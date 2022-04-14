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Popüler NFT Koleksiyonunda Milyon Dolarlık Satış! Bu NFT, 1050 ETH’ye Alıcı Buldu

Değiştirilemez token'ların etrafındaki hype görünüşe göre öldü, ancak CryptoPunks hala güçlü durumda.
09:40
14 Nisan 2022
Popüler NFT Koleksiyonunda Milyon Dolarlık Satış! Bu NFT, 1050 ETH'ye Alıcı Buldu
Yazar: Emre Aydıner

NFT‘ler geçtiğimiz aylarda büyük hype yakalarken son dönemlerde bu dijital varlıklardaki hype azalmış gibi görünüyor. Ancak NFT’lerdeki düşen hype devasa miktarlardaki satışların önüne geçemiyor.

Öyle ki popüler NFT koleksiyonu CryptoPunks‘da CryptoPunk #7756 adlı NFT eseri devasa bir fiyattan alıcı buldu.

CryptoPunk #7756 3.2 Milyon Dolara Satıldı

Bir bilgisayar tarafından algoritmik olarak oluşturulan 24×24 piksellik bir sanat görüntüsü olan CryptoPunk #7756, son satın alımları izleyen bir Twitter botuna göre 1.050 Ethereum (3,2 milyon dolar) gibi yüksek bir fiyata satıldı.

Kanlı gözleri ve yeşil teni olan bir uzaylıyı betimleyen pikselli avatar, NFT sektöründe devrim yapmayı başaran ve 10.000 parçadan oluşan az bulunan yüz koleksiyonunun bir parçası.

Şubat ayında, Chain CEO’su Deepak Thapliyal tarafından 23.7 milyon dolar karşılığında nadir bir CryptoPunks NFT satın alındı.

Ethereum destekli proje, NFT’lerin yalnızca bazı kripto para meraklıları tarafından bilinen gizemli bir kavram olduğu dönemde başlatıldı.  Başlangıçta, çığır açan koleksiyonun arkasındaki şirket olan Larva Labs, proje yavaş yavaş çekiş kazanmaya başlamadan önce bir deney olarak bazı CryptoPunk’ları ücretsiz olarak piyasaya sürdü.

Koleksiyonun popülaritesi, 2021’de rapçi Jay-Z gibi yüksek profilli ünlülerin nüfuz için satın almasıyla muazzam oranlara ulaştı. Öyle ki bu satın alımların ardından, tuhaf pikselli görüntüler bir statü sembolü haline geldi.

CryptoPunks İşlem Hacmi 2 Milyar Doları Geçti

En eski NFT projelerinden biri olan CryptoPunks, Doodles gibi diğer başarılı koleksiyonların oluşturulmasına öncülük etti. Bununla birlikte koleksiyon şu anda işlem hacminde 2 milyar doları geride bıraktı.

En son satın alma, en büyük kripto para birimlerinin fiyatlarının rekor seviyelerinden çok uzakta olmasına rağmen, NFT satışlarının hala canlı ve iyi olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunun yaratıcısı Yuga Labs,  geçtiğimiz ay CryptoPunks’u satın aldığını açıklayarak sektördeki hakimiyetini sağlamlaştırdı.

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