Popüler Kripto Para Köprüsü Hacklendi İddiaları

Gün geçmiyor ki kripto para yatırımcıları başka bir kötü haber almasın. Bugünün gündemi de Orbiter Finance oldu. Akşamüzeri dolaşıma giren iddia işlem onaylarındaki aksaklıklardan bahsediyordu. Sonrasında projenin Discord kanalı aniden silindi. Tüm bunlar köprünün hacklendiği veya bir rug pull yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Orbiter Finance Hacklendi Mi?

Merkezi olmayan cross-bridge rollup (çapraz zincir köprüsü) Orbiter Finance‘ın arkasındaki ekip iddialarla ilgili açıklama yaptı. Geç gelen açıklama yatırımcıları rahatlatmayı hedefliyordu. Ancak Discord hesabının neden silindiğine dair yaptıkları savunma kafaları daha da karıştırdı.

“Orbiter köprüsü çok iyi çalışıyor ve herhangi bir güvenlik sorunu yok. İşlemler ağ kararsızlığı veya göndericinin işlemi gönderirken hedef ağ tanımlama kodunu silmesi nedeniyle başarısız olabilir. Bu başarısız işlemleri en kısa sürede tamamlayacağız. Orbiter’ın Discord’u güvende, ancak Orbiter’ın Discord hesabı Discord ekibi tarafından sebepsiz yere engellendi”.

Orbiter Finance Son Durum

DeFiyst olarak bilinen bir kripto analisti yaşanan aksaklığın neden olabileceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre Orbiter‘in sistemi işlem tutarının son dört hanesini toplayarak alıcı zincirini belirlemek için bu dört sayıyı kullanıyor. Bir kullanıcı işlem tutarını manuel olarak değiştirirse bu bugün olduğu gibi aksaklıklara neden olabilir.

Orbiter ekibi bugünkü açıklamasında Discord hesabının neden silindiğiyle ilgili platformla iletişime geçmeye çalıştıklarını açıkladı.

“İtiraz etmek için Discord ekibiyle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Orbiter’in hesabı kanalımızda ‘silinmiş hesap’ olarak görüntüleniyor.”

Bu köprü kullanıcıların Ethereum ağındaki varlıklarını farklı ağlara taşımasına olanak tanıyor. Base, Arbitrum, Polygon ve Immutable X dahil çok sayıda ağa varlık transferi için aktif olarak kullanılıyor. Yoğun kullanılan ağlarla çalıştığı için bu köprüdeki olası sorunlar ciddi sayıda kullanıcıyı etkiliyor.

2022 yılı başında Vitalik Buterin kripto para köprülerinin risklerine değinmişti. Bu uyarısının ardından popüler köprülerden hacklenmeyen kalmadı. BNB Chain dahil çok sayıda köprü istismar edildi. Bunlardan en büyüğü Ronin köprüsünün hacklenmesi olayıydı ki Buterin’in uyarısından çok az bir süre sonra bu olay yaşandı. Yüz milyonlarca dolarlık kayıp piyasada ciddi satış baskısı oluşturmuştu.