemli bir faaliyet yok.

NuggetRush’ın yaptığı ve yapmayı planladığı şey, iddialara göre NUGX’in hala bir meme parası ve bugün yatırım yapmak için kripto olarak kabul edildiği düşünüldüğünde farklı olabilir

NUGX Neden RESITA’dan Daha İyi Performans Gösteriyor?

RESITA halihazırda 120 kat yükselmiş olsa da, iddialara göre NUGX sahipleri ve NuggetRush proje destekçileri yükselişte.

Özünde, NuggetRush meme coin dalgasını sürmeyi, ancak bunu yaparken milyarlarca dolarlık sektöre değer katmayı planlıyor.

Bunu yapmak için NuggetRush, Ethereum ana ağında konuşlandırılıyor ve oyuncuların önceliklendirildiği farklılaştırılmış bir oyna-kazan (P2E) oyunu başlatmayı planlıyor.

Kasım ayında dikkat çeken kripto paralardan biri olarak kabul edilen platformun yerel NUGX ERC-20 tokenı, NuggetRush ekosistemini hazırlıyor.

Token bir değişim aracı olarak kullanılacaktır. Bu kullanım, NFT olarak sunulan ve NuggetRush’ın eşler arası (P2P) pazarında listelenen tüm oyun içi öğelerin NUGX kullanılarak satın alınacağı veya satılacağı anlamına geliyor.

Dahası, aynı NFT’ler NUGX ödülleri için stake edilebilir. Token’a daha fazla çekicilik katmak için deflasyonisttir.

İddialara göre daha fazla token kademeli olarak dolaşımdan çıkarılacak ve muhtemelen uzun vadede fiyatları destekleyecektir. NuggetRush’ın nadir NFT’lerinden bazıları da fiziksel altınla takas edilecek ve doğrudan oyuncunun kapısına teslim edilecek.

Devam eden ön satışın 3. turunda, NUGX 0,013 USDT’den işlem görüyor.

Sonuç

RESITA’nın yükselişi, kripto ve meme paralarının değişken olduğunu hatırlatıyor. Fırsatlar keşfedilebilir ve sermayeye dönüştürülebilirken, durum tespiti yapmak yatırımcıların kar hanesini korumaya yardımcı olabilir.

İddialara göre NuggetRush sağlam bir proje gibi görünmektedir ve bazı analistler NUGX’i yeni başlayanlar için kripto paralardan biri olarak değerlendirmektedir. Potansiyeli göz önüne alındığında NUGX, iddialara göre önümüzdeki aylarda RESITA’dan daha iyi performans göstererek yükselişe geçecek bir sonraki token olabilir.

İddialara göre token’ın ana akım borsalarda 0,02 USDT’den listeleneceği düşünüldüğünde, NUGX şu anda devam eden ön satışta indirimli olarak mevcut.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.