Ünlü uzman yorumların fiyat tahminleri yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor. Bunlardan biri Poppe. Geçmişte birçok kez doğru hedefine ulaşan fiyat analizleri paylaşan analist şimdi de 2015 yılına dikkat çekti. Eğer haklı çıkarsa bu senaryoda ciddi bir toparlanma yaşanabilir.

Bitcoin Uzmanı Fiyat Tahmini

Van de Poppe yüzbinlerce yatırımcı tarafından takip ediliyor ve geçmişteki bir hareketin tekrar edebileceğine dair tahminini paylaştı. 2016 yılındaki halving öncesinde fiyat bugüne benzer bir sıkışma gördü. Her dört yılda bir gerçekleşen halving olayı önümüzdeki yılın Nisan ayında gerçekleşecek.

Analist son piyasa yorumunda şunları söyledi;

“Güzel bir aralık oluşturduğumuzu görebilirsiniz, bu da 2015’te tanık olduğumuz fiyat hareketine çok benzediği anlamına geliyor. Oraya gidelim. Burada 2015 yılında uzun süredir yatay hareket eden bir aralık oluşturuyorduk ve bunu boğaya kadar kıramadı.”

Bitcoin Fiyat Hedefi

Kripto para analisti Poppe şu anda destek görevi gördüğünü söylediği 200 haftalık üstel hareketli ortalamayı (EMA) yakından takip ettiğini söylüyor. Bitcoin‘in piyasa düzeltmesinin sona erdiğini ve kral kriptonun şimdi yüksek aralıkları yeniden test edeceğini ve bunun da mevcut değerinden %70 daha fazla yükselmesine neden olabileceğini öne sürüyor.

“Bitcoin‘in 45.000 dolara kadar yükselmesi beni şaşırtmazdı. Buradaki durum büyük olasılıkla bu… EMA’nın 200 haftalık seviyesini tekrar test etme şansımız nispeten düşük. Dolayısıyla birkaç önemli seviyenin üzerinde kalırsak, yukarı yönlü ivmeye devam edeceğimizi düşünüyorum.”

Analistin tahminine göre önümüzdeki ay fiyat 32.141 dolara kadar yükselecek. Ardından 28.700 dolara kadar bir geri çekilme göreceğiz.

Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.429 dolardan alıcı buluyor. Kümülatif hacim tekrar 30 milyar doların altına indi ve piyasadaki hacimsizlik sürdükçe ciddi bir toparlanma beklemek zor gibi görünüyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise %49 seviyesinde. Yatırımcılar için izlenecek en önemli veri hacim olacak. Eğer hacimler tekrardan günlükte 100 milyar dolar üzerine tırmanabilirse Poppe’nin orta ve uzun vadeli yükseliş senaryosunun gerçekleştiğini görebiliriz. Aksi senaryoda sığ hareketler devam edecek gibi görünüyor.