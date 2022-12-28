Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Orbeon Protocol (ORBN), Quant (QNT), Shiba Inu (SHIB): NFT Alanında Kim Kazanacak?

12:37
28 Aralık 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yapılan yorumlara göre kripto piyasası düşüşte ve yatırımcıların umutları da öyle. Bazı protokoller yatırımcının beklentilerini karşılayamazken, diğerleri ortaya atılan iddialara göre dudak uçuklatan bir potansiyel göstermiş olabilir.

Yeni bir protokol olan Orbeon Protocol (ORBN) ekibinin iddialarına göre, piyasaya sürüldükten sadece birkaç hafta sonra fiyatında büyük bir artış gösterdi. Satış öncesi turunun ilk iki aşamasında Orbeon Protocol’ün (ORBN) değeri, NFTaaS (Hizmet olarak NFT) işlevselliği nedeniyle %805 oranında yükseldi. Orbeon Protocol (ORBN), Quant (QNT) ve Shiba Inu (SHIB) gibi tanınmış kripto projelerinden bazılarıyla rekabet edebilecek güce sahip olabilir mi?

Quant (QNT)

2018 yılında başlatılan Quant (QNT), blok zincirinin birlikte çalışabilirliği sorununu ele alan ilk proje olarak lanse ediliyor. Quant (QNT), ağın verimliliğinden ödün vermeden kamu ve özel blok zinciri platformlarını birbirine bağlamayı amaçlamaktadır. Quant (QNT), benzersiz fikir birliği algoritması Overledger aracılığıyla sorunsuz aktarılabilirlik, güvenli birlikte çalışabilirlik ve daha hızlı bir işlem hızı sağlamayı hedefliyor. Blok zincirinin benimsenmesi arttıkça, Quant (QNT) gibi bir protokole duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Şu anda 106,81 $ fiyatla işlem gören Quant (QNT) açıklamalara göre, geçen yıl büyük bir benimsemeye tanık oldu ve 2023’te yatırımcılarına 4 kat getiri sağlayacağı iddia ediliyor. Quant (QNT), tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak 428,38 $ (11 Eylül 2021) ve tüm zamanların en düşük seviyesi olarak 0,1636 $ (23 Ağustos 2018) kaydetti.

Quant (QNT) ekibi ayrıca, Ethereum’un ERC-721 tokenına alternatif olan ve kullanıcıların güvenli, birlikte çalışabilir NFT’ler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan QRC-721 token standardını da başlattı. QRC-721 token standardının benimsenmesi, Quant’ı (QNT) sürekli olarak yatırımcının radarında tutmaya da yardımcı olabilir.

Shiba Inu (SHIB)

Ethereum tabanlı bir meme coin olan ve “Dogecoin katili” olarak da bilinen Shiba Inu (SHIB), yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasadaki son düşüşe rağmen, köpek temalı meme coin Shiba Inu (SHIB), 1,2 milyondan fazla kişiye ulaşarak yeni rekorlar kırmayı başardı. Şu anda 0,000008268$ fiyattan işlem gören Shiba Inu (SHIB), tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008845$’a kıyasla %90,64 oranında düşüş gösterdi. Shiba Inu (SHIB) topluluğu kısa süre önce NFT koleksiyonunu ShibaSwap merkezi olmayan borsada başlattı.

Açıklamalara göre yatırımcılar, SHIB yakarak “Shiboshis” adı verilen rastgele oluşturulmuş Shiba Inu NFT adlarını değiştirebilir ve bu da arzı azaltarak coin değerini artırabilir. Shiba Inu (SHIB) topluluğu, NFT’lerin oyun karakterleri olarak hareket edeceği bir oyun platformu oluşturma sürecinde. Meme coin, Shiba Inu (SHIB), son 7 gündür düşük seviyeler yaşıyor ancak 2023 yılında performans göstermesi bekleniyor.

Orbeon Protocol (ORBN)

Yapılan açıklamalara göre Orbeon Protocol (ORBN) ön satışının 3. aşamasında ve ön satışın 2. aşamasında olduğu gibi hızla tükenmesinin muhtemel olduğu iddia ediliyor. Orbeon Protocol (ORBN), yatırımcıların gelecek vaat eden start-up’lara 1 $ gibi düşük bir bedelle yatırım yapabilmelerini sağlayan kısmi NFT’leri kullanan ilk blok zinciri tabanlı merkezi olmayan kitlesel fonlama platformu olarak tanımlanıyor.

Ekibin açıklamalarına göre NFT’ler, Orbeon Protocol (ORBN) Platformu aracılığıyla girişimler için fon oluşturmak üzere kullanılabilen kısmi öz sermaye görevi görür. Yatırımcılar küçük bir miktar yatırım yaparak başlayabilir ve şirket büyüdükçe daha fazla yatırım yapabilirler.

Ekibin iddialarına göre uzmanlar Orbeon Protocol’ün (ORBN) satış öncesi kampanyasının sonunda %6000 oranında artmasını bekliyor. Diğer NFT projeleriyle karşılaştırıldığında, Orbeon Protocol’ün (ORBN) arkasındaki fikirin benzersiz olduğunu da iddia eden ekip, proejnin risk sermayesi endüstrisinin temel sorunlarını ele aldığını belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Orbeon Protocol (ORBN), Binance (BNB) ve Uniswap’ten (UNI) Fazla Kar Getirebilir Mi?
Orbeon Protocol (ORBN), Binance (BNB) ve Uniswap’ten (UNI) Fazla Kar Getirebilir Mi?
Blocktopia (BLOK), The Sandbox (SAND) ve Orbeon Protocol (ORBN) Ses Getirmeye Hazır Mı?
Blocktopia (BLOK), The Sandbox (SAND) ve Orbeon Protocol (ORBN) Ses Getirmeye Hazır Mı?
Elrond (EGLD), Polkadot (DOT) ve Orbeon Protocol (ORBN) 2023’te Yükselebilecek Mi?
Elrond (EGLD), Polkadot (DOT) ve Orbeon Protocol (ORBN) 2023’te Yükselebilecek Mi?
Undeads Metaverse, Warner Bros. ve Wabi Sabi Sound İle Ortak Oldu
Undeads Metaverse, Warner Bros. ve Wabi Sabi Sound İle Ortak Oldu
WhiteBIT, FC Barcelona’nın Resmi Kripto Para Borsası Ortağı Oldu
WhiteBIT, FC Barcelona’nın Resmi Kripto Para Borsası Ortağı Oldu
BtcTurk 10 Kripto Para İçin Denetim Raporunu Yayınladı!
BtcTurk 10 Kripto Para İçin Denetim Raporunu Yayınladı!
Eskiden PayPal’da Görev Yapan Leo Kahn Undeads’in CEO’su Olarak Atandı
Eskiden PayPal’da Görev Yapan Leo Kahn Undeads’in CEO’su Olarak Atandı
FitBurn Uygulaması, Burn-to-Earn Konseptini Web3’de Tanıtıyor
FitBurn Uygulaması, Burn-to-Earn Konseptini Web3’de Tanıtıyor
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022