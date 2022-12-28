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Yapılan yorumlara göre kripto piyasası düşüşte ve yatırımcıların umutları da öyle. Bazı protokoller yatırımcının beklentilerini karşılayamazken, diğerleri ortaya atılan iddialara göre dudak uçuklatan bir potansiyel göstermiş olabilir.

Yeni bir protokol olan Orbeon Protocol (ORBN) ekibinin iddialarına göre, piyasaya sürüldükten sadece birkaç hafta sonra fiyatında büyük bir artış gösterdi. Satış öncesi turunun ilk iki aşamasında Orbeon Protocol’ün (ORBN) değeri, NFTaaS (Hizmet olarak NFT) işlevselliği nedeniyle %805 oranında yükseldi. Orbeon Protocol (ORBN), Quant (QNT) ve Shiba Inu (SHIB) gibi tanınmış kripto projelerinden bazılarıyla rekabet edebilecek güce sahip olabilir mi?

Quant (QNT)

2018 yılında başlatılan Quant (QNT), blok zincirinin birlikte çalışabilirliği sorununu ele alan ilk proje olarak lanse ediliyor. Quant (QNT), ağın verimliliğinden ödün vermeden kamu ve özel blok zinciri platformlarını birbirine bağlamayı amaçlamaktadır. Quant (QNT), benzersiz fikir birliği algoritması Overledger aracılığıyla sorunsuz aktarılabilirlik, güvenli birlikte çalışabilirlik ve daha hızlı bir işlem hızı sağlamayı hedefliyor. Blok zincirinin benimsenmesi arttıkça, Quant (QNT) gibi bir protokole duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Şu anda 106,81 $ fiyatla işlem gören Quant (QNT) açıklamalara göre, geçen yıl büyük bir benimsemeye tanık oldu ve 2023’te yatırımcılarına 4 kat getiri sağlayacağı iddia ediliyor. Quant (QNT), tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak 428,38 $ (11 Eylül 2021) ve tüm zamanların en düşük seviyesi olarak 0,1636 $ (23 Ağustos 2018) kaydetti.

Quant (QNT) ekibi ayrıca, Ethereum’un ERC-721 tokenına alternatif olan ve kullanıcıların güvenli, birlikte çalışabilir NFT’ler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan QRC-721 token standardını da başlattı. QRC-721 token standardının benimsenmesi, Quant’ı (QNT) sürekli olarak yatırımcının radarında tutmaya da yardımcı olabilir.

Shiba Inu (SHIB)

Ethereum tabanlı bir meme coin olan ve “Dogecoin katili” olarak da bilinen Shiba Inu (SHIB), yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasadaki son düşüşe rağmen, köpek temalı meme coin Shiba Inu (SHIB), 1,2 milyondan fazla kişiye ulaşarak yeni rekorlar kırmayı başardı. Şu anda 0,000008268$ fiyattan işlem gören Shiba Inu (SHIB), tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008845$’a kıyasla %90,64 oranında düşüş gösterdi. Shiba Inu (SHIB) topluluğu kısa süre önce NFT koleksiyonunu ShibaSwap merkezi olmayan borsada başlattı.

Açıklamalara göre yatırımcılar, SHIB yakarak “Shiboshis” adı verilen rastgele oluşturulmuş Shiba Inu NFT adlarını değiştirebilir ve bu da arzı azaltarak coin değerini artırabilir. Shiba Inu (SHIB) topluluğu, NFT’lerin oyun karakterleri olarak hareket edeceği bir oyun platformu oluşturma sürecinde. Meme coin, Shiba Inu (SHIB), son 7 gündür düşük seviyeler yaşıyor ancak 2023 yılında performans göstermesi bekleniyor.

Orbeon Protocol (ORBN)

Yapılan açıklamalara göre Orbeon Protocol (ORBN) ön satışının 3. aşamasında ve ön satışın 2. aşamasında olduğu gibi hızla tükenmesinin muhtemel olduğu iddia ediliyor. Orbeon Protocol (ORBN), yatırımcıların gelecek vaat eden start-up’lara 1 $ gibi düşük bir bedelle yatırım yapabilmelerini sağlayan kısmi NFT’leri kullanan ilk blok zinciri tabanlı merkezi olmayan kitlesel fonlama platformu olarak tanımlanıyor.

Ekibin açıklamalarına göre NFT’ler, Orbeon Protocol (ORBN) Platformu aracılığıyla girişimler için fon oluşturmak üzere kullanılabilen kısmi öz sermaye görevi görür. Yatırımcılar küçük bir miktar yatırım yaparak başlayabilir ve şirket büyüdükçe daha fazla yatırım yapabilirler.

Ekibin iddialarına göre uzmanlar Orbeon Protocol’ün (ORBN) satış öncesi kampanyasının sonunda %6000 oranında artmasını bekliyor. Diğer NFT projeleriyle karşılaştırıldığında, Orbeon Protocol’ün (ORBN) arkasındaki fikirin benzersiz olduğunu da iddia eden ekip, proejnin risk sermayesi endüstrisinin temel sorunlarını ele aldığını belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.