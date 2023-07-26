Sosyal medya platformu Reddit, NFT endüstrisindeki önemli düşüşe rağmen dijital koleksiyon ürünlerini keşfetmete devam ediyor. Reddit üzerinden Collectible Avatars’tan yapılan resmi duyuruya göre Reddit en son koleksiyonluk avatar serisini 26 Temmuz’da yayınlayacak. Sosyal medya duyurusuna göre yeni koleksiyonun mint’i Türkiye saati ile (TSI) 22.00’da başlayacak.

Dördüncü Nesil NFT’ler İçin Özel Tasarım

Reddit’in yeni koleksiyonu “Retro Reimagined”adıyla piyasaya sunulacak. Temmuz 2022’de piyasaya sunulmaya başlayan NFT koleksiyonu dördüncü nesil koleksiyon avatarları olacak. Tıpkı önceki nesiller gibi son etkinlik Polygon ağında yayınlanacak ve kullanıcılar NFT alım satımı yapabilecekler.

Reddit’in yeni koleksiyonluk avatarları için Cool Cats NFT koleksiyonu ve Micah Johnson gibi piyasada tanınan tasarımcılar görev aldı ve diğer üç nesile göre farklı tasarımlar hazırlandı.

Cool Cats endüstri devi Animoca Brands tarafından desteklenen önemli bir NFT projesidir. Proje Temmuz 2021’de piyasaya sürüldü ve 9.999 çizgi film kedi avatarından oluşuyor. CryptoSlam’in verilerine göre Ethereum tabanlı proje bugüne kadar yaklaşıl 388 milyon dolar değerinde NFT satış hacmi üretti.

Buna ek olarak Reddit, doğrudan Reddit’in avatar düzenleme bölümünde mevcut olacak olan koleksiyon mağazasında değişikler yapma sözü verdi. Nisan 2023’te piyasaya sürülen üçüncü nesil avatarlar şu anda mağazada 4.99 dolardan satılıyor.

Reddit’in Amacı NFT Ticareti Değil

Reddit, Polygon tabanlı avatar koleksiyonlarını aslında ticarete konu olacak NFT’ler olarak görmüyor. Bunun nedenini ise Reddit topluluğu için bir kültür yaratmak istemelerine bağlıyorlar.

Bu nedenle Reddit NFT’lerin ticareti yerine koleksiyon sahiplerinin avatarlarını blockchain tabanlı cüzdan Vault ile diğer Reddit hesaplarına veya harici bir üçüncü taraf kripto cüzdanına aktarımını destekliyor. Ancak platform koleksiyonluk avatarların ikinci taraflar tarafından satışını henüz desteklemiyor.

Reddit’in devam eden NFT koleksiyonu girişimleri NFT endüstrisinde devam eden düşüşe rağmen hız kesmiyor. Mayıs 2023’den itibaren Ethereum ağının en değerli koleksiyonlarından olan Doodles, Invisible Friends, Moonbirds ve Goblintown projelerine yapılan yatırımlar %95’e varan değer kaybetti.